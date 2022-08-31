Готовь штабы летом

«Единая Россия» во вторник открыла сеть ситуационных центров для наблюдения за ходом голосования на сентябрьских выборах и оперативного реагирования на возможные нарушения. Похожие проекты есть у большинства крупных партий, и все они признают такую практику эффективной. Однако эксперты отмечают, что факты опротестования итогов выборов единичны, поэтому создание подобных штабов по борьбе с нарушениями — это скорее «элемент ритуала».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов (в центре) уверен, что новый ситуационный центр поможет партии быстро пресекать любые попытки дискредитации выборов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Замсекретаря генсовета «Единой России» Сергей Перминов (в центре) уверен, что новый ситуационный центр поможет партии быстро пресекать любые попытки дискредитации выборов

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

«Единая Россия» (ЕР) открыла 30 августа федеральный ситуационный центр по наблюдению за Единым днем голосования. Аналогичные центры открылись и в регионах, где 11 сентября пройдут выборы. По словам заместителя секретаря генсовета ЕР Сергея Перминова, работающие в центрах юристы будут «в круглосуточном режиме отслеживать всю информацию о происходящем в регионах, анализировать поступающие сообщения о возможных нарушениях, давать им правовую оценку и принимать решения о дальнейших действиях». Единоросс уверен, что оппоненты «не оставляют надежд и действий по дискредитации итогов кампании», поэтому задача ситуационных центров — «оперативно и профессионально разбираться в складывающихся ситуациях и пресекать подобные действия».

Господин Перминов пояснил “Ъ”, что ситуационные центры в новом формате работают с президентских выборов-2018, когда вся работа по получению сведений была выстроена через партийное приложение «Наблюдатель». Ранее, например на думских выборах-2016, центр работал через сеть региональных колл-центров, которые принимали данные от наблюдателей. «Но в отличие от ранних алгоритмов ситуационного центра, сегодня данные попадают в нашу партийную экосистему мгновенно. Так, в 2021 году были оперативно отработаны 1244 жалобы, чтобы гарантировать чистоту процедур и легитимность результата»,— рассказал заместитель секретаря генсовета.

Похожие проекты по централизованному наблюдению за ходом голосования есть и у других партий. Например, в ЦК КПРФ традиционно действует ситуационный штаб «Красный контроль», где работают юридическая служба и операторы по связи с регионами, которые «оперативно реагируют на нарушения», рассказал “Ъ” первый зампред ЦК партии, депутат Госдумы Юрий Афонин. «В этот раз региональные штабы серьезно усилены юристами, которые откомандированы из ЦК. Мы считаем, что обеспечение контроля сейчас важно, учитывая, что уже нет членов комиссий с правом совещательного голоса»,— подчеркнул господин Афонин.

У ЛДПР на прошлых выборах в федеральном штабе работала горячая линия, на которую граждане могли сообщить о возможных нарушениях. Подобная практика себя оправдала и снова будет применяться в этом году, сообщил “Ъ” глава центрального аппарата партии, депутат Госдумы Алексей Диденко: «Единый центр управления, куда стекается информация о нарушениях на выборах разного уровня,— это очень удобно. Поэтому мы эту практику продолжаем». При центральном аппарате либерал-демократы организуют ситуационный центр, а на сайте партии укажут единый телефонный номер, по которому граждане могут сообщить об имеющихся, на их взгляд, нарушениях. «Когда в ходе работы появляется карта нарушений, мы можем видеть "красные зоны", где происходят массовые нарушения, и это позволяет перераспределить свои ресурсы и сосредоточиться на субъектах с "электоральной аномалией"»,— отметил господин Диденко.

В партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) второй год работает федеральный проект «Справедливый наблюдатель». Как рассказала “Ъ” его руководитель Анастасия Павлюченкова, в 2021 году проект хорошо показал себя на выборах в Госдуму: за три дня голосования было зафиксировано 2461 нарушение и поданы 925 жалоб. При этом большинство нарушений оказались незначительными и были устранены самими комиссиями по первому требованию наблюдателей и членов УИК от СРЗП, добавила госпожа Павлюченкова. По ее словам, с 9 по 11 сентября будет работать федеральный штаб, который станет координировать работу с региональными отделениями СРЗП по вопросу наблюдения и оперативно реагировать на нарушения.

В партии «Новые люди» специального ситуационного центра нет, но к вопросу наблюдения там «подходят технологично», заверили “Ъ” в партийной пресс-службе: «Каждый регион определяет параметры наблюдения сам. Там, где мы видим потенциальные риски, как, например, в Москве и Пскове, наблюдение организуется централизовано и стоит на контроле центрального исполкома партии». При этом «сквозное наблюдение позволяет иметь в режиме онлайн полную картину происходящего и оперативно реагировать», добавили в пресс-службе.

Среди непарламентских партий своя горячая линия по нарушениям есть у «Яблока», она тоже будет работать все три дня голосования. Проект действует уже много лет и показал себя эффективно, рассказал “Ъ” пресс-секретарь партии Игорь Яковлев. По его словам, операторы горячей линии консультируют наблюдателей, членов комиссий, избирателей, и некоторые нарушения благодаря этому удается быстро пресечь. Операторы также дают пояснения о правильности и последовательности действий комиссии в той или иной ситуации, отметил «яблочник». В более сложных ситуациях к решению проблемы привлекаются опытные юристы, которые могут «оперативно составить жалобу, а в экстренных случаях — выехать на проблемный участок», сказал господин Яковлев. Кроме того, юристы готовят по звонкам обращения в избиркомы, что часто эффективнее, чем если бы наблюдатель или избиратель писал жалобу от своего имени, добавил партиец. Наконец, горячая линия позволяет «вести мониторинг нарушений, выявлять тенденции и оперативно информировать о них СМИ», заключил он.

Глава фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов считает ежегодное создание подобных партийных проектов скорее «элементом ритуала»: «Для одних — (ритуал.— “Ъ”) поиска нарушений, для других — демонстрации чистоты помыслов». При этом прецеденты реального опротестования итогов выборов единичны и эпизодичны, подчеркивает эксперт.

Политолог Константин Калачев полагает, что у разных ситуационных центров разные задачи: «У одних — легитимизация результата, у других — делегитимизация. Одни исходят из убежденности, что выборы честные, но есть отдельные недостатки. У других — презумпция виновности и желание доказать, что их кандидатов обошли при подсчете». Но в любом случае партийные центры, фиксируя жалобы, способствуют прозрачности выборов, уверен эксперт: «Тем более что фиксируемые нарушения — это жалобы избирателей, которые связаны с работой избирательных комиссий, где частные проблемы в день голосования обычно имеют технический характер и не ставят под сомнение волеизъявление большинства».

Елена Рожкова, Ксения Веретенникова, Кира Хейфец