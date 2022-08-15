Спасибо вам за ваше письмо

В Госдуме утвердили новый порядок рассмотрения обращений граждан. В частности, вводится понятие «массовые обращения» по одному и тому же вопросу: они теперь будут регистрироваться под одним номером и получать один ответ. Это изменение назрело после многочисленных писем депутатам против законопроекта о QR-кодах в прошлом году, объясняют в Думе. В этом году больше всего обращений поступило сразу после начала спецоперации. Есть граждане, которые годами заваливают письмами депутатов, а если те прекращают переписку, то подают на них в суд, отмечает эксперт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

“Ъ” ознакомился с изменениями, внесенными в порядок рассмотрения обращений граждан в Думу. Документ утвердил в августе спикер Вячеслав Володин; он посвящен организации личного приема граждан и рассмотрения индивидуальных и коллективных обращений, поступивших в письменной или устной форме, а также в форме электронного документа. В комиссии по регламенту корреспонденту “Ъ” пояснили, что изменения касаются больше технических моментов, связанных с регистрацией писем; порядок рассмотрения, предусмотренный законом «О порядке рассмотрения обращений граждан РФ», документ не меняет.

Документ вводит понятие «массовые обращения». Теперь письменные массовые обращения по одному и тому же вопросу от разных граждан или объединений граждан регистрируются под одним номером и направляются в комитеты или комиссии, которые готовят проект ответа для направления гражданам и размещения на сайте Думы. До сих пор у депутатов и их помощников возникали неудобства, когда написанные под копирку обращения надо было регистрировать каждое отдельно, а их, поясняет источник в Думе, порой было очень много, к примеру по вопросам, связанным с регулированием применения QR-кодов, отражающих иммунный статус гражданина во время пандемии коронавируса.

В правилах закрепляется, что обращения граждан рассматриваются в течение 30 дней, но депутаты или служащие аппарата вправе продлить срок рассмотрения на 30 дней. Продолжительность приема одного гражданина составляет не более 30 минут. Депутат имеет право отказать гражданину в личном приеме, если он не является избирателем из его региона.

Кроме того, депутаты и госслужащие могут принять решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином или организацией, если в письме содержится вопрос, на который им неоднократно давались ответы по существу, и при этом не приводятся новые доводы или обстоятельства. Обращения, адресованные «всем депутатам Госдумы», без указания их фамилий, «могут быть переданы во фракции». Если в письме содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу депутатов, думское управление по работе с обращениями граждан может оставить его без ответа по существу.

На думском сайте публикуются обзоры обращений за каждый месяц. Так, в июне (за июль пока нет материалов) в Думу поступило свыше 30 тыс. обращений, из них около 26 тыс.— через интернет-приемную Думы, почти 3 тыс.— доставлено лично, а 1,3 тыс.— доставлено почтой. Большая часть обращений поступила депутатам из «Единой России» — 65,7%. Коммунисты получили 13,9% обращений, СРЗП — 9,7%, «Новые люди» (НЛ) с 5,4% обошли ЛДПР (4,6%). Главной темой обращений в Думу была социальная сфера. Фракции приняли 171 гражданина, при этом 60% приемов провела СРЗП.

В этом году больше всего обращений поступило в марте — 50 тыс., и многие из них касались темы «оборона, безопасность, законность». На думском сайте публикуются также ответы комитетов на многочисленные обращения граждан по тому или иному вопросу. Например, комитет по обороне разъяснял причины проведения СВО: Россия «не воюет с братским народом Украины», а «нашим противником в специальной военной операции, проводимой ВС РФ, является агрессивный неонацизм, старательно взращиваемый киевским руководством».

В целом за прошлый год в Думу было направлено 493,6 тыс. обращений, что на 67,5% больше по сравнению с 2020 годом. Из них около половины пришло в четвертом квартале года и содержало позицию против законопроектов о QR-кодах в общественных местах и на транспорте и о включении вакцинации от коронавирусной инфекции в национальный календарь прививок. Депутатам ЕР поступило почти 306 тыс. писем, КПРФ — 35 тыс., СРЗП — свыше 21 тыс., ЛДПР — почти 21 тыс., НЛ — свыше 8 тыс.

На практике наибольшие затруднения у помощников депутатов вызывают массовые обращения граждан, заявления по непрофильным для депутата проблемам или поступающие не из его избирательного округа, а также письма от «профессиональных жалобщиков», говорит политолог Павел Склянчук. В первом случае, по его словам, помогают фракция или думский аппарат, например готовится шаблон ответа. Во втором — нередко происходит пересылка другому депутату по принадлежности к округу. С профессиональными жалобщиками каждый разбирается по-своему. Есть граждане, которые годами заваливают письмами депутатов, а если те прекращают переписку, то жалуются затем в администрацию президента или подают в суд на нарушение закона о порядке рассмотрения обращений. Вместе с тем проблемные формы переписки могут иметь и плюсы, добавляет эксперт, массовые обращения могут говорить об остроте той или иной социальной проблемы, как это было, например, с обманутыми дольщиками, а письма «чужим» депутатам — о низком доверии к «своим».

Афанасий Сборов