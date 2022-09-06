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Коммерсантъ FM
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FESCO

Company profile

Частная транспортно-логистическая компания с портовыми, железнодорожными и логистическими активами. Группе принадлежит Владивостокский морской торговый порт пропускной способностью 5 млн тонн генеральных грузов и нефтепродуктов, 150 тыс. единиц автомобилей и колесной техники и 670 тыс. TEU контейнерных грузов. В нее также входит железнодорожный оператор «Трансгарант». В управлении группы находится парк контейнеров в 110 тыс. TEU, около 10 тыс. фитинговых платформ. Флот FESCO включает 22 судна, которые преимущественно работают на собственных морских линиях.

Основные акционеры группы — Зиявудин Магомедов (32,5%), Михаил Рабинович (26,5%), Андрей Северилов (23,8%).

По итогам 2021 года чистая прибыль FESCO по МСФО выросла в 4,5 раза, до 37,8 млрд руб., выручка — в 1,8 раза, до 113,7 млрд руб., EBITDA — в четыре раза, до 47,5 млрд руб. В первом полугодии показатели продолжили расти, чистая прибыль увеличилась на 25%, до 14,5 млрд руб., выручка — на 75%, до 84,3 млрд руб., EBITDA — более чем вдвое, до 38 млрд руб.

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