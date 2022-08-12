Цифровые книги не легче читать, чем бумажные

С 2000 года, несмотря на широкое распространение цифровых книг, студенты и школьники как из благополучных, так и из неблагополучных семей (с учетом материального положения) сообщили о меньшей доступности литературы. Это следует из данных исследования Международной программы по оценке образовательных достижений учащихся (PISA). Так, если в 2000 году первые заявляли о том, что в домохозяйстве их проживания им доступно 250 книг, а вторые — о 130 книгах, то к 2018 году эти показатели сократились до 215 и 110 книг соответственно. Как отмечают авторы исследования, тренды в развитых и развивающихся странах при этом могли различаться. В Германии и Нидерландах студенты из благополучных семей сообщали, что число доступных им книг в 2000–2018 годах не изменилось, в то время как для студентов из неблагополучных семей этот показатель сократился на 23% в Германии и на 33% в Нидерландах. В Чили и Мексике спустя поколение число доступных благополучным студентам книг выросло, а доступных неблагополучным — сократилось. Речь в работе PISA идет и об электронных книгах (очень часто де-факто бесплатных), и о бумажных (за последние 20 лет значимо подорожавших).

В ходе исследования учащихся также опрашивали о том, в каком формате они предпочитают читать. В среднем по странам ОЭСР почти треть респондентов (35%) ответили, что они читают редко или никогда, еще столько же (36%) — что они чаще читают бумажные книги. 15% чаще читают книги на цифровых устройствах, 12% — используют оба формата. В среднем по странам ОЭСР учащиеся, которые сообщили о чтении книг «чаще в бумажном формате» или «одинаково часто в бумажном формате и на цифровом устройстве», имели больше число книг в доступе дома — 195 и 179 книг соответственно. Студенты, которые читали цифровые книги чаще, чем аналоговые, владеют в среднем 131 книгой, у тех, кто заявил о нелюбви к чтению в целом,— сопоставимые 113 книг. Доступ к большему числу книг, возможно, объясняет, почему именно те студенты, которые читают бумажные и любые книги, в целом показывают лучшие результаты в тестах PISA на читательскую грамотность. Результат первых в среднем составлял 70 баллов (из 100), результат читающих книги в двух форматах — 50 баллов, студенты, заявлявшие о своей нелюбви к чтению в любой форме, набирали тестах менее 20 баллов.

Анастасия Мануйлова