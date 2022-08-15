Доллар выглянул из коридора

Курс американской валюты 15 августа поднялся выше 61 руб./$, выйдя из узкого коридора, в котором торговался последние две недели. Этому способствовали падение цены на нефть и ожидание продаж ОФЗ со стороны иностранных инвесторов. Однако, полагают эксперты, с началом нового налогового периода предложение валюты вновь вырастет, и курс доллара уже к концу недели может вернуться к 58–60 руб./$.

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Новую неделю российский валютный рынок начал с резкого ослабления рубля. Уже на открытии торгов 15 августа курс доллара поднялся на торгах Московской биржи почти на 65 коп., до 61,3475 руб./$, а к 14:00 достиг отметки 61,6825 руб./$ — максимума с 1 августа. По итогам торгов курс американской валюты остановился на отметке 61,23 руб./$, что на 62 коп. выше значений закрытия предыдущего дня. Курс евро поднялся на 4 коп., до 62,35 руб./€. Юань подорожал тоже на 4 коп., до 9,03 руб.

В результате только американская валюта вышла из узкого коридора, в котором находилась последние две недели. С начала месяца курс доллара оставался в диапазоне 60–60,7 руб./$. В конце июля волатильность была в разы выше, тогда в отдельные дни внутридневные колебания достигали 2–3 руб.

Однако сезон отпусков и снижение объемов экспорта привели к тому, что в начале августа спрос стал уравновешивать предложение валюты.

Ослабление российской валюты произошло на фоне падения цен на нефть. В понедельник стоимость ближайшего контракта североморской нефти Brent падала на 5,5%, до $92,8 за баррель (минимума с 21 февраля). На спот-рынке цена Brent опускалась на 5,6%, до $94,85 за баррель, сопоставимо снижалась и цена российская Urals, стоимость которой достигала $67,4 за баррель.

По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, негативным фактором для нефти и сырья в целом стала слабая статистика по Китаю за июль, которая вышла хуже прогнозов. По данным государственного статистического управления Китая, темпы роста промышленного производства в стране в прошлом месяце замедлились до 3,8% по сравнению с 3,9% в июне, а объем розничных продаж увеличился на 2,7% в годовом выражении вместо ожидавшихся 5%.

Возросшие опасения относительно перспективы экономики Китая в сочетании с рисками рецессии в Европе привели к сильному росту доллара США на мировом рынке.

В ходе торгов понедельника индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) вырастал на 0,7%, до 106,36 пунктов. Это и определило опережающую динамику американской валюты.

В качестве еще одного фактора давления на рубль эксперты называют допуск нерезидентов из дружественных стран к торгам облигациями (см. справку). Некоторые локальные игроки могли закладывать в курс доллара продажи ОФЗ со стороны иностранцев и перевод вырученных средств в валюту. Однако эффект таких продаж, как считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, был неоправданно преувеличен, так как доля таких инвесторов в ОФЗ традиционно невысока.

О низкой активности нерезидентов косвенно говорят невысокие объемы торгов суверенным долгом. По оценкам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, к 16:00 объем таких сделок составил только 2,2 млрд руб., что значительно ниже аналогичного показателя пятницы.

«Таким нерезидентам нет смысла продавать ОФЗ прямо сейчас, так как, в отличие от инвесторов из недружественных стран, их бы все равно выпустили. Плюс рублевые облигации сохраняют привлекательность в свете смягчения денежно-кредитной политики ЦБ»,— отмечает управляющий российской УК.

В ближайшие дни определять динамику курса рубля будут внутренние факторы, в частности, начало налогового периода, пик которого приходится на 25 августа. Владимир Евстифеев оценивает объем основных налоговых платежей в 2,2 трлн руб., что на 30% меньше, чем в июле, но все равно это значительная величина. «Налоговые выплаты могут добавить $300–500 млн навеса ежедневно вплоть до их окончания 25 августа,— отмечает главный аналитик ПСБ Егор Жильников.— Эффект начинает наблюдаться 18–19 числа каждого месяца». По его оценке, к концу недели курс доллара вернется в диапазон 58–60 руб./$.

Виталий Гайдаев