РН-банк возвращается в долги

РН-банк рассчитывает удержать свою долю на рынке автокредитования после ухода иностранных партнеров и привлекает новое фондирование. В ближайшее время он собирается разместить трехлетние облигации на 5 млрд руб. Это позволит банку заместить выбывающие источники финансирования, а также сохранить кредитование как розничных, так и корпоративных клиентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Кэптивный банк альянса Renault-Nissan-Mitsubishi — РН-банк — планирует разместить облигации на 5 млрд руб., сообщил «Интерфакс». По информации агентства, в ближайшие недели планируется провести сбор заявок на выпуск трехлетних бондов. В РН-банке не ответили на запрос “Ъ”. В Росбанке подтвердили, что выступают организатором этого выпуска.

Для РН-банка облигации — крупнейший источник фондирования. На начало февраля на них приходилось 46,4% его пассивов (44 млрд руб.). Даже с учетом погашения в конце апреля выпуска на 8 млрд руб. на них приходилось более 30%. При этом более 35% приходилось на межбанковские кредиты. Но только треть от их общего объема была привлечена на срок свыше года, то есть этими средствами нельзя фондировать операции среднесрочного и долгосрочного кредитования клиентов, подчеркнул управляющий директор по валидации «Эксперт РА» Юрий Беликов.

В РН-банке 40% принадлежат Юникредит-банку, 30% у RCI Banque S.A. (дочерней компании Renault S.A.) и 30% у японской Nissan Motor Co., Ltd. Активы РН-банка на 1 апреля составляли 115 млрд руб. Банк кредитует частных лиц на приобретение автомобилей брендов альянса и финансирует дилеров. Корпоративное направление бизнеса включает финансирование складских запасов дилеров, закупок запчастей, опережающих закупок автотехники госкомпаниями и органами власти, следует из презентации для инвесторов.

В июне Reuters сообщало, что японский автоконцерн Nissan решил приостановить производство в России на шесть месяцев. Еще раньше Renault приостановил деятельность в России (см. «Ъ-Онлайн» от 23 марта). Впоследствии его активы перешли в российскую госсобственность, однако с правом обратного репо своей доли в АвтоВАЗе в течение следующих шести лет (см. “Ъ” от 27 апреля).

Размещение облигаций может быть призвано частично заместить выбывшие источники фондирования, обеспечить рефинансирование обязательств на внутреннем рынке с приближающимся сроком погашения, а также обеспечить банк длинными и устойчивыми пассивами, отмечает Юрий Беликов.

Основные активные операции, требующие такого фондирования,— это розничное кредитование. «Для РН-банка привлечение фондирования на публичном долговом рынке — привычная практика. Причем один из выпусков на 7 млрд руб. должен быть погашен в сентябре 2022 года. Соответственно, для поддержания общего объема и устойчивости ресурсной базы встает вопрос рефинансирования этих средств»,— поясняет Юрий Беликов.

Новый выпуск может говорить в том числе и о желании остаться активным игроком на рынке и расширении бизнеса, несмотря на ситуацию с приостановкой производства автомобилей со стороны иностранных концернов, полагает управляющий партнер ФБК Алексей Терехов. Это логично с той целью, чтобы не потерять рынок или хотя бы удержать свою рыночную долю, особенно если будет последующая продажа клиентского портфеля, допускает он. Так, например, банк в конце июня возобновил выдачу кредитов на покупку Lada Granta Classic.

Помимо розничного направления в 2021 году банк «сформировал внушительный корпоративный портфель, который в начале текущего года составлял около 30 млрд руб.», отмечает Юрий Беликов.

В значительной степени задолженность могла приходиться на автодилеров, полагает эксперт. «Этот рыночный сегмент сейчас переживает сложные времена, но тем более выраженной может быть потребность корпоративных заемщиков в рефинансировании»,— подчеркивает господин Беликов. Это, по его мнению, также обуславливает и потребность банка в устойчивом фондировании рыночной стоимости.

Тем не менее, уточняет эксперт, с учетом вероятного замедления выдач автокредитов вполне вероятно, что у банка не будет необходимости в полном рефинансировании всех обязательств к погашению в ближайшее время, что объясняет меньший объем планируемого выпуска по сравнению с тем, который будет погашен в этом году.

Ольга Шерункова