Вражда — не разлей вода

США ответили Ирану на его комментарии, касающиеся судьбы ядерной сделки. Теперь мяч снова на стороне Тегерана. Большинство стран приветствуют возвращение американцев и иранцев к Совместному всеобъемлющему плану действий, принятие которого позволило бы снять санкции с Ирана в обмен на ограничение его ядерной программы. Единственным критиком возможного подписания соглашения остается Израиль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент США Джо Байден

Фото: Adam Schultz / The White House / AP Президент США Джо Байден

Фото: Adam Schultz / The White House / AP

«Иранская сторона получила ответ от правительства США через координатора ЕС в среду вечером. Мы приступили к подробному рассмотрению американских предложений и дополнительно сообщим координатору свое мнение относительно них»,— заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канани Чафи. Его слова были опубликованы в среду в Telegram-канале дипведомства.

Речь идет о возвращении Вашингтона и Тегерана к Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) — ядерной сделке, подписанной Ираном и пятью членами Совбеза ООН плюс Германией в 2015 году. Речь шла об отмене санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. Спустя три года администрация президента США Дональда Трампа вышла из сделки, возобновив политику санкционного давления на Иран. В ответ иранцы отказались от части своих обязательств в рамках СВПД. Администрация президента США Джо Байдена решила вернуться к сделке с Тегераном, решив, что «язык силы» в отношении Ирана не работает. Непрямые консультации в Вене между Тегераном и Вашингтоном начались в апреле прошлого года, однако почти год спустя переговорный процесс остановился на пять месяцев и возобновился только в начале августа. По итогам консультаций со всеми участниками СВПД европейские посредники предложили варианты решения спорных вопросов. Теперь все зависит от Тегерана и Вашингтона.

Иранцы дали свой ответ еще на прошлой неделе. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель счел его разумным. Что конкретно было в ответе Тегерана, официально неизвестно, как и суть компромиссных предложений, выдвинутых европейцами. Тем не менее за последнюю неделю появилось несколько утечек в СМИ, где сообщаются детали. Так, по информации катарского телеканала «Аль-Джазира», в случае принятия сделки Тегеран сразу же начнет сворачивать свою ядерную программу. Взамен США отказываются от части санкций. В первый день после подписания соглашения они будут сняты с 17 банков и 150 экономических институтов Ирана. Тегеран также сможет увеличить экспорт нефти и получить $7 млрд, которые заморожены в Южной Корее. Согласно утечкам, соглашение также предусматривает, что Вашингтон заплатит штраф в случае нового выхода из ядерной сделки.

Предоставление Вашингтоном гарантий того, что он больше не будет отказываться от соглашения, было одним из жестких требований Тегерана. Однако администрация Байдена не готова давать обещания за тех, кто может прийти ей на смену.

И все же на какие-то компромиссы Иран в итоге пошел. Как заявил в понедельник высокопоставленный чиновник США агентству Reuters, Тегеран отказался от некоторых своих требований. «Мы думаем, что они наконец перешли Рубикон и, возможно, вернулись к сделке на условиях, которые может принять президент Байден»,— сказал чиновник. В частности, Тегеран отказался от своего требования исключить Корпус стражей исламской революции и связанные с ним структуры из американского списка иностранных террористических организаций. В то же время источник Reuters отметил, что между Ираном и США все еще остаются разногласия и еще «может потребоваться немного больше времени», чтобы прийти к окончательному соглашению. Так что поступивший ответ Вашингтона — это еще не окончание переговорного процесса.

Как отметила в своем дипломатическом блоге работающая в Вашингтоне журналистка Лора Розен со ссылкой на свои источники, администрация Байдена была готова озвучить свою позицию еще в конце недели, но решила заранее обговорить все детали с союзниками. В воскресенье Джо Байден провел совещание с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном. Согласно сообщению Белого дома, они обсудили вопросы, связанные с СВПД, и «совместные усилия по сдерживанию дестабилизирующей региональной деятельности Ирана».

Во вторник эти же темы поднимались в Вашингтоне на встрече помощника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана со своим израильским коллегой Эялем Хулатой. США заверили Израиль, что по-прежнему привержены обеспечению его безопасности и признают его права защищать себя от любой угрозы, в том числе со стороны Ирана. Вашингтон и сам не отказывается от противостояния иранской угрозе. Так, в частности, в среду США нанесли удар по объектам инфраструктуры в Сирии, которые, как они считают, используются группировками, связанными с КСИР (Тегеран связь с этими объектами опровергает). Кроме того, по данным СМИ, Израиль и США продолжают отрабатывать возможность нанесения ударов по Ирану, в частности, это произошло во время прошедших в начале августа маневров в Красном море. Об этом в числе прочих сообщил во вторник арабский сайт Elaph. Он также утверждает со ссылкой на свой источник, что израильские истребители F-35 за последние два месяца не раз проникали в иранское воздушное пространство, обходя иранские и российские радары. Видимо, американо-израильское сотрудничество на этом направлении будет обсуждаться и в ходе предстоящего в четверг визита министра обороны Израиля Бени Ганца в США. Там он проведет серию встреч в Центральном командовании ВС США во Флориде, а затем обсудит ситуацию с Джейком Салливаном в Вашингтоне.

В среду, очевидно, уже зная суть ответа США иранцам, премьер-министр Израиля Яир Лапид заявил на брифинге для иностранных журналистов, что сделка, которая предлагается сейчас международным сообществом Ирану, плохая. По его словам, она даст Ирану $100 млрд в год. «На эти деньги они не построят ни школы, ни больницы. Это $100 млрд, которые будут использованы для нарушения стабильности на Ближнем Востоке и распространения террора по всему миру»,— сказал он. Премьер подчеркнул, что прибыль, которую получит Иран от снятия санкций, пойдет на финансирование КСИР, а также группировок, которые воюют против Израиля — ливанского движения «Хезболла», а также палестинских «Хамаса» и «Исламского джихада» и других экстремистов. В то же время он отметил, что Израиль «не против соглашения в принципе».

«Мы против именно этого соглашения, потому что это плохая сделка. Невозможно принять его в таком виде, как сейчас. Договор не соответствует стандартам, которые установил сам президент Байден: не допустить превращения Ирана в ядерную державу»,— подчеркнул господин Лапид.

Израиль настаивал, чтобы новая сделка с Ираном включала ограничения не только его ядерной, но и ракетной программ, а также контролировала активность Тегерана в регионе. Аналогичной позиции ранее придерживались и арабские монархии Персидского залива, однако сейчас они не выступают против венских переговоров. Напротив, наблюдается активный процесс по восстановлению их отношений с Ираном. На прошлой неделе о возвращении своих послов в Тегеран после шестилетнего перерыва заявили Кувейт и ОАЭ.

Марианна Беленькая