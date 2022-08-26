ОФЗ выпрямились

Доходность самых коротких ОФЗ вернулась к значениям месячной давности — 7,3–7,7%, но по долгосрочным бумагам удерживает уровень около 9%. Это свидетельствует о неуверенности участников рынка в сохранении высоких темпов понижения ключевой ставки ЦБ. Аналитики ожидают выхода на рынок Минфина с первичным предложением ОФЗ, что необходимо для финансирования дефицита бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

После резкого падения в июле и достижения минимума с начала года доходность краткосрочных ОФЗ закрепилась выше уровня 7,5%. В ходе торгов 25 августа, согласно данным Smart-lab, доходность самого короткого выпуска с погашением 7 декабря достигала отметки 7,83%, максимума с 20 июля. По итогам дня она скорректировалась до 7,74%. Доходность ОФЗ с погашением 25 января 2021 года поднималась до 7,36%, что также близко к месячному максимуму. По оценкам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, с начала недели доходность ОФЗ с погашением до года поднялась на 19–27 базисных пунктов (б. п.).

Доходность более длинных бумаг демонстрирует менее очевидную, но позитивную динамику. Ставки по среднесрочным выпускам выросли с начала недели на 3–9 б. п., до 8,3–8,7%, а по самым долгосрочным — только на 1–3 б. п., 8,99–9,03%. «В среду доходность десятилетнего бенчмарка впервые с 20 июля превысила уровень 9% (9,08% годовых.— “Ъ”), но в четверг скорректировалась до 9,03% годовых»,— отмечает господин Ермак.

Ситуация со ставками в ОФЗ обусловлена несколькими факторами. Отчасти рынок отыгрывает предстоящее заседание ЦБ по ставке (16 сентября), где аналитики ожидают снижения ключевой ставки на 25–100 б. п., до 7–7,75%.

В преддверии оглашения решения растет неопределенность участников рынка относительно риторики регулятора. «Если на ближайшем заседании большинство участников рынка однозначно ждут снижения ставки, то с дальнейшим курсом не все однозначно»,— отмечает гендиректор «Арикапитала» Алексей Третьяков. Такая неуверенность инвесторов вынуждает к росту продаж в первую очередь в краткосрочных бумагах, что ведет к росту доходностей.

К тому же участники рынка ожидают выхода на первичный рынок ОФЗ Минфина. В июле замминистра финансов Тимур Максимов отмечал, что министерство может выйти на рынок во второй половине сентября с небольшими объемами 10–30 млрд руб. По словам аналитиков, Минфину необходимо выйти на рынок первичного долга, чтобы частично покрыть дефицит бюджета, а также готовиться к крупным займам в следующем году, объем которых составляет 1 трлн руб.

По оценкам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, дефицит бюджета в этом году составит 2,3 трлн руб. «Полагаем, что до конца года ведомство сможет привлечь на долговом рынке 300–500 млрд руб. Оставшийся дефицит, вероятно, будет профинансирован за счет остатков Минфина в банках (на 1 августа около 5 трлн руб.) и за счет средств ФНБ»,— отмечает эксперт.

Вероятнее всего, Минфин выйдет на рынок со среднесрочными и краткосрочными бумагами. Как отмечает господин Третьяков, они «наиболее просты для оценки и понятны инвесторам». К тому же по этим выпускам самые привлекательные условия для размещений, лучшие чем были в феврале на последних аукционах Минфина. А с учетом того, что министерство не занимало на первичном рынке полгода, на рынке накоплен существенный отложенный спрос.

«Минфин легко найдет спрос инвесторов на новые ОФЗ с учетом длинного ожидаемого цикла снижения ключевой ставки, накопившегося отложенного спроса (в течение года запланировано погашение ОФЗ почти на 1 трлн руб.— “Ъ”), структурного профицита ликвидности в банковской системе и дефицита инвестиционных инструментов в условиях закрытых внешних рынков»,— отмечает Михаил Васильев. Даже несмотря на то что первые аукционы пройдут по небольшим объемам (10–30 млрд руб.), это все равно окажет давление на вторичны рынок. Эффект, как считает Александр Ермак, будет зависеть не только от объемов размещения, но и от агрессивности в процентных ставках эмитента.

Виталий Гайдаев