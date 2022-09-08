Жадность — двигатель оплаты

По данным Банка России, во втором квартале 2022 года объем переводов с карты на карту впервые достиг паритета с объемом снятия наличных и оплаты картами товаров и услуг. Произошло это не в последнюю очередь благодаря тому, что последние два показателя потеряли не только в относительных, но и в абсолютных величинах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Максим Буйлов

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

За десять лет было всего два случая, когда и в первом, и во втором квартале одновременно падали объемы снятия наличных и оплаты товаров и услуг. Так было в 2020 году, в условиях пандемии, ситуация повторилась в непростых условиях первой половины 2022 года.

Впрочем, с ростом переводов с карты на карту тоже все не так радужно. До 2019 года включительно каждый второй квартал показатель рос на 20% и больше, значительный рост был и в 2021 году — на 19%. А вот в пандемийный 2020 год рост составил всего 1%, в 2022 году — лишь 4%. По словам экспертов, в статистике переводов с карты на карту заметную роль играют операции, которые являются оплатой товаров и услуг. Косвенно это подтверждает продолжающийся стремительный рост переводов через СБП — на 23% во втором квартале. В результате их доля в общем объеме переводов между физлицами достигла во втором квартале 14% против 12% в первом.

На мой взгляд, такая динамика во многом объясняется жадностью. Общим местом стало рассуждение о жадности банкиров, наживающихся на эквайринговой комиссии и комиссиях за переводы. Но здесь присутствует и жадность работодателей, которые многочисленным гастарбайтерам не всегда платят «в белую», а предпочитают перечислять зарплату с карты на карту, в том числе чтобы не платить налоги. И когда в пандемию, да и нынешней весной, рабочие из ближних стран разъехались по домам, темп роста переводов затормозился.

Кроме того, имеет место жадность ритейлеров, которые не хотят делиться с банками доходами. И в пандемию, и в этом году продавцы сыграли не последнюю роль в ограничении эквайринговой комиссии. Потеряв часть запланированного дохода, банки стали массово отменять кэшбэки. И тут вступила в действие жадность покупателей, которая наряду с желанием заработать на сверхвысоких ставках по банковским депозитам и привела к снижению объема оплаты картами товаров и услуг.

Впрочем, расчет на эту жадность дает сейчас банкам шансы восстановить комиссионные доходы в сегменте. Так, ряд крупнейших кредитных организаций уже объявили о возврате кэшбэков, которые должны стимулировать рост объемов оплаты товаров и услуг. А вернувшиеся из неоплачиваемых отпусков гастарбайтеры помогут восстановить объемы карточных переводов. Вот только снятие наличных в банкоматах вряд ли имеет шансы изменить тренд — доля этих операций снижается не один год и за десять лет сократилась с 78% до 18%.