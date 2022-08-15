ОФЗ торгуются не по-дружески

Допуск нерезидентов из дружественных стран к торгам облигациями на Мосбирже не вызвал значимой реакции рынка, констатируют опрошенные “Ъ” эксперты. Наблюдалась лишь небольшая активность: котировки одной из наиболее ликвидных ОФЗ в обед теряли около 0,5 п. п., но вскоре вернулись на прежний уровень, заметил замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Положительная динамика доходности ОФЗ была однонаправленной по всем срокам, а рост индекса RGBI (отражает динамику изменения рыночной цены на корзину из ОФЗ с фиксированным купоном) указывает на повышение интереса инвесторов к государственным бумагам, заметил аналитик по облигациям УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. Объем торгов вырос неоднородно: количество сделок с самыми ликвидными ОФЗ увеличилось в среднем на 10–15%, а по некоторым корпоративным облигациям — на сотни процентов, подчеркнул руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Еще один возможный след появления нерезидентов на рынке сегодня, по словам господина Ващенко, рост курса доллара к рублю до максимума с начала месяца.

Чтобы понять, увидим ли мы волну продаж облигаций со стороны «дружественных» нерезидентов, придется понаблюдать за торгами одну-две недели, считает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский. Он полагает, что к открытию торгов инвесторы оказались технически не готовы, «или для принятия решения, закрывать или нет позиции в российском долге, им необходимо больше времени».

Впрочем, основной причиной отсутствия ощутимого влияния нерезидентов на долговой рынок эксперты считают их крайне невысокую долю. Так, по оценке господина Малиновского, на них приходится 1–1,5% от рынка ОФЗ и менее 1% в корпоративных займах. Куда больше возможностей «пошатнуть» рынок есть у инвесторов из недружественных юрисдикций, предупреждают аналитики: на них приходится около 15%, или порядка 2,4 трлн руб.

Ксения Куликова