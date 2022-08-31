Валюта утекает с балансов

Объем валюты на счетах и депозитах в российских банках снижается как у физических, так и у юридических лиц, хотя граждане выводят ее активнее. При этом быстрее сокращаются депозиты, тогда как на расчетных счетах валюта остается для внешнеторговых операций. Структуру по типам валют ни ЦБ, ни участники рынка не раскрывают. Эксперты и ряд банкиров отмечают перспективы перетекания средств в валюты «дружественных» стран, в первую очередь юань, но пока они не компенсируют уход доллара и евро.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Клиенты российских банков продолжают сокращать остатки иностранной валюты и драгметаллов на счетах. Как следует из статистики ЦБ, опубликованной 30 августа, средства корпоративных клиентов на счетах и депозитах банков сократились до $142,8 млрд (из них более $80 млрд — «валютная подушка» на депозитах) против $146,2 млрд на начало июля и $147 млрд на начало 2022 года. Девалютизация коснулась в большей степени и остатков на счетах розничных клиентов. Так, их средства в иностранной валюте и драгметаллах к началу августа составили $73,7 млрд против $76,7 млрд руб. на начало июля и $96,1 млрд на начало 2022 года.

Вытеснение валюты с розничных счетов идет гораздо активнее на фоне высоких комиссий. Их вводили различные крупные банки, в числе которых Газпромбанк, Райффайзенбанк, Экспобанк и др. Помимо комиссий по валютным счетам, в летние месяцы также динамика могла объясняться «повышенным спросом населения на валюту в сезон отпусков», отмечал ЦБ в последнем обзоре о развитии банковского сектора. На средства в валюте и драгметаллах у розничных клиентов приходится свыше 13% сбережений (без учета эскроу). Доля валютных вкладов будет стабильно ниже 10% уже в 2023 году, говорил в интервью «РИА Новости» гендиректор АКРА Михаил Сухов. Девалютизация корпоративного сегмента также продолжится. В июле Госдума дала банкам право вводить отрицательные ставки по депозитам в валюте для юридических лиц.

ЦБ не раскрывает валютную структуру средств на счетах банков. Сбербанк, ВТБ и другие крупные банки также не ответили “Ъ” на вопрос об ее изменении. Но эксперты уверены, что на фоне введения платы за валютные счета и депозиты и с учетом существенного осложнения процесса проведения платежей в евро и долларах валютная структура балансов банков будет меняться в пользу рубля и валют «дружественных» стран.

В последнем случае наиболее очевидный кандидат на замещение доллара и евро – юань, отмечает независимый эксперт Ольга Ульянова. Скорее всего, валютные средства компаний также будут перераспределяться в индийскую рупию и турецкую лиру, добавляет она. Может вырасти доля средств и расчетов в дирхамах Арабских Эмиратов, есть ограниченный потенциал для корзины валют стран СНГ, уточняет Ольга Ульянова.

По расчетам банка «Зенит», за январь—июль по собственной клиентской базе из числа малого и среднего бизнеса доля открытых счетов в альтернативных валютах увеличилась с 16% до 49%. При этом 95% операций среди альтернативных валют приходится на юань. Помимо китайской валюты, представители МСБ проводят платежи в казахских тенге, дирхамах и индийских рупиях, отметил банк. Тем не менее, по оценке Ольги Ульяновой, доллар и евро с высокой вероятностью по-прежнему превалируют в структуре клиентских средств, номинированных в иностранной валюте, в том числе и потому, что за многие экспортные товары оплата поступает в валюте «недружественных» стран.

По оценке госпожи Ульяновой, объем корпоративных средств в валюте на расчетных счетах снизился меньше, чем в депозитах, поскольку внешнеэкономическая деятельность продолжается, но компании все меньше склонны длительно хранить «валютную подушку», и этот тренд продолжится, считает она. Кроме того, снижение остатков валюты на депозитах — это ответ компаний на тарифную политику банков: введение высоких комиссий, отрицательных ставок, добавляет она. Для банков целесообразность замены валюты с «токсичной» на «дружественную» не совсем очевидна, поскольку неясно, как задача долгосрочного сохранения средств может быть решена за счет гораздо более волатильных валют, поясняет эксперт. А вот в части расчетных операций, добавляет она, может наблюдаться гораздо более быстрая замена доллара и евро валютами «дружественных» стран.

Ольга Шерункова