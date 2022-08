Молодежные руки для скуки

По прогнозу МОТ, уровень молодежной безработицы в мире снизится только к началу следующего года — и все равно останется выше допандемийных значений. В 2021 году, по подсчету экспертов, число безработных среди молодежи в мире составило 75,1 млн человек, что почти на 8 млн человек больше, чем в 2019 году. Этот показатель мог бы быть и выше, однако часть потерявших работу перешла в категорию тех, кто и не работает, и не учится,— и она выросла впервые с 2005 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По итогам 2021 года уровень безработицы среди молодежи в мире продолжил расти — его сокращение возможно только к 2023 году. К такому выводу пришли эксперты МОТ, изучившие возможные перспективы на рынке труда для людей в возрасте 15–24 лет и опубликовавшие доклад «Глобальные тенденции занятости молодежи в 2022 году».

Так, по данным МОТ, в 2021 году число безработных среди молодежи в мире составило 75,1 млн человек, что почти на 8 млн человек больше, чем в 2019 году, и на 4,1 млн — чем в 2020 году. Уровень безработицы за эти годы также увеличился — с 13,5% до 15,6%, что почти втрое превышает аналогичный показатель для всего экономически активного населения. В 2023 году, согласно прогнозу МОТ, молодежная безработица сократится до 14,9%, а число безработных — до 73 млн человек.

Хотя, как отмечают эксперты МОТ, во всех странах мира главной причиной потери молодежью рабочих мест была пандемия, ее влияние было неоднородным. Хотя безработица выросла везде, ее максимальное увеличение (на 6,8 процентного пункта) было зафиксировано в Северной Америке. Напротив, в Центральной и Западной Азии этот показатель изменился меньше всего, увеличившись только на 0,7 п. п. Отметим, что во всех регионах мира прирост уровня безработицы среди молодежи превзошел изменения аналогичного показателя для взрослых — за исключением Южной Азии, где первая выросла на 1,5 п. п., а вторая — на 2,9 п. п. из-за того, что часть молодых людей, потерявших работу, довольно быстро уходили с рынка труда.

В Северной Африке, Латинской Америке, странах Карибского бассейна и арабских государствах, а также в Центральной и Западной Азии уровень безработицы среди молодых женщин был намного выше, чем среди молодых мужчин. Напротив, уровень безработицы среди молодых женщин значительно ниже, чем среди молодых мужчин, в Северной Америке и Восточной Азии.

Глобальный уровень молодежной безработицы мог бы быть еще выше, если бы часть потерявших работу не перешли в группу NEET (Not in Employment, Education or Training — люди, которые не работают и не учатся и, следовательно, постепенно теряют связь с рынком труда). Уже в 2020 году почти каждый четвертый (23,3%) представитель молодежи имел статус NEET, то есть за год их доля выросла почти на 1,5 п. п., в то время как в прошлом ее сокращение на схожую величину (1,3 п. п.) заняло почти 15 лет, с 2005 по 2019 год. В то время как показатель NEET среди женщин снизился на 2,7 процентного пункта в период с 2005 по 2019 год, показатель среди мужчин оставался практически стабильным, благодаря чему за это время гендерный разрыв в показателях NEET сократился с 19,8 до 15,7 п. п. С учетом показателей NEET мужчины гораздо больше пострадали (+2,2 п. п.) от кризиса, вызванного распространением COVID-19, чем женщины (+0,9 п. п.). Тем не менее в 2020 году молодые женщины в два раза чаще, чем молодые мужчины, имели статус NEET.

Напротив, в России положение молодежи на рынке труда во время пандемии оказалось едва ли не более благополучным, чем у взрослых работников. Так же как и у последних, показатель безработицы среди первых увеличился на 20–30% в первые же месяцы 2020 года, однако уже к началу 2021 года вернулся к практически допандемийным значениям, в то время как аналогичный индикатор для всего рынка труда в целом снижался медленнее и пришел в исходную точку на несколько месяцев позже. Тем не менее в 2021 году Минтруд предложил ввести для поддержки занятости молодежи отдельную госпрограмму и с этого года запустил ее.

Анастасия Мануйлова