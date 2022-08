Осторожно, двери открываются

Спустя более тридцати лет после официальной мировой премьеры в российских кинотеатрах показывают фильм Оливера Стоуна «The Doors», который до сих пор в нашей стране был доступен только на VHS и DVD. В прошедший уикенд состоялись премьерные показы, а 25 августа фильм появится в официальном прокате на 200 экранах. О судьбе этого нетипичного со всех точек зрения музыкального байопика — Борис Барабанов.

Фото: TriStar Pictures Тридцать лет тому назад фильм стал почвой для знакомства отечественной публики с группой Джима Моррисона

Фото: TriStar Pictures

К 1991 году 45-летний Оливер Стоун был живым классиком социального кино. На его счету уже были «Оскары» за «Взвод» и «Рожденного 4 июля», а также громкие ленты «Сальвадор» и «Уолл-стрит». Даже для своего камео в «The Doors» он выбрал роль преподавателя в киношколе, человека, который знает о кино все.

В том же 1991-м вышли по большому счету сразу два фильма Стоуна о природе американского мифа: «JFK» о расследовании убийства Джона Ф. Кеннеди и «The Doors» об одноименной группе и ее лидере Джиме Моррисоне. Если первый — это исторический детектив, то второй — психоделический байопик, 140-минутная медитация, гораздо более близкая к артхаусу, нежели к зрительскому кино, которое продюсировала компания Марио Кассара Carolco Pictures.

Фильм «The Doors» был единственным опытом сотрудничества Стоуна с продюсером, на счету которого в течение его карьеры были три «Рэмбо», пять «Терминаторов», а также «Сердце ангела», «Красная жара», «Вспомнить все», «Основной инстинкт», «Универсальный солдат», «Скалолаз», «Звездные врата»... и ни одного «Оскара». Carolco Pictures словно специально снимали фильмы для советских и постсоветских видеопиратов. Сами того не ведая, Марио Кассар и его компаньоны воспитали здешний массовый киновкус. Логотип компании открывал фильмы, которые отечественные видеолюбители засматривали до дыр, он был для них таким же знаком качества, как имя любимого актера на торце VHS-кассеты.

Иными словами, левака Стоуна, живописующего хронические недуги американского общества, занесло в компанию продюсера, открывшего формулу универсального кассового фильма. А фильм «The Doors», соответственно, попал на радары наших видеолюбителей просто за компанию с «Терминатором-2» и прочими хитами Carolco.

Вряд ли многие стали бы тогда смотреть «The Doors» вне этого контекста. Популярность самой группы The Doors в СССР была несравнима с The Beatles, Deep Purple или Pink Floyd. Если бы не сборник «Зажги во мне огонь», выпущенный в 1988 году фирмой «Мелодия» в серии «Архив популярной музыки», для массовой отечественной аудитории The Doors так и остались бы именем из рок-энциклопедии, как это произошло с Бобом Диланом.

Джим Моррисон не был частью здешнего рок-иконостаса. Но меломаны группу знали. После того как фильм попал на пиратское видео, популярность ее песен стала расти. Не последнюю роль сыграл и растущий интерес к расширяющим сознание веществам. Опыты музыкантов, описанные в фильме, зарифмовались с появлением на прилавках книг Карлоса Кастанеды и Теренса Маккенны.

На компакт-кассетах хорошо расходился саундтрек с песнями из фильма. Правда, в него не были включены записанные для фильма версии с голосом исполнителя главной роли Вэла Килмера. При этом выбор Килмера на главную роль — одна из главных удач Стоуна. Изначально Моррисона должен был сыграть солист группы The Cult Иэн Эстбери. Собственно, он спустя годы и занял место Моррисона на гастролях кавер-группы, включавшей в себя участников The Doors. Однако Килмер настолько вжился в образ, в том числе и вокально, что впоследствии режиссер уже не мог вспомнить, где в фильме звучит оригинальный голос Моррисона, а где — дорожки Килмера, наложенные на аккомпанемент участников The Doors.

Единственный раз «The Doors» показали здесь на большом экране во время Московского международного кинофестиваля. На кассетах он существовал с пиратской озвучкой. Отреставрированная Оливером Стоуном в 2019 году версия пойдет в кинотеатрах с субтитрами и оригинальным звуком. «Я хотел, чтобы во время просмотра этого фильма эффект присутствия был такой же сильный, как на концертах The Doors в шестидесятых»,— говорил режиссер, повторно выпуская ленту на экраны.

«The Doors» не были первым музыкальным байопиком, до него выходили, например, лента Клинта Иствуда о Чарли Паркере «Птаха» и кинобиография Джерри Ли Льюиса «Great Balls Of Fire» режиссера Джима Макбрайда. В «The Doors» сошлись талант едва ли не самого востребованного в ту пору режиссера, масштаб продюсера, мыслившего только категориями блокбастеров, и выдающийся исходный материал — фигура одной из самых значительных рок-икон.

Конечно, фильм «The Doors» сложно считать прямым предшественником байопиков новейшей волны — «Богемской рапсодии», «Рокетмена» и тем более «Элвиса» с его стремительным клиповым монтажом. Неспешный ритм и психоделическая аура «The Doors», скорее всего, не были бы одобрены сегодняшними продюсерами, а фильм не прошел бы ни одной зрительской «фокус-группы». Тем ценнее картина Стоуна в сегодняшнем лихорадочно-поверхностном мире. Впрочем, от шаманского вайба концертных выступлений The Doors, снятых с использованием самой передовой на тот момент техники, и сегодня перехватывает дыхание. А в теперешней России, где свободный рок-н-ролльный дух в дефиците, фильм по силе вызываемых им ощущений вполне может заменить концерт любимой группы.