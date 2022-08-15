Банки увязли в системе

Количество российских банков, и так год от года сокращавшееся, в этом году может уменьшиться на пару десятков игроков, полагают эксперты. В первую очередь это произойдет за счет небольших и слабых банков. В то же время темпы добровольного выхода игроков с рынка замедлились на фоне общей неопределенности

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Банк России 12 августа впервые с февраля отозвал лицензию на проведение банковских операций. Ее лишился «Кросна-банк» из третьей сотни по активам. К текущему моменту за этот год лицензии принудительно или добровольно сдали пять кредитных организаций. В 2021 году в добровольном порядке ушли шесть игроков, принудительно — 26.

Снижение частоты случаев вывода кредитных организаций с рынка в этом году обусловлено объективным стремлением регулятора снизить нагрузку на поднадзорных в условиях сильного внешнего давления и экономического спада, полагает управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов. Темпы же добровольного выхода с рынка, по его мнению, замедлились на фоне общей неопределенности: «Собственникам-резидентам после сворачивания банковского бизнеса нужно принимать решения о релокации капитала, что в условиях макроэкономического стресса сложная задача». Свободный выход инвесторов-нерезидентов сейчас ограничен и в любом случае повлечет потерю части инвестиций, что не располагает к быстрым действиям, отмечает господин Беликов.

По данным ЦБ, на начало 2022 года в России было 115 кредитных организаций с участием нерезидентов, из них в 66 у иностранцев была контрольная доля (выше 50%).

Несмотря на осложняющие обстоятельства, в этом году с рынка могут уйти еще десять-двадцать игроков, допускают эксперты. По словам гендиректора АКРА Михаила Сухова, количество добровольно ликвидируемых банков имеет потенциал к росту на несколько десятков за счет нерезидентов, которые не смогут продать свой бизнес. «Однако эти решения будут приниматься уже в следующем году,— полагает эксперт.— В этом году, скорее всего, мы увидим равномерный уход с рынка небольших банков, у большей части которых, как и прежде, лицензии будут отзываться. При восстановлении прежней надзорной практики до конца года может быть принято еще более десяти таких решений».

В зоне риска и крупные игроки, бизнес-модель которых «испытывает проверку на прочность»,— например, банки, специализировавшиеся на ВЭД или зависящие от пассивов нерезидентов, и организации, «имеющие черты финтеха»,— платежные системы или платформы для обслуживания малого бизнеса, полагает независимый эксперт Андрей Бархота. По его мнению, принудительно лицензии могут потерять «не самые большие банки, за периметром топ-50 по объему капитала, имеющие серьезные изъяны в бизнес-модели». Например, поясняет эксперт, такие банки могут критически зависеть от небольшой группы лиц с ухудшающимся финансовым положением и не имеющих возможность рекапитализировать актив.

До конца года нельзя исключать отзыв лицензий у 10–20 банков, при этом их суммарная рыночная доля не превысит 1%, полагает господин Бархота: «Если говорить об аннулировании лицензии в связи со слиянием кредитных организаций, то не исключена реализация трех-пяти таких случаев, однако суммарная рыночная доля банков с аннулированной лицензий может достигнуть 5–7%, а часть сделок будет закрыта уже в 2023 году».

Российские собственники операционно убыточных банков вернутся к вопросу цивилизованного выхода с рынка по мере снятия регуляторных послаблений и в зависимости от того, когда станут явно прослеживаться накопленные проблемы в виде дефицита капитала и ликвидности у отдельных средних и небольших кредитных организаций, считает господин Беликов. По его словам, в среднесрочной перспективе случаи прекращения деятельности вследствие продажи бизнеса и поглощения, а также сворачивания активов и обязательств и добровольной сдачи лицензии могут наблюдаться чаще, чем принудительные выводы с рынка. Для возобновления расчистки, характерной для периодов 2013–2019 годов, считает Юрий Беликов, у регулятора сейчас нет оснований.

Ольга Шерункова