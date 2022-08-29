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Коммерсантъ FM
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Микрозаймы побеждают в короткой программе

Портфель МФО восстанавливается быстрее банковского за счет сегмента «до зарплаты»

На фоне кризиса потребность граждан в заемных средствах растет, и гораздо оперативнее банков ее удовлетворяют микрофинансовые организации (МФО). Менее зависимые от ключевой ставки, привыкшие к большему риску и не так сильно пострадавшие от санкций, МФО значительно увеличили выдачи. При этом сегмент ориентируется на короткие и небольшие займы, что позволяет минимизировать риски в нестабильной ситуации. Однако эксперты и участники рынка смотрят на будущее с осторожностью и ждут неизбежного возвращения клиентов к банкам.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с исследованием «Эксперт РАО», посвященным итогам полугодия на микрофинансовом рынке. В нем отмечается, что после весеннего «паралича», возникшего на фоне начала военных действий на Украине и нескольких раундов жестких санкций против РФ, выдачи займов МФО восстанавливают быстрее, чем банковское кредитование.

Так, если портфель потребительских кредитов в банках сократился за первое полугодие на 2%, то у МФО объем выданных займов вырос почти на 20%.

Выдачи банковских потребительских кредитов сократились более чем на 40% за отчетный период, а выдачи микрозаймов за тот же период показали прирост более 25%, подчеркивают аналитики «Эксперт РА».

Это происходило на фоне растущего спроса на заемное финансирование: реальные доходы населения сократились, а инфляционные ожидания привели к ажиотажному спросу на предметы первой необходимости и товары длительного потребления. В этих условиях наибольший прирост показали онлайн-микрозаймы «до зарплаты» и продукты на два-три месяца по максимально допустимым ставкам, отмечается в исследовании.

Одновременно снизились средние размеры выдаваемого займа, добавляет глава совета директоров группы Finbridge Леонид Корнилов, «в текущих условиях это эффективный инструмент влияния на качество и количество выдач».

По данным финансовой экосистемы «Юником24», средняя сумма микрозайма составляет 8–10 тыс. руб. при запросе в 16–20 тыс. руб.

«После шока микрофинансисты пересмотрели риск-аппетиты быстрее банков. Значительный буфер капитала МФО, а также короткий средний срок займов, существенно меньшая зависимость от ключевой ставки позволяют МФО более оперативно пересматривать кредитную политику в отличие от банков»,— поясняется в исследовании.

По итогам года прирост портфеля МФО может составить до 30%, уверены в «Эксперт РА». Преимущественно его обеспечат короткие займы до зарплаты. «Мигкредит» замедлил темпы выдачи «длинных» займов, компания снизила средний срок по портфелю займов за счет роста доли PDL-займов и IL-займов до полугода, подтверждает директор департамента управления рисками компании Алексей Передерий. Гендиректор «Займер» Роман Макаров не ожидает значительного роста по итогам года, хотя и признает, что третий и четвертый кварталы «всегда являются периодом повышенного спроса на заемные средства». По его оценкам, с учетом «низкого аппетита МФО к рискам» в июле—декабре рост может составить только 5–10%.

На перспективу микрофинансисты пока смотрят с осторожностью. «Рентабельность отрасли снижается. Многие компании покидают рынок,— отмечает гендиректор МКК Creditter Игорь Смирнов.— Скорее всего, компании будут ужесточать требования к платежеспособности клиентов».

По оценкам аналитического центра Creditter, МФО уже отклоняют до 60% заявок, а около 30% заемщиков не возвращают деньги в срок.

Впрочем, в коллекторской ассоциации НАПКА говорят о просрочке в 25–30% как о «приемлемом уровне, который вселяет определенный оптимизм». «Уже видны изменения в качестве клиента. В период неопределенности в марте—апреле люди иначе распределяли финансовые средства. Сейчас ситуация стабилизировалась: просрочка уменьшилась на 7 п. п., платежная дисциплина улучшилась по сравнению с февралем—мартом»,— соглашается гендиректор Eqvanta Андрей Клейменов.

На рынок пришла часть качественной банковской аудитории, поскольку МФО значительно более лояльны по отношению к заемщикам, добавляет гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Однако, уверен руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании ДРТ Максим Налютин, по мере стабилизации общей среды скорее всего начнется процесс обратного перехода клиентов от МФО в банковский сектор, где качественный заемщик может привлечь средства по значительно более низким ставкам.

Полина Трифонова

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