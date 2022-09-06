Это бизнеса инкассается

Цены на услуги инкассации в ближайшее время могут на 30% подорожать, утверждают источники “Ъ” на рынке. В последние месяцы негативное влияние на него оказывало снижение объемов бизнеса на фоне девалютизации, активного перехода на электронный документооборот и падения спроса на рубли. Инкассация и до начала текущего кризиса в России не всегда была прибыльна, а теперь крупнейшие игроки намерены поднять расценки до уровня безубыточности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Титиевский, Коммерсантъ Фото: Максим Титиевский, Коммерсантъ

Как рассказали “Ъ” два источника на рынке инкассации, его крупнейшие игроки — Сбербанк, «Росинкас» (входит в структуру Банка России) и «Инкахран» (входит в группу МКБ) — планируют начать повышать тарифы на свои услуги. Собеседник “Ъ” среди банкиров уточнил, что речь идет о подорожании «до уровня самоокупаемости». Источник “Ъ” на рынке розничной торговли сообщил, что некоторые федеральные торговые сети были предупреждены их партнерами, осуществляющими инкассацию, о повышении тарифов на 30%.

По словам одного из собеседников “Ъ”, в инкассации «все несут убытки» из-за низких тарифов, на уровне 300 руб. за заезд. «В Европе заезд к клиенту стоит около €100, а у нас — 300–500 руб. Причем бывали тарифы у "Финчера" (в сентябре 2021 года ЦБ аннулировал лицензию НКО по ходатайству самой организации.— “Ъ”), который закрылся, и по 100 руб. за заезд»,— подчеркивает собеседник “Ъ”. Сейчас, по его словам, «убытки всем надоели» и игроки, причем независимо друг от друга, начали говорить о повышении цен.

По данным BusinesStat, в 2019 году объем перевозимой наличности превысил 30,6 трлн руб. На фоне пандемии агентство прогнозировало падение оборота инкассируемых денежных средств на 8,5% и достижения 24,9 трлн руб. в 2024 году. Согласно отчетности «Росинкаса», его выручка снизилась с 17,8 млрд руб. в 2019 году до 14,4 млрд руб. в 2021 году. При этом чистая прибыль в 2019 году в размере 260 млн руб. сменилась убытком в 250 млн руб. в 2021 году. У «Инкахрана» в 2019–2020 годах убыток превышал 300 млн руб. и в 2021 году сменился прибылью в 55 млн руб.

В «Росинкасе» уточнили, что еще с прошлого года ведут работу по повышению эффективности текущих процессов, в том числе и путем «пересмотра тарифных решений». «Это системный процесс, так как рентабельность услуг зависит в том числе и от параметров бизнеса клиентов, тариф для которых был сформирован исходя из объемов заявок, сумм инкассированных средств и так далее»,— пояснили в компании.

По словам источника “Ъ”, знакомого с рынком инкассации, в «Инкахране» сохраняли «довольно низкие тарифы,» потому что большинство клиентов были подразделениями банков и сама услуга воспринималась скорее как дополнительная опция, а не бизнес. «Долго идея была такая — мы цены снизим, всех клиентов переманим, а потом поднимем и заработаем денег»,— поясняет он. В «Инкахране» и Сбербанке не ответили на запросы “Ъ”.

Эксперты отмечают, что после начала военных действий на Украине и изоляции российской финансовой системы положение инкассаторов ухудшилось. По словам председателя правления Национального платежного совета Алмы Обаевой, «валюту они сейчас почти не возят, по документам тоже объем снижается, потому что бизнес активно переходит на электронный документооборот, остаются рубли, на которые несколько месяцев был ажиотажный спрос, но сейчас и он спал». При этом, поясняет эксперт, инкассация всегда была низкомаржинальной — еще недавно она оплачивалась дешевле эквайринга (0,8% против 1,5–2%), поэтому, например, многие автодилеры не принимали оплату картами.

Изменились и расходы компаний в связи с санкциями. По данным Ассоциации организаций в сфере наличного денежного обращения, инкассации и перевозки ценностей (АНДО), в 2020 году 60% расходов приходилось на фонд оплаты труда, на амортизацию 6% и на ремонт — 4%. Теперь эти соотношения серьезно меняются.

Как пояснил вице-президент Ассоциации банков России Алексей Войлуков, инкассация производится на импортных автомашинах, а их стоимость и обслуживание поднялись в 1,5–2 раза. В «Росинкасе» подтверждают, что значимой статьей затрат в инкассации является содержание специализированного автотранспорта, кассового оборудования и расходных материалов, стоимость которых выросла более существенно и повлияла на себестоимость инкассации в целом. Алма Обаева подтверждает, что для выживания инкассаторы вынуждены повышать расценки.

Максим Буйлов, Анатолий Костырев