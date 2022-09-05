Политическая история Калининградской области

В сентябре 1991 года народный депутат РСФСР Юрий Маточкин указом президента был назначен главой администрации Калининградской области. Под его руководством за регионом был закреплен статус свободной экономической зоны и разработан закон «О статусе Калининградской области», который расширил полномочия областного руководства в сфере международных отношений.

В 1996 году Юрий Маточкин (40,44%) проиграл выборы Леониду Горбенко (49,56%), бывшему гендиректору Калининградского государственного морского рыбного порта. В марте 2000 года на вопрос “Ъ” «Сколько вам нужно сроков?» он ответил: «Нормально два срока. Мне хватит». Через полгода господин Горбенко проиграл выборы бывшему адмиралу Балтийского флота Владимиру Егорову, набрав 33,8% голосов против 56,3%. В сентябре 2005 года господин Егоров досрочно сложил полномочия.

16 сентября 2005 года по представлению президента РФ Калининградская облдума утвердила губернатором вице-спикера Госдумы РФ Георгия Бооса, до этого жившего и работавшего в столице. В августе 2010 года «Единая Россия» представила президенту список кандидатов в главы Калининградской области, в который господин Боос не попал. Перед этим в регионе прошли многотысячные митинги оппозиции, участники которых требовали отставки не только губернатора, но и федерального правительства.

В августе 2010 года область возглавил Николай Цуканов, бывший глава Гусевского муниципального района Калининградской области. Через год более 1,2 тыс. калининградцев написали открытое письмо президенту Дмитрию Медведеву с жалобой на кадровую политику губернатора. В 2015 году господин Цуканов выиграл прямые выборы губернатора (70,41% голосов), но в июле 2016 года досрочно покинул пост, став полпредом в СЗФО.

В июле 2016 года врио главы Калининградской области был назначен Евгений Зиничев, начальник областного управления ФСБ. Однако через 70 дней он ушел в отставку «в связи с семейными обстоятельствами».

С 6 октября 2016 года врио главы региона был назначен Антон Алиханов. Ранее он был зампредом и врио главы областного правительства. На тот момент господин Алиханов стал самым молодым губернатором в истории России (ему было 30 лет). На выборах 2017 года получил 81,1% голосов. В июле 2022 года предложил построить выделенную ж/д и автотрассу в Калининград в ответ на ограничение транзита товаров через Литву.