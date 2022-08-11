Митрофанова Софья Тристановна

Родилась 3 сентября 1980 года в Москве. В 2002 году окончила МГУ по специальности «юриспруденция», имеет четырехлетнюю юридическую практику.

В 2006–2011 годах руководила российским офисом польской медиакомпании ITI Group, запустила первый киноканал на польском языке Woina I Pokoj. С 2012 по 2016 год работала в The Walt Disney Company CIS в должности директора по продажам. Затем занимала должность директора по контенту в онлайн-кинотеатре ivi.ru. В 2018–2020 годах была директором по контенту группы компаний Rambler и генеральным продюсером Okko Entertainment мультимедийной платформы Okko. В сентябре 2020-го пришла в холдинг «Газпром-медиа» на должность директора дирекции по коммуникациям. С августа 2021 года — гендиректор видеосервиса Premier.