Прилечь негде

В России на фоне взрывного роста заболеваемости коронавирусом увеличивается и число пациентов, нуждающихся в стационарном лечении: в пятницу оперштаб сообщил о 3,3 тыс. госпитализаций. При этом Минздрав РФ еще в начале июля рекомендовал отказаться от специализированных отделений и лечить больных с COVID-19 в неинфекционных медучреждениях — а сегодня регионы вынуждены снова разворачивать дополнительные ковидные койки. Впрочем, масштабы проблемы пока несопоставимы с предыдущими пиками. Так, в Бурятии функционирует 265 таких коек, тогда как в третью волну их количество доходило до 3,6 тыс. Эксперты, опрошенные “Ъ”, полагают, что медицинских показаний для госпитализации при COVID-19 осталось немного, однако загруженность больниц может расти из-за так называемых социальных показаний, например, тревожности пациентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Врачи готовятся открыть против ковида новый коечный фронт

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Врачи готовятся открыть против ковида новый коечный фронт

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

21 августа федеральный оперштаб по борьбе с COVID-19 сообщил про более чем 39,6 тыс. новых случаев заражений за сутки. Это максимум с марта 2022 года. При этом число госпитализаций пока вдвое меньше, чем весной. Так, в конце рабочей недели в больницу попали 3,3 тыс. россиян с коронавирусом. Для сравнения: 15 марта, когда в стране выявили 36 тыс. заболевших, были госпитализированы 7,2 тыс. человек. Вместе с тем число случаев COVID-19, требующих стационарного лечения, ежедневно растет.

Еще в начале июля тема специализированных ковидных коек казалось закрытой. Минздрав издал приказ, в котором рекомендовал региональным властям восстановить оказание плановой медицинской помощи в полном объеме — в том числе возобновить основную деятельность ранее перепрофилированных в ковидные госпитали стационаров. Для этого требовалось до 10 июля перевести пациентов с коронавирусом в обычные инфекционные стационары и дальнейшую помощь оказывать уже в неинфекционных медучреждениях (при соблюдении санитарно-эпидемиологических мер). Однако шестая волна заболеваемости вынуждает регионы снова начать выделять специальные больничные места.

В Удмуртии, по данным местного минздрава, с 15 июля по 17 августа «ковидный» фонд увеличился с 41 койки до 119. Из них свободны сейчас около 20%. «При необходимости» медицинские организации республики готовы в течение 48 часов развернуть еще более 3,5 тыс. коек, заверили в ведомстве. По информации минздрава Татарстана, в республике развернуто 611 коек для заразившихся коронавирусом, из них 7% — свободны. Еще в конце июля сообщалось, что для пациентов с COVID-19 задействовано 460 коек.

Во Владивостоке для этих целей отведены 516 коек в 17 медучреждениях. Причем все это — инфекционные перепрофилированные отделения центральных и районных больниц. Свободными остаются менее 11% мест.

В Ленинградской области из-за двукратного роста госпитализаций количество коек было увеличено 8 августа с 90 до 150, а 9 августа — еще до 170. Не заняты 27% из них. Аналогичная ситуация в Санкт-Петербурге: 15 июля в городе было 1109 «ковидных» мест, месяц спустя их число возросло до 2712, их них свободны более 25% коек.

В Саратовской области под лечение больных с коронавирусом отдано 100 коек. Однако число стационарных пациентов в регионе по сравнению с серединой июля, напротив, снизилось: с 125 до 80 человек. Зато растет количество амбулаторных больных: 545 — 18 июля, 594 — 1 августа, 1681 — 18 августа.

В Бурятии, где власти одними из первых вернули обязательное ношение масок в общественных местах, к середине августа перепрофилировано для лечения коронавирусной инфекции 265 коек. Это в 3,3 раза больше, чем в начале месяца. Занятость коечного фонда составляет 84,6%. Однако в сравнении с прошедшими вспышками ситуация кажется не такой серьезной: в период второй волны максимально развертывалось 2938 коек, в третью — 3613 коек.

В Иркутской области развернуто около 900 коек, тогда как на пике пандемии — около 6 тыс. коек. В регионе сейчас работает только один моностационар, ориентированный на коронавирусных больных.

В министерстве здравоохранения Краснодарского края сообщили, что в регионе действуют пять инфекционных госпиталей на 620 коек (в разгар пандемии работали 28 госпиталей на 7,7 тыс. мест). При этом за месяц коечный фонд вырос более чем в два раза: с 175 до 445 мест.

А в Пермском крае в настоящий момент нет коек, специально предназначенных для лечения пациентов с COVID-19. В краевом министерстве здравоохранения пояснили, что, как и рекомендовал Минздрав РФ, все ранее перепрофилированные для этих целей места сейчас используются для оказания плановой медицинской помощи. С 25 июля лечение пациентов с коронавирусом в регионе осуществляется в отделениях инфекционного профиля. Уточняется, что они лежат в отдельных палатах и не пересекаются с другими пациентами инфекционного отделения.

Заведующий Центром для лечения пациентов с COVID-19 АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга), член Европейского респираторного общества и Российского респираторного общества Максим Новиков утверждает, что сейчас сугубо медицинских показаний для госпитализации пациента немного. Он напоминает, что штамм, циркулирующий в настоящее время (это подлинии «омикрона»), не такой агрессивный, поэтому подавляющее число пациентов можно лечить амбулаторно. Более того, утверждает он, современные методы позволяют сделать госпитализацию краткой. Так, введение синтетических антител человеку с потенциально тяжелым течением в начале заболевания может занять два часа. Круглосуточное наблюдение специалистов, по словам господина Новикова, действительно нужно разве что пациентам с низким содержанием кислорода в крови. «Однако у нас среди населения и даже среди некоторых врачей крепко убеждение, что больного надо госпитализировать, я бы даже сказал "загоспитализировать",— говорит Максим Новиков.— Из-за этого прессинга со стороны тревожных пациентов и некоторых докторов, возможно, увеличится количество госпитализированных без медицинских, а, скажем так, по социальным показаниям».

Научный руководитель сети клиник иммунореабилитации и превентивной медицины Grand Clinic Ольга Шуппо полагает, что достоверный прогноз по числу заболеваний, а значит, и госпитализаций в новой волне никто дать не сможет: вирус мутирует, появляются новые штаммы: «Скорее всего, осенью мы увидим общую статистику вирусных заболеваний с примесью коронавирусной инфекции». Она отмечает, что ситуация с лечением COVID-19 в целом под контролем, а метод мало чем отличается от лечения любой другой вирусной инфекции. А вот предупредить осложнения после перенесенного коронавируса — «первоочередная задача здравоохранения». «Система реабилитации не выстроена. Коронавирус активно реплицируется в организме до пяти-семи дней, как и любой другой вирус. Далее каждого пациента нужно контролировать на предмет выявления осложнений после основного заболевания. Чаще всего это парализующая усталость, осложнения на сердце, риск инфаркта и инсульта и различных тромбозов, а также риск дебюта аутоиммунных болезней»,— заключила Ольга Шуппо.

Наталья Костарнова; региональная корсеть “Ъ”