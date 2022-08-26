Нефть подтянулась в рублях

На минувшей неделе стоимость российской нефти Urals впервые с середины июня поднялась выше 5 тыс. руб. За три недели она подорожала на треть, что было связано с восстановлением долларовой цены нефти на фоне эффективного перенаправления поставок в Азию. Однако из-за увеличенных расходов бюджета даже сохранение цен на текущих уровнях не спасет его от дефицита по итогам года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Рублевая цена Urals впервые с середины июня поднималась выше уровня 5 тыс. руб. за баррель. По данным Profinance.ru, в пятницу котировки достигали 5028 руб. за баррель, что почти на 2% выше уровня закрытия четверга. Даже с учетом коррекции и снижения цены к закрытию торгов до 4935 руб. она на 33% выше полуторалетнего минимума, установленного 5 августа.

Стремительный взлет связан в первую очередь с ростом долларовой цены Urals, которая вернулась к уровням начала июля.

По данным Profinance.ru, в пятницу стоимость российской нефти достигала $83,69 за баррель, прибавив за три недели 38%. В итоге спред с североморской нефтью Brent, цена которой за три недели выросла только на 2,3%, до $100 за баррель, сузился до 17%, с 25–32% в апреле—июле.

По мнению стратега по операциям на товарно-сырьевых рынках SberCIB Investment Research Михаила Шейбе, сокращение дисконта происходит по мере выстраивания и отлаживания новых каналов сбыта российской нефти. Весной многие европейские потребители отказались покупать ее у компаний, попавших под санкции, и они были вынуждены перенаправлять потоки в другие регионы, в первую очередь в Азию. В итоге морской экспорт российской нефти в регион вырос с 1–1,2 млн баррелей в сутки в начале 2022 года до 1,7–2,1 млн баррелей в сутки. Сужение спреда может продолжиться. «Одним из ключевых моментов, способствующих сокращению, станет формирование все большего количества прямых среднесрочных и долгосрочных договоров с фиксированными дисконтами, минимизируя участие спекулятивной составляющей в цепочке сбыта»,— полагает господин Шейбе.

Восстановление цен позитивно для бюджета РФ, так как заложенное в него среднее значение на год на уровне 3,2 тыс. руб. не покрывает незапланированные расходы.

Но текущего подъема недостаточно. По мнению главы аналитического управления банка «Зенит» Владимира Евстифеева, даже при 5 тыс. руб. бюджет будет дефицитным. «Расходы остаются на высоком уровне, в августе мы ожидаем сохранения дефицита»,— добавляет главный аналитик Совкомбанка Михаил Васильев.

На фондовый рынок рост цен на нефть оказывает не слишком большое влияние.

За три недели, с 5 августа, индекс Московской биржи «Нефть и газ» вырос на 8%, тогда как индекс широкого рынка — на 9,5%. Отчасти это может быть связано с непрозрачностью сделок с российской нефтью. Как отмечает главный аналитик «Открытие Инвестиций» по нефтегазовому сектору Алексей Кокин, Argus сообщал о сужении дисконта Urals к Brent до $15 за баррель еще в июле, а Platts и Reuters по-прежнему оценивали его в диапазоне $30–40 за баррель: «Вероятно, они наблюдали различные сегменты рынка. Поэтому я не уверен, что рост цены на 30% в последние недели — реальность».

Компании перестали публиковать промежуточную отчетность по МСФО, что делает невозможным сопоставление данных агентств с выручкой нефтяников. К тому же на цены акций компаний влияет ожидание применения Евросоюзом эмбарго на морские поставки российской нефти (с 5 декабря 2022 года). «Пока нет однозначного ответа на вопрос, какой объем экспорта нефти смогут сохранить российские компании. Нового экспорта нефти в Индию и Китай недостаточно, чтобы закрыть весь объем нефти, экспортирующийся по морю в ЕС»,— отмечает аналитик УК «Ингосстрах-Инвестиции» Андраник Мановян.

Частично выпадающие нефтяные доходы может компенсировать рост курса доллара на фоне старта обновленного бюджетного правила.

«Возвращение реализации бюджетного правила в модифицированном виде до конца года может стать поводом для ослабления рубля, что будет позитивно влиять на исполнение доходной части бюджета»,— отмечает Владимир Евстифеев. К концу года давление на рубль будут оказывать и постепенное восстановление импорта, дальнейшее снижение ключевой ставки, послабления в капитальных ограничениях для дружественных нерезидентов. По оценкам Михаила Васильева, к концу года курс доллара вернется к комфортному уровню 70–80 руб./$. Но даже в таком случае он ждет дефицит федерального бюджета по году на уровне 2,6 трлн руб.

Виталий Гайдаев