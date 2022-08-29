Ярославская область

Входит в состав Центрального федерального округа, занимает площадь 36 177 кв. км. Объединяет 17 муниципальных районов и три городских округа. Административный центр — город Ярославль, другие крупные города — Рыбинск и Переславль-Залесский.

По данным на 1 января 2022 года, население составляет 1,23 млн человек (39-е место в РФ). Рождаемость в 2021 году — 8,3 на 1 тыс. человек населения (56-е место по стране), смертность — 20,3 на 1 тыс. человек (68-е место). Среднемесячная заработная плата в 2021 году была равна 41,4 тыс. руб. (43-е место), средняя пенсия — 24,4 тыс. руб. (3-е место). Уровень безработицы в 2021 году был 5,9% (25-е место).

В 2022 году запланированы доходы областного бюджета в размере 100,3 млрд руб., расходы — 104,3 млрд руб. (дефицит бюджета — 4 млрд руб.). Прогноз по валовому региональному продукту по итогам 2021 года — 636,6 млрд руб.

Индекс промышленного производства в 2021 году — 106,8% (33-е место). В 2021 году в регионе уровень преступности составлял 1380 преступлений на 100 тыс. населения (для сравнения, в целом по России — 1374).