Нынче дорог каждый атом

Как выяснил “Ъ”, «Росатом» раскрыл профильным регуляторам ценовые параметры двух энергоблоков Курской АЭС-2 мощностью 2,4 ГВт. Стоимость выработки блоков составит около 7 руб. за 1 кВт•ч. Общий платеж потребителей за оба блока превысит 3 трлн руб. В «Росатоме» говорят, что расчеты ценовых параметров еще продолжаются, и указывают на дорожающее оборудование и рост расходов на безопасность. Промышленность опасается, что увеличение объема АЭС потребует новой сетевой инфраструктуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

“Ъ” удалось ознакомиться с оценкой стоимостных последствий от строительства двух энергоблоков Курской АЭС-2 на 2,4 ГВт. «Совет рынка» (регулятор энергорынков) направил свои расчеты в Минэнерго (“Ъ” видел документ от 12 апреля). В частности, одноставочная цена электроэнергии первого блока Курской АЭС после запуска в 2026 году составит 6,73 тыс. руб. за 1 МВт•ч, второго блока (с запуском в 2028 году) — 7,15 тыс. руб. Для сравнения: средняя оптовая цена электроэнергии в европейской части РФ и на Урале сейчас составляет около 2,6 тыс. руб.

«Росатом» будет строить два новых энергоблока Курской АЭС-2 на реакторах ВВЭР-ТОИ за счет гарантированных платежей потребителей. Госкорпорация предлагает установить базовую доходность проектов в 10,5% и срок окупаемости в 25 лет. В начале года «Росатом» раскрыл только удельный CAPEX блоков — 182,9 тыс. руб. за 1 кВт. В госкорпорации тогда утверждали, что цена киловатт-часа АЭС будет «вполне конкурентоспособна». В 2016 году на совещании в Минэкономики о программе строительства АЭС цена выработки атомного блока оценивалась в 2,2 тыс. руб. за 1 МВт•ч (в ценах 2015 года).

Годовой платеж за мощность первого энергоблока Курской АЭС-2 в 2026 году составит примерно 53,5 млрд руб. в год, второго в 2028 году — 56,6 млрд руб. Общий платеж за оба блока до 2050 года превысит 2,9 трлн руб. «Совет рынка» также провел анализ еще для семи энергоблоков на 8,6 ГВт, включая блоки Ленинградской АЭС-2, Смоленской АЭС-2 и Белоярскую АЭС. Суммарный ежегодный платеж за мощность всех девяти объектов после запуска в 2037 году составит 603 млрд руб. (322 млрд руб. в ценах 2021 года), или около 21,3% от всей стоимости оптовой электроэнергии в европейской части РФ и на Урале.

Регулятор проводил оценку на основе данных «Росатома», отмечается в документе.

Коэффициент использования установленной мощности Курской станции — 85%, срок службы — 50 лет, удельные эксплуатационные затраты в месяц — 1,37–1,47 млн руб. за 1 МВт (в ценах 2021 года) в зависимости от блока. Причем регулятор «выявил моменты, не позволяющие однозначно оценить величину эксплуатационных затрат». Так, размер прочих эксплуатационных расходов (с учетом расходов центрального аппарата «Росэнергоатома», РЭА) указан на уровне 1,89 тыс. руб. за 1 МВт, а для первого энергоблока — 2,85 тыс. руб. В «Совете рынка» и в Минэнерго не ответили на запрос “Ъ”.

РЭА также направил в Минэнерго информацию о регулировочных диапазонах ВВЭР-ТОИ (документ от 17 мая есть у “Ъ”). Согласно документу, диапазон одного планового цикла изменения активной мощности в сутки ВВЭР-ТОИ — от 100% до 50% от номинальной мощности блока и обратно (250 циклов в год).

В РЭА сказали “Ъ”, что комментировать какие-либо конкретные цифры преждевременно, поскольку «работа по определению параметров, которые станут основой для расчета цен на мощность новых АЭС, не завершена». Вопрос “Ъ” о росте одноставочной цены по отношению к 2016 году в РЭА «вызвал недоумение»: «За семь лет произошел рост цен на оборудование и строительные материалы (с учетом инфляционной составляющей). Кроме того, сегодня при проектировании и сооружении учитываются более высокие требования и нормы по безопасности АЭС, что повлекло за собой некоторое увеличение стоимости энергоблоков».

Сравнение современных технологий генерации по показателю LCOE пока не в пользу АЭС, говорит Максим Дякин из Vygon Consulting. Например, по результатам отбора проектов ВИЭ в 2021 году диапазон LCOE для солнечных станций составил 4,3–6,4 руб. за 1 кВт•ч, а для ветряных — 1,7–5,1 руб. LCOE энергоблоков на отечественных газовых турбинах составил 3,5–3,9 руб. за 1 кВт•ч, что вдвое ниже аналогичного показателя новых АЭС. Но разрыв может сократиться, допускает Максим Дякин: «Отработанность технологий атомной отрасли позволяет "Росатому" рассматривать АЭС как устойчивое решение в условиях экономической нестабильности».

«Парадоксально, что главное преимущество новых энергоблоков — широкий регулировочный диапазон — сокращается, а их стоимость при этом растет,— говорят в "Сообществе потребителей энергии".— Если инновацию невозможно конвертировать в выгоду потребителей энергии на РСВ в виде вытеснения с рынка дорогостоящего "горячего" резерва ТЭС, переплачивать за новые АЭС нет смысла. Важно также учитывать, что при наращивании атомной мощности в энергобалансе дефицит регулировочного диапазона новых АЭС добавит к их дороговизне траты на расширение сети, а также строительство и содержание компенсирующих ГАЭС».

Полина Смертина