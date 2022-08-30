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Коммерсантъ FM
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Эмитенты разбрелись по стратегиям

Компании пытаются найти способы расчета с держателями облигаций

Российские эмитенты ищут и находят разные способы договориться с держателями еврооблигаций об альтернативном порядке выплат. Законодательство позволяет довести выплаты до инвесторов из РФ, однако в целом по бумагам сохраняется риск дефолта и ареста активов эмитента. В таких условиях часть эмитентов пытается получить согласие инвесторов на выплаты в рублях, другие — пробуют выкупать бонды у зарубежных держателей, а третьи — просто ждут появления работоспособного механизма.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Многие российские эмитенты еврооблигаций рассматривают вопрос о реструктуризации бумаг через процедуру consent solicitation — согласование изменения условий с держателями, рассказали “Ъ” в юридической компании Denuo.

Российское законодательство предусматривает возможность выплат держателям евробондов в рублях через НРД, не затрагивая Euroclear и другие международные системы, а также упрощенный выпуск «замещающих» облигаций. Однако, по словам советника Denuo Ивана Сезина, документация о еврооблигациях устанавливает единственный вариант выплат — через центрального платежного агента и клиринговые системы.

Альтернативный порядок без надлежащего согласования с держателями может нести риски для эмитентов и гарантов, связанные с «акселерацией всей суммы выпуска или двойным взысканием денежных средств», подчеркнул господин Сезин.

Адвокат K&P.Law Александр Рубин добавил, что некоторые компании планируют обратиться к держателям ценных бумаг с предложением согласовать изменение механизма выплат дивидендов, разрешив, в частности, выплаты с использованием иных валют для отдельных категорий инвесторов.

В Denuo отмечают, что документация по еврооблигациям обычно предусматривает в качестве места разрешения споров международный арбитраж за пределами России. В связи с чем эмитенты или гаранты могут оказаться в ситуации, когда помимо предъявления требований на всю сумму долга иностранный суд может вынести приказ о раскрытии и аресте активов.

Замещающие облигации к евробондам уже выпустила «ПИК-Корпорация». О том же объявил Совкомбанк, отметил начальник группы еврооблигаций Cbonds Максим Галкин. В июле РСХБ и МКБ выплатили купоны по еврооблигациям в рублях в пользу их держателей, права которых учитываются в российских депозитариях. Аналогичные платежи в августе провела АЛРОСА.

Часть эмитентов получила согласие держателей ряда евробондов (более 75%) на изменение условий выпусков, предусматривающих в том числе выплаты в альтернативных валютах — рублях (через российские депозитарии), иенах, франках, фунтах и т. п., а также продления в ряде случаев таких выплат. В частности, такое согласие в августе получили «Совкомфлот», «Полюс», «Северсталь» (досрочно погасила часть выпуска в рублях), «Русал».

Распространенным условием эмиссии еврооблигаций выступает обязанность эмитента осуществить выплату в полном объеме в соответствии с условиями выпуска, заметила руководитель санкционной практики АБ «А-Про» Екатерина Макеева. По ее словам, даже если с частью облигационеров будет согласован иной порядок, все равно произойдет дефолт в связи с нарушением обязательств эмитента, в том числе если выплата будет осуществлена полностью, но в разном порядке.

Господин Сезин уточнил, что в этом году для российских эмитентов еврооблигаций подобные риски пока не реализовались, однако, если эмитенту или гаранту все же будет предъявлено требование о погашение всей суммы выпуска еврооблигаций, это может грозить арестом иностранных активов.

На рынке сложилась ситуация, когда, с одной стороны, приняты решения, которые должны обеспечить получение платежей по еврооблигациям российскими инвесторами, но не все эмитенты им следуют ввиду как недостаточной проработки технической стороны вопроса, так и несоответствия такой формы платежей эмиссионной документации, поясняет начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский.

По наблюдениям эксперта, часть эмитентов пытаются получить согласие держателей облигаций на выплаты в рублях, другие — пробуют сначала выкупить свои бонды у зарубежных держателей, чтобы, вероятно, облегчить себе дальнейшие действия, а третьи — «просто ждут, пока будет придуман рабочий механизм».

Ксения Куликова

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