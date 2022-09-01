Яновский Андрей Владимирович

Родился в 1966 году. Учился в Ленинградском технологическом институте имени Ленсовета по специальности «химик-технолог». В 1990 году окончил Рижское высшее военное училище. С 1993 года начал карьеру торговым представителем The Coca-Cola Company в РФ, работал в различных подразделениях компании, стал генеральным директором франшизы. В 2003 году возглавил производителя пакетированных соков «Нидан соки» (поглощен Coca-Cola).

В 2009 году назначен вице-президентом по организационному развитию и персоналу нефтяной компании ТНК-BP (куплена «Роснефтью»). С 2013 года работал директором по стратегии и организационному развитию ГК «Нефтетранссервис». С 2014 года гендиректор управляющей компании «Европейский медицинский центр», член совета директоров.

С 2020 года возглавляет правление Национальной ассоциации негосударственных медицинских организаций, занимает пост общественного омбудсмена по защите прав предпринимателей в сфере медицины.