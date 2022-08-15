Доллар выглянул из коридора

Курс американской валюты 15 августа поднялся выше 61 руб./$, выйдя из узкого коридора, в котором торговался последние две недели. Этому способствовали падение цены на нефть и ожидание продаж ОФЗ со стороны иностранных инвесторов. Однако, полагают эксперты, с началом нового налогового периода предложение валюты вновь вырастет, и курс доллара уже к концу недели может вернуться к 58–60 руб./$.
Новую неделю российский валютный рынок начал с резкого ослабления рубля. Уже на открытии торгов 15 августа курс доллара поднялся на торгах Московской биржи почти на 65 коп., до 61,3475 руб./$, а к 14:00 достиг отметки 61,6825 руб./$ — максимума с 1 августа. По итогам торгов курс американской валюты остановился на отметке 61,23 руб./$, что на 62 коп. выше значений закрытия предыдущего дня. Курс евро поднялся на 4 коп., до 62,35 руб./€. Юань подорожал тоже на 4 коп., до 9,03 руб.
В результате только американская валюта вышла из узкого коридора, в котором находилась последние две недели. С начала месяца курс доллара оставался в диапазоне 60–60,7 руб./$. В конце июля волатильность была в разы выше, тогда в отдельные дни внутридневные колебания достигали 2–3 руб.
Однако сезон отпусков и снижение объемов экспорта привели к тому, что в начале августа спрос стал уравновешивать предложение валюты.
Ослабление российской валюты произошло на фоне падения цен на нефть. В понедельник стоимость ближайшего контракта североморской нефти Brent падала на 5,5%, до $92,8 за баррель (минимума с 21 февраля). На спот-рынке цена Brent опускалась на 5,6%, до $94,85 за баррель, сопоставимо снижалась и цена российская Urals, стоимость которой достигала $67,4 за баррель.
По словам главного аналитика Совкомбанка Михаила Васильева, негативным фактором для нефти и сырья в целом стала слабая статистика по Китаю за июль, которая вышла хуже прогнозов. По данным государственного статистического управления Китая, темпы роста промышленного производства в стране в прошлом месяце замедлились до 3,8% по сравнению с 3,9% в июне, а объем розничных продаж увеличился на 2,7% в годовом выражении вместо ожидавшихся 5%.
Возросшие опасения относительно перспективы экономики Китая в сочетании с рисками рецессии в Европе привели к сильному росту доллара США на мировом рынке.
В ходе торгов понедельника индекс DXY (курс доллара относительно шести ведущих валют) вырастал на 0,7%, до 106,36 пунктов. Это и определило опережающую динамику американской валюты.
В качестве еще одного фактора давления на рубль эксперты называют допуск нерезидентов из дружественных стран к торгам облигациями (см. справку). Некоторые локальные игроки могли закладывать в курс доллара продажи ОФЗ со стороны иностранцев и перевод вырученных средств в валюту. Однако эффект таких продаж, как считает начальник аналитического управления банка «Зенит» Владимир Евстифеев, был неоправданно преувеличен, так как доля таких инвесторов в ОФЗ традиционно невысока.
О низкой активности нерезидентов косвенно говорят невысокие объемы торгов суверенным долгом. По оценкам главного аналитика долговых рынков БК «Регион» Александра Ермака, к 16:00 объем таких сделок составил только 2,2 млрд руб., что значительно ниже аналогичного показателя пятницы.
«Таким нерезидентам нет смысла продавать ОФЗ прямо сейчас, так как, в отличие от инвесторов из недружественных стран, их бы все равно выпустили. Плюс рублевые облигации сохраняют привлекательность в свете смягчения денежно-кредитной политики ЦБ»,— отмечает управляющий российской УК.
В ближайшие дни определять динамику курса рубля будут внутренние факторы, в частности, начало налогового периода, пик которого приходится на 25 августа. Владимир Евстифеев оценивает объем основных налоговых платежей в 2,2 трлн руб., что на 30% меньше, чем в июле, но все равно это значительная величина. «Налоговые выплаты могут добавить $300–500 млн навеса ежедневно вплоть до их окончания 25 августа,— отмечает главный аналитик ПСБ Егор Жильников.— Эффект начинает наблюдаться 18–19 числа каждого месяца». По его оценке, к концу недели курс доллара вернется в диапазон 58–60 руб./$.
ОФЗ торгуются не по-дружески
Конъюнктура
Допуск нерезидентов из дружественных стран к торгам облигациями на Мосбирже не вызвал значимой реакции рынка, констатируют опрошенные “Ъ” эксперты. Наблюдалась лишь небольшая активность: котировки одной из наиболее ликвидных ОФЗ в обед теряли около 0,5 п. п., но вскоре вернулись на прежний уровень, заметил замдиректора аналитического департамента Freedom Finance Global Георгий Ващенко. Положительная динамика доходности ОФЗ была однонаправленной по всем срокам, а рост индекса RGBI (отражает динамику изменения рыночной цены на корзину из ОФЗ с фиксированным купоном) указывает на повышение интереса инвесторов к государственным бумагам, заметил аналитик по облигациям УК «Ингосстрах-Инвестиции» Артем Аутлев. Объем торгов вырос неоднородно: количество сделок с самыми ликвидными ОФЗ увеличилось в среднем на 10–15%, а по некоторым корпоративным облигациям — на сотни процентов, подчеркнул руководитель управления развития клиентского сервиса ФГ «Финам» Дмитрий Леснов. Еще один возможный след появления нерезидентов на рынке сегодня, по словам господина Ващенко, рост курса доллара к рублю до максимума с начала месяца.
Чтобы понять, увидим ли мы волну продаж облигаций со стороны «дружественных» нерезидентов, придется понаблюдать за торгами одну-две недели, считает начальник отдела анализа долгового рынка «Открытие Инвестиции» Владимир Малиновский. Он полагает, что к открытию торгов инвесторы оказались технически не готовы, «или для принятия решения, закрывать или нет позиции в российском долге, им необходимо больше времени».
Впрочем, основной причиной отсутствия ощутимого влияния нерезидентов на долговой рынок эксперты считают их крайне невысокую долю. Так, по оценке господина Малиновского, на них приходится 1–1,5% от рынка ОФЗ и менее 1% в корпоративных займах. Куда больше возможностей «пошатнуть» рынок есть у инвесторов из недружественных юрисдикций, предупреждают аналитики: на них приходится около 15%, или порядка 2,4 трлн руб. Ксения Куликова