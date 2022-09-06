«Говорить о прибыльном бизнесе на зарядных станциях преждевременно»

Правительство в этом году запустило программу субсидирования установки электрозарядных станций (ЭЗС) российского производства для электромобилей. По планам правительства, к 2024 году в РФ должны работать уже 3 тыс. станций. Получится ли выполнить планы и когда этот бизнес станет прибыльным без помощи государства, “Ъ” рассказал заместитель гендиректора по развитию гражданской продукции АО КРЭТ (входит в «Ростех») Максим Моторин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Максим Моторин

Фото: Пресс-служба АО КРЭТ Максим Моторин

Фото: Пресс-служба АО КРЭТ

— Правительство запустило программу поддержки развития сети ЭЗС в 15 регионах. Вы в ней участвуете?

— Основными участниками программы являются операторы сети зарядных станций — наши заказчики. Операторы приобретают произведенное нашим концерном оборудование, занимаются его установкой, обслуживанием и оказывают услуги по зарядке.

— Почему вы не хотите сами стать оператором?

— Идею стать оператором мы отложили на более зрелую стадию развития этого рынка. С учетом текущей внешнеполитической ситуации ряд прогнозов по приросту экологичного транспорта и масштабный запуск серийного производства отечественного электротранспорта скорее пойдут по пессимистическому сценарию. На данном этапе крайне важно для развития рынка разработать и произвести в нужном объеме продукт с высоким уровнем локализации.

— Рекомендованная цена одной ЭЗС составляет 3 млн руб. Вы укладываетесь в эту цену?

— Немного поясню. Оператор имеет возможность компенсировать 60% от стоимости ЭЗС, но не более 1,86 млн руб., и до 30% от стоимости технологического присоединения к электросетям, но не более 900 тыс. руб. Путем простых расчетов цена станции, за которую оператор получит субсидию от государства, равна 3,1 млн руб. Зарядные станции АО КРЭТ стоят 3,6 млн руб., что чуть выше рекомендованной цены. Но мы даем гарантию 60 месяцев на оборудование, чем пока не может похвастаться ни один производитель.

— Есть ли проблемы с импортными комплектующими?

— Внешняя политика внесла свои коррективы и в графики поставок комплектующих, и в структуру рынка в целом. Ушли иностранные конкуренты, что, безусловно, открыло нам новые возможности. Мы работаем в тесной связке с компаниями «Ростеха», перестроили логистические схемы и учли новые реалии в графике производства, дефицита не испытываем, продукция в необходимом объеме выпускается предприятиями.

— В прошлом году в России работало около 600 ЭЗС. Правительство хочет увеличить их количество до 3 тыс. к 2024 году. Планы выполнимы?

— Весь мир переходит на электротранспорт, чтобы уменьшить объем вредных выбросов. Задача каждого государства — создать условия для такого перехода. Развитие электротранспорта напрямую зависит от развития зарядной инфраструктуры. Мы как производители готовы обеспечить рынок программно-аппаратным решением в требуемом объеме. Вопрос в другом: будет ли спрос на созданную инфраструктуру. Безусловно, ряд государственных мер поддержки подталкивает отечественных автопроизводителей к прогрессу. Однако пока не решен вопрос с производством батарей — основной и самой затратной составляющей в электромобиле. Этот вопрос сегодня прорабатывается на уровне «Ростеха». Возможно, в ближайшее время мы сможем более предметно обсудить прогнозы и их реализацию.

— Какую долю рынка вы хотите занять в программе субсидирования ЭЗС?

— Текущая доля рынка по станциям переменного тока — 25%, постоянного тока — 18%. Уже в следующем году планируем нарастить долю до 30–35%. Рынок поставщиков решений зарядной инфраструктуры формируется. Перечень производителей небольшой, но стремительно растет. Мы знаем наших конкурентов — относительно молодые и небольшие компании. Учитывая ограничения по оборотным активам и производственным мощностям наших конкурентов, мы прогнозируем рост текущей доли нашего предприятия до 35–45%.

— Как продвигаются конкурсы по выбору операторов в регионах?

— Операторы заявляются в профильные министерства с указанием планируемого к поставке оборудования и проработанных локаций под установку. Локации отбираются по критериям: в частности, наличие электросетевой мощности или возможность ее подвести, наличие точек притяжения в шаговой доступности — время зарядки электромобиля составляет 15–40 минут. Пока ряд механизмов по взаимодействию игроков рынка полноценно не отработан на практике, процедурные вопросы решаются не так оперативно, как хотелось бы.

— Стоимость станции или стоимость зарядной сессии никак не учитывается на конкурсах?

— Нет. Действуют законы рынка.

— В каких регионах вы участвуете в конкурсах вместе с операторами?

— Концерн во взаимодействии с операторами ведет работу во всех регионах, указанных в дорожной карте по развитию электромобильного транспорта. Это Московская, Ленинградская, Нижегородская области, Краснодарский край, Сахалин, Татарстан, Крым и Севастополь, федеральная трасса М-4 «Дон».

— Можете назвать операторов, с которыми сотрудничаете?

— Государственные и частные структуры.

— Сначала предлагалось субсидировать станции минимум на 150 кВт, но потом планку снизили. Почему?

— Да, планка снижена до 90 кВт до конца года. Очевидно, инфраструктура создается на перспективу, поэтому со следующего года мы будем серийно выпускать ЭЗС мощностью 150 кВт.

— В технические параметры ЭЗС добавили обязательный китайский разъем GB/T. Считаете ли это правильным?

— Да. Количество электромобилей в России будет увеличиваться. Среди импортных марок преимущество у китайских моделей, поскольку есть проблемы с поставками европейских машин в Россию. Сегодня основной парк электротранспорта в РФ представлен машинами с разъемом CHAdeMO. Есть и европейские электромобили, но в перспективе, полагаю, CCS потеряет позиции из-за отказа Европы от экспорта.

— Когда установка ЭЗС станет прибыльным бизнесом без субсидий?

— Мировой опыт демонстрирует, что первичный период формирования рынка 15–20 лет происходит при участии государства в форме стимулирующих механизмов. Говорить о прибыльном бизнесе на зарядных станциях преждевременно. Скорее это период 2027–2030 годов, когда турбулентность рынка уменьшится, правила примутся и придут в исполнение.

— Сколько денег вы планируете инвестировать в производство ЭЗС?

— Основную часть инвестиций мы традиционно направляем на разработку программно-аппаратных решений. Выпускать продукцию в формирующемся рынке достаточно дорого: рынок регулярно актуализирует технические и технологические обновления, что влечет за собой увеличение расходов на создание и доработку продукта. Концерн получил заем от Фонда развития промышленности в объеме 277 млн руб. Кроме того, мы инвестируем в общем объеме еще порядка 150 млн руб. собственных средств. Учитывая существующий спрос на ЭЗС, мы планируем в десятки раз увеличить производственные мощности и достичь следующих параметров — 1000 единиц продукции постоянного тока в год, 500 единиц переменного тока.

Интервью взяла Полина Смертина