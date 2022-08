Shein признали китайским

Как стало известно “Ъ”, китайский онлайн-ритейлер и изготовитель модной одежды Shein спорит за свой бренд с российским ООО «НД Коммерц Групп». Последнее в 2020 году оформило на себя товарный знак shein для одежды и обуви и продавало эти товары в РФ. Shein добилась отмены регистрации знака, получив возможность требовать взыскания убытков. Однако российская компания обещает продолжить борьбу за знак в суде.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Contacto / ZUMA Press / ТАСС Фото: Contacto / ZUMA Press / ТАСС

Китайский ритейлер Shein смог отстоять свои права на одноименный товарный знак, который в августе 2020 года зарегистрировало за собой московское ООО «НД Коммерц Групп» для некоторых товаров. Это следует из опубликованного 16 августа решения Роспатента по возражению Shein Group Ltd и Zoetop Business Co. Ltd (Гонконг) от 7 мая.

Заявители настаивали, что регистрация бренда за ООО нарушает п. 3, п. 6, п. 8 ст. 1483 Гражданского кодекса РФ. Речь идет об отказе в регистрации товарного знака, если он сходен до степени смешения со знаком других лиц для однородных товаров либо вводит потребителей в заблуждение. Кроме того, по мнению Shein, ООО злоупотребило правом и недобросовестно использует бренд при продаже одежды и обуви, в том числе на Wildberries.

Онлайн-ритейлер Shein основан в 2008 году в китайском Нанкине, специализируется на продаже одежды в сегменте fast-fashion. Поставляет товары в 220 стран, крупнейший продавец одежды в мире. The Wall Street Journal в 2022 году приводила оценку компании в $100 млрд. После начала военных действий РФ на Украине на сайте Shein пропала возможность оплаты российскими картами всех систем.

В подтверждение своих прав гонконгские компании сообщили, что входят во «всемирно известную» группу Shein, производят и продают одежду, обувь и другие товары под одноименной маркой через онлайн-магазин и мобильные приложения. Кроме того, они зарегистрировали в России бренд Shein с более ранним приоритетом (февраль 2015 года и март 2018 года) на ряд товаров (текстиль, белье, шторы, украшения, фурнитура для обуви, одежды, головных уборов и др.) и услуг (розничная или оптовая продажа одежды, обуви, фурнитуры и др.), которые выступают однородными товарами с теми, знак для которых на себя зарегистрировало ООО (одежда, обувь, головные уборы).

Московская фирма настаивала, что товары не однородны, shein не является общеизвестным знаком, а заявители не доказали факт ввода потребителей в заблуждение. «НД Коммерц Групп» также заявила о готовности отказаться от охраны товарного знака в отношении обуви, если это поможет урегулировать спор внесудебным путем. Роспатент в итоге отменил регистрацию знака shein за ООО по п. 6 ст. 1483 ГК. Ведомство решило, что знаки китайских компаний и российской фирмы «ассоциируются друг с другом» и являются сходными, а их товары — «сопутствующими» или «взаимодополняемыми», то есть однородными. Но факт введения потребителей в заблуждение Роспатент не признал.

«Мы производили и продавали одежду под брендом Shein, и задолго до китайской компании, но, к сожалению, поздно зарегистрировали знак»,— сообщил “Ъ” гендиректор «НД Коммерц Групп» Алексей Невзоров. Компания продолжит использовать марку и оспорит решение Роспатента. Патентный поверенный «Арно Лигал» Полина Гальцова, представляющая Shein Group и Zoetop Business, отказалась от комментариев.

По словам источника “Ъ” на рынке, «НД Коммерц Групп» продавала товары под маркой shein в интернет-магазинах, а потом «хотела продать знак и даже вела переговоры с китайцами», но договориться не удалось. На сайте «НД Коммерц Групп» в списке «Наши бренды» shein нет, на площадках Wildberries и Ozon товары от этого продавца под маркой shein сейчас отсутствуют.

Есть две основные причины регистрации прав на сходное с известным брендом обозначение, говорит старший юрист BGP Litigation Анастасия Дудко: «Первая — возможность реализовывать свои товары, используя репутацию чужого бренда без вложения в PR-компанию. Вторая — желание получить вознаграждение за возврат товарных знаков». Руководитель «НП-Эдвайс» Наталья Пантюхина уточняет, что «усиление рыночной позиции за чужой счет» можно отнести к недобросовестной конкуренции, поэтому китайские компании могли обратиться и в ФАС.

Глава практики «Интеллектуальная собственность» АБ «Андрей Городисский и партнеры» Елена Городисская и Анастасия Дудко считают решение Роспатента обоснованным. Теперь, поясняет госпожа Городисская, китайские компании могут потребовать прекращения использования бренда и подать к ООО иск о возмещении убытков. Однако Наталье Пантюхиной решение кажется «странным», поскольку в нем «слишком много формальных перечислений товаров по классам, мало анализа других доказательств и не указано, заявляло ли ООО доводы об истории бренда». Юристы полагают, что тяжба продолжится в суде.

Анна Занина, Никита Щуренков