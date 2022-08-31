Балтика согреет ветром

Страны Балтийского моря, включая Германию, Финляндию, Польшу и Швецию, договорились построить морскую ветряную электростанцию (ВЭС) мощностью 17 ГВт. Они хотят увеличить объем ветряков в семь раз к 2030 году, чтобы отказаться от дорожающего российского газа. Стоимость амбициозного проекта, по оценкам аналитиков, может превысить $35 млрд. Но аналитики сомневаются, что наращивание ВЭС поможет полностью отказаться от газа: для них все равно придется строить маневренные источники на ископаемом топливе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Jens Dresling / Polfoto File / AP, File / AP Фото: Jens Dresling / Polfoto File / AP, File / AP

Восемь стран Балтии — Польша, Швеция, Финляндия, Германия, Эстония, Латвия, Литва и Дания — намерены до 2030 года в семь раз увеличить мощность морских ВЭС в регионе. Сейчас мощность морских ВЭС в регионе составляет 2,8 ГВт, новый план — 20 ГВт. Руководители стран Балтии подписали соглашение о строительстве новых ВЭС 30 августа, пишет газета «Политикен». Евросоюз хочет ускорить строительство ВИЭ из-за сильнейшего энергетического кризиса, вызванного сокращением поставок газа из РФ и ростом его цены.

При мощности морской ветротурбины 8,5 МВт придется построить около 2 тыс. ветряков. Хотя европейские компании Vestas и Siemens Gamesa уже имеют прототипы машин на 14–15 МВт, китайские компании уже выпускают турбины на 16 МВт, то есть количество ветряков можно сократить до 1 тыс. штук. Реализация проектов потребует больших площадей для установки ветряков, предупреждает Юлия Мирошникова из Kept. «Если оценивать упрощенно как единый объект, то для наземного исполнения потребуется от 6 тыс. квадратных километров, а для морского исполнения — 10 тыс.»,— говорит она. Для морского исполнения встанет вопрос синхронизации процессов строительства и эксплуатации новых ветропарков с графиками судоходства в регионе.

Стоимость строительства таких больших объемов ВЭС будет высокой, отмечает Юлия Мирошникова: от $17 млрд в наземном исполнении и от $35 млрд в морском. По данным IRENA, коэффициент использования установленной мощности (КИУМ, показатель загрузки) офшорных ВЭС в Нидерландах, Великобритании и Дании в 2021 году составлял 46–50%, отмечает независимый аналитик Юрий Мельников. По его оценкам, при таком КИУМ ветропарки на 20 ГВт могут выдавать 65–85 ТВт•ч в год — до половины электропотребления такой страны, как Швеция.

В конце 2019 года ассоциация WindEurope считала, что к 2030 году в регионе Балтийского моря достаточно просто ввести еще 9 ГВт мощностей ВЭС, а при усилении поддержки со стороны регуляторов и расширенном сотрудничестве между странами — 14 ГВт. На этом фоне объем в 20 ГВт выглядит амбициозно, но вполне реалистично на фоне новых цен на ископаемые энергоресурсы и новой задачи ухода от их импорта из России, считает Юрий Мельников.

Однако энергия ветра волатильна, и строительство таких больших объемов генерации потребует существенного расширения электросетевой инфраструктуры, реализации проектов крупных накопителей или строительства маневренных источников — в основном это установки, работающие на природном газе, предупреждает Юлия Мирошникова. «Я бы не стала однозначно и уверенно говорить о том, что идея построить много ветропарков решит европейскую проблему зависимости от ископаемых видов топлива»,— отмечает она.

Проблема нестабильности выработки ВЭС не является чем-то новым: набор возможных решений в ЕС уже выработан, говорит Юрий Мельников. В первую очередь придется усиливать межсистемные связи — в том числе через сами морские ВЭС разных стран, расположенные рядом (и через преобразователи и подводные высоковольтные линии постоянного тока), через усиление взаимодействия системных операторов.

Сейчас в Европе много инициатив по ускорению развития ВИЭ, указывает директор ИАЦ «Новая энергетика» Владимир Сидорович. Например, в мае главы Дании, Бельгии, Германии и Нидерландов договорились, что доведут мощности морской ветроэнергетики в Северном море до 65 ГВт к 2030 году, а к 2050-му — до 150 ГВт. В целом сегодня в ЕС уже порядка 15 ГВт работающих морских ВЭС, еще более 12 ГВт — в Великобритании, отмечает Владимир Сидорович. В то же время европейский портфель проектов, находящихся на разных стадиях проработки, превышает 100 ГВт. Только в Швеции порядка 15 ГВт проектов морских ВЭС находятся в очереди на получение разрешений. ЕС планирует до 2050 года увеличить мощности офшорной ветроэнергетики до 300 ГВт, наземной — до 1 тыс. ГВт. В конце 2021 года в ЕС работало около 190 ГВт ВЭС, говорит аналитик.

Полина Смертина