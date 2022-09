М упало, К пропало

Что бы там ни происходило, а к сентябрю светская жизнь вернулась в Москву. Вообще, с учетом дат Московского кинофестиваля (ММКФ) она должна была вернуться даже раньше. Но нет. Как отмечала в своих публикациях моя коллега Юлия Шагельман, программа фестиваля в этом году не была ни ровной, ни впечатляющей. То же самое произошло и с его светским обрамлением.

Еще во времена расцвета ковида ювелирным партнером фестиваля перестала быть компания Chopard (автор каннской «Золотой пальмовой ветви»). На этом почетном посту ее сменила ювелирная компания Mercury. Таким образом, не стало вечеринки на кораблике, которую все и ждали (было классно!), и боялись (нельзя уйти раньше, чем теплоход пристанет к берегу). В прошлом году Mercury возвышали голос в рамках актуальной повестки — на тему роли женщины в кино, причем в самом широком смысле. В этот раз — ограничились тишиной собственной VIP-зоны и отдельным кинозалом в «Октябре» с собственным расписанием лучших фестивальных фильмов для дорогих клиентов. Надо сказать, методичная работа увенчалась успехом — практически вся квота билетов на церемонию закрытия, полагавшаяся Mercury как партнеру ММКФ, была в итоге выбрана именно покупателями украшений. Это я тут критикую, а людям, ради которых и закручиваются светские карусели, все понравилось.

Вечеринок, которые прежде в дни фестиваля проводили глянцевые издания InStyle, Hello! и OK!, в этот раз не предполагалось. Хотя все три издания по-прежнему работают в России (InStyle под именем U Magazine), а принадлежащий Эмину Агаларову OK! даже остался инфопартнером смотра. Также не приходили позывные об after party отечественных премьер — хотя у фестиваля в этом году была целая отдельная конкурсная программа для российского кино, такой негласный наследник фестиваля «Кинотавр» (был запланирован на сентябрь, но…).

В общем, случился общественный консенсус — праздник кино, коим считает себя каждый кинофестиваль в мире, в этом году не должен выплескиваться за пределы кинозалов. Точнее, всю тяжесть светской повинности принял на себя сам фестиваль, который как ни в чем не бывало организовал церемонии открытия и закрытия, где на красной дорожке позировали разной величины звезды отечественного кино.

Несмотря на уход с российского рынка многих брендов, дамы старались, тогда как мужчины вновь начали лениться. Например, Сергей Урсуляк (в статусе председателя жюри программы «Русские премьеры») не только прошел по дорожке, но и дважды поднимался на сцену в мрачно-клетчатом пиджаке. Теперь, когда ювелирный партнер уже не мог каждому господину в неполной black-tie-выкладке указать на ЦУМ, фестиваль мигом откатился к временам, когда охранники на красной дорожке говорили: «Тут вам не Канн», пропуская под софиты гостей в кедах. Тут и правда теперь не Канн — Московский фестиваль утратил лицензию Международной федерации ассоциаций кинопродюсеров, которая позволяла Никите Михалкову важно и часто упоминать, что ММКФ — фестиваль класса А. Хотя, увы, по-настоящему сравняться с Венецией, Берлином или Канном московскому фестивалю так и не удалось. Теперь ММКФ и его спикеры гордятся, что он «один из старейших мировых кинофорумов». В общем, и тут предлагают уважать за возраст.

Зато теперь, освободившись от оков международных стандартов, ММКФ не обязан больше собирать программу исключительно из мировых премьер (то есть подбирать то, что осталось после каннских и венецианских отборщиков). Так что москвичи и гости столицы хоть здесь смогут знакомиться с ярчайшими работами зарубежных кинематографистов. Как когда-то, в счастливом прошлом.

Евгения Милова, обозреватель “Ъ”