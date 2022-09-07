Плоды похищения

Следователи окружной прокуратуры Манхэттена в Нью-Йорке изъяли 27 предметов древности на сумму более $13 млн из прославленного Музея Метрополитен (Metropolitan Museum, The Met). Согласно ордерам, все конфискованные артефакты из коллекций отделов искусства Древнего Рима, Греции и Египта оказались крадеными. Рассказывает Кира Долинина.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В почтеннейшей нью-йоркской коллекции древностей нашлись вещи с малопочтенным недавним прошлым

Фото: Liao Pan / China News Service / Getty Images В почтеннейшей нью-йоркской коллекции древностей нашлись вещи с малопочтенным недавним прошлым

Фото: Liao Pan / China News Service / Getty Images

Новость, впервые распространенная Международным консорциумом журналистов-расследователей, касается 27 отдельных предметов из собраний разных отделов музея. Предметы, изъятые в соответствии с тремя отдельными ордерами, выданными в течение последних шести месяцев, будут возвращены в страны их происхождения: 21 предмет — в Италию, шесть — в Египет. Церемония передачи запланирована на эту неделю.

Данная группа предметов не имеет одного происхождения или источника поступления в музей. Это свидетельствует о том, что расследование шло не от «первопричины» — того или иного известного правоохранителям нечестного дилера или антиквара, а от самого собрания музея. В таком подходе нет ничего удивительного: последние лет тридцать все уважающие себя музеи, особенно американские, у которых всегда были деньги на покупки новых и новых произведений искусства, перетряхивают свои коллекции в поисках «нечистых» вещей. Этот процесс начался в 1990-х с активизации процесса реституции произведений искусства и других ценностей, принадлежавших погибшим в холокосте евреям. Первыми, в 1996-м, тогда «пострадали» музеи Франции, за ними — голландцы, австрийцы, а потом снежный ком покатился по всему миру. Созданы базы данных, специальные организации по поиску украденных у евреев произведений искусства, толпы адвокатов специализируются на подобных исках, а все музеи клялись и божились, что будут строго проверять свои коллекции.

Этот процесс дал свои результаты — самые громкие дела, скорее всего, уже разрешены. Однако за волной историй совершенно беспардонно обворованных еврейских семейств выплыла на свет и некрасивая ситуация с музейными закупками в целом: краденого искусства в лучших коллекциях мира оказалось многовато, а некоторые его покупки совершались и вовсе уже в те годы, когда вовсю искали «еврейское» искусство.

Проблема провенанса (истории происхождения) произведения искусства имеет несколько изводов. С одной стороны, провенанс исследуется, чтобы иметь дополнительные доказательства подлинности предмета. Это в основном касается произведений живописи, графики, скульптуры и всего остального, относящегося к Новому и Новейшему времени. С древностями ситуация куда сложнее: пути их распространения хуже документированы, черные археологи не переводились никогда, войны и иные катаклизмы ведут к разграблению музеев, частных коллекций, мест археологических раскопок и т. д. Такая ситуация играет на руку и продавцам, и музеям — до поры до времени можно было закрывать глаза на то, откуда именно пришла в действительности та или иная вещь, ведь зачастую она до своего водворения в музейном собрании нигде не была зафиксирована.

Музей Метрополитен пал жертвой именно этой ситуации. А еще своего легкомыслия — знали ведь, что процесс поиска украденных предметов идет по нарастающей. Вот, например, владелец галереи в Швейцарии Джанфранко Беккина: начатое в 2001 году в Италии расследование подтвердило, что Беккина получал украденные предметы старины из Греции. В 2011 году у него был конфискован клад из 6300 греко-римских артефактов, которые были украдены в начале 1970-х годов. Метрополитен также покупал вещи у Беккины — например, среди конфискованных предметов значится терракотовый килик 470 года до н. э. стоимостью $1,2 млн, который был куплен у Беккины в 1979 году. Что мешало нью-йоркскому музею проверить свои покупки у принадлежащей Беккине Galerie Antike Kunst Palladion в Базеле после того, как дилера признали мародером? Всего в списке прокуратуры Манхэттена значатся восемь вещей, происходящих от Беккины. Или другой предмет из числа конфискованных сегодня: терракотовая статуэтка греческой богини примерно 400 года до н. э. стоимостью $400 тыс. была подарком 2000 года от Робина Саймса, британского торговца древностями. На сотрудничестве с Саймсом уже погорел Музей Гетти, купивший у него в 1988-м за $18 млн гигантскую статую Афродиты, которую пришлось вернуть Италии в 2007 году как украденную.

Сегодня Метрополитен вынужден оправдываться. Например, в его заявлении говорится, что информация об итальянских предметах только недавно была предоставлена музею следователями окружного прокурора, что музей со следователями старательно сотрудничал и что внутренние проверки приобретений музея стали более строгими за десятилетия, прошедшие с тех пор, как предметы поступили в продажу. «Нормы коллекционирования значительно изменились за последние десятилетия,— говорится в сообщении музея.— И политика и процедуры The Met в этом отношении постоянно пересматривались в течение последних 20 лет». Насчет изменений — замечание верное, но 20 лет вполне достаточно для того, чтобы внимательнее отнестись к новшествам.

Окружной прокурор Манхэттена Элвин Л. Брэгг справедливо указал, что, если учесть хотя бы только работу его отдела древностей, который провел репатриацию около 2 тыс. артефактов, то для музеев, коллекционеров и аукционных домов не должно быть секретом, что некоторые из оказавшихся в их руках предметов могли быть украдены. «Расследования, проведенные моим офисом, ясно разоблачили эти сети,— заявил он,— и сделали достоянием общественности огромное количество информации, которую мир искусства может активно использовать для возвращения предметов старины туда, где они должны находиться по праву».

Не надо быть провидцем, чтобы предсказать, что подобные истории будут выявляться все чаще. Не успел Метрополитен закрыть эту историю, как стало известно, что прокуратурой выдан ордер на конфискацию еще одного предмета из его коллекции: каменной скульптуры VI века, изображающей индуистскую богиню-мать, или Матрику, которая была приобретена в 1993 году. Причина конфискации пока не оглашается.