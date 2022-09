Драма без драматурга

В Театре на Малой Бронной прошла премьера музыкального спектакля «Мужчина / Женщина» с Юлией Пересильд и Александром Красовицким в главных ролях. Для премьеры был выбран день рождения актрисы-космонавта, который еще и пришелся на День благотворительности. Средства от продажи билетов на спектакль были переданы в фонд «Галчонок», помогающий детям с ДЦП. На премьере побывал Борис Барабанов.

В рекламе спектакля «Мужчина / Женщина» нет имени драматурга. Ведь это и не спектакль вовсе, а последовательность песен, инсценированных актрисой Юлией Пересильд и группой Zero People. Редкий случай музыкального проекта в театре, когда речь идет даже не о мюзикле, в котором есть сюжет, а фактически о концерте, который играют в театральных декорациях.

Зато у постановки есть режиссер. Это сама Юлия Пересильд, которая познакомилась с Zero People на съемках «Квартирника у Маргулиса», прониклась к группе симпатией, в 2021 году записала вместе с Zero People новую версию песни «В глаза», а потом нашла более масштабную форму сотрудничества. В феврале 2022 года актриса и Zero People впервые встретились, чтобы вместе разобрать песни группы и посмотреть, что из этого может получиться. Дело было в театре «Современник», и на начальном этапе проект возглавлял тогдашний художественный руководитель театра Виктор Рыжаков. В июне режиссера с поста худрука уволили.

В сценическое действо вошли лучшие песни Zero People, адаптированные для мужского и женского голосов в сопровождении клавишных и виолончели. Мужчина на сцене — это Александр Красовицкий, лидер одной из самых значимых отечественных рок-групп среднего поколения «Animal Джаz» и камерного проекта Zero People, созданного вместе с клавишником Александром Заранкиным.

У Zero People только что вышел проникнутый болью и глубоким вселенским состраданием альбом «Песни человека», однако в постановку с Юлией Пересильд вошла только первая вещь из этой обоймы — «Человек». Ею открывается спектакль. Но перед тем как гаснет свет и звучат первые аккорды, зрители, пробирающиеся к своим местам, могут видеть себя на экране — видеокамера транслирует изображение из зала. Для создателей спектакля очень важно, чтобы образы, которые создают Пересильд и Красовицкий, зрители примерили на себя.

Сценография — заслуга Александра Юрасова, который также работает в команде «Квартирника у Маргулиса». Он придумал видеосопровождение, проецируемое на экран во время спектакля. Центральный образ — берег моря. Камера неспешно движется вдоль расставленных на песке декораций и разбросанного реквизита, в котором выделяется старый чемодан. Мужчина в мире «Мужчины / Женщины» — это человек, который приходит, уходит, потом возвращается, и вся его жизнь умещается в этом самом чемодане. А вот женщине нужно больше места, больше вещей, больше чувств — впрочем, Юлия Пересильд для выражения всего их многообразия тоже обходится малым. У нее есть стол, который в нужный момент превращается в дверь, грифельную доску или ложе любви.

Вначале спектакль очень нетороплив, песни также в низком темпе, но градус патетики растет от произведения к произведению. Это характерно для Zero People: авторы понимают, что первая половина, а то и две трети действа по звуку достаточно монотонны, и поэтому три части действа разделены короткими ироничными сценками, которые разыгрывают Александр Заранкин и Александр Гулин (виолончель).

В третьей части иронии прибавилось и в основном содержании — в песнях «Танго» и «Again». Несмотря на игривый мелодический ряд, в тексте «Again» из альбома 2020 года «Конец равновесия» вдруг прорезался постапокалиптический мотив: «У нас нет больше никаких проблем, / И только оседает пыль на земле, / Ядреная пыль в сто тысяч рентген. / Давай с тобой станцуем again». Тот случай, когда песня звучит как написанная на злобу дня, и, скорее всего, большинство присутствовавших в театре так ее и воспринимали.

Zero People — не та группа, чьи песни у всех на устах, и главной звездой в этот вечер была все же Юлия Пересильд. Впрочем, вряд ли все поклонники «Animal Джаz» и Zero People — ценители ее театральных или киноролей. На этом парадоксе родились фактически новая труппа и новая художественная форма, нечто вполне убедительное, но независящее от бэкграунда центральных персонажей. Поэтому определение «музыкальный спектакль» кажется в этом случае слишком тяжеловесным. Характеристика «музыкально-драматический эксперимент», использованная в промокампании, кажется, подходит больше.

Песня «Прекрасная жизнь» выглядит идеальным разрешением сложной конструкции, которую, хотя и относительно минимальными средствами, выстроили артисты и постановщики. В ткани представления наконец-то взяла верх легкомысленная легкость и драматургическая необязательность. Актеры откровенно дурачились и транслировали в зал чистое счастье, чувство, которое сейчас на вес золота. Простую фразу «Я люблю тебя — держись» хотелось повторять за ними бесконечно. Во время финальной песни «Успеть сказать» Юлия Пересильд и Александр Красовицкий снимали друг друга видеокамерой, транслируя на экран крупные планы, а потом спустились вместе с ней в зал, чтобы люди снова, как и в увертюре к спектаклю, смогли посмотреть на себя со стороны.