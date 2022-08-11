Фестиваль сорвал банк в «Экспрессе»

В Выборге завершился ХХХ фестиваль российского кино «Окно в Европу». Лучшим фильмом жюри конкурса игрового кино во главе с режиссером Алексеем Федорченко выбрало «Экспресс» Руслана Братова. Итоги фестиваля подводит Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Кадр из фильма «Экспресс» Фото: Марс Медиа Энтертейнмент Кадр из фильма «Накануне» Фото: Киностудия Соль Кадр из фильма «Император» Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Окно в Европу» Кадр из фильма «Велга» Фото: Студия «Автор» Кадр из фильма «Волны» Фото: Кинокомпания «Слон» Кадр из фильма «Далекие близкие» Фото: Киностудия КИТ Следующая фотография 1 / 6 Кадр из фильма «Экспресс» Фото: Марс Медиа Энтертейнмент Кадр из фильма «Накануне» Фото: Киностудия Соль Кадр из фильма «Император» Фото: Пресс-служба кинофестиваля «Окно в Европу» Кадр из фильма «Велга» Фото: Студия «Автор» Кадр из фильма «Волны» Фото: Кинокомпания «Слон» Кадр из фильма «Далекие близкие» Фото: Киностудия КИТ

Ставки на спорт — занятие обычно разорительное и бессмысленное — принесли настоящую удачу команде нахальной комедии о приключениях везучего пацана из Черкесска. «Экспресс» получил не только главную фестивальную награду, но и специальные призы жюри за лучший актерский ансамбль (все исполнители в фильме действительно очень органичны, как вместе, так и по отдельности) и лучшую операторскую работу — он достался Александру Худоконю, для которого, как и для режиссера Братова, это первая полнометражная работа. «Экспресс» действительно выделялся среди картин своей витальностью и умением авторов внятно рассказать связную историю, так что его успех совершенно заслуженный.

Специальный приз жюри за лучшую женскую роль получила Дарья Екамасова, сыгравшая в фильме Алисы Ерохиной «Накануне» одинокую заводчицу собак, которая из-за своего романа с женатым мужчиной становится объектом опасного интереса со стороны его сына-подростка. Награда за лучшую мужскую роль в этом году не вручалась, хотя в представленных на фестивале картинах было достаточно ярких мужских образов, это интересные женские были редкостью. Своеобразной компенсацией стало особое упоминание жюри «за дуэт антагонистов», которым отметили фильм Альфии Хабибуллиной «Император». Эта же картина победила в голосовании кинокритиков.

Герои «Императора», как и многих других конкурсных лент этого года,— подростки, пытающиеся разобраться в себе и в мире. 15-летний интеллектуал Арсений (Владимир Сарапульцев) вместе с мамой-психотерапевтом переезжает из Москвы в провинцию (фильм снимался в Выборге, что, конечно, обеспечило ему дополнительную симпатию зрителей на фестивале, хотя с экрана название города не звучит). Здесь он, раньше учившийся на дому, решает пойти в школу, чтобы больше общаться с людьми, и конечно, сразу подвергается буллингу со стороны главного местного хулигана Нежинского (Данил Тябин). Кажется, с первых кадров понятно, как будет развиваться эта история, но авторы вновь и вновь обманывают ожидания зрителей, разворачивая ее под разными углами, смещая акценты и заставляя то сочувствовать обоим героям, то возмущаться ими, а то и бояться их и за них. Благодаря неоднозначности и многослойности, а также действительно отличным работам молодых актеров «Император» стал одной из самых сильных картин фестиваля.

Еще одного особого упоминания жюри, за лучшее музыкальное решение, удостоился Антон Силаев, композитор фильма Анастасии Нечаевой «Велга». Действие этой романтической притчи по мотивам одноименного рассказа Бунина разворачивается на берегу Белого моря. Юная Велга (Ольга Бодрова) с детства влюблена в рыбака Кирилла (Антон Федосеев), с которым они вместе росли. Он, кажется, отвечает ей взаимностью, но тут в их поселок из города возвращается старшая сестра девушки Снега (Александра Тулинова), и внимание ветреного красавца переключается на нее. Велга воспринимает это как предательство, и в конечном счете несчастными оказываются все. Камера, то и дело зависающая в рапиде, любуется северными пейзажами, морем, небом, чайками, глазами, волосами и ресницами актеров, получается очень красиво и абсолютно безжизненно. Что-то живое в кадре появляется, только когда в него входит Сергей Шакуров, играющий пожилого судью,— один его выразительный профиль в контражуре затмевает все старания молодых коллег.

Приз президента фестиваля Армена Медведева получил фильм Михаила Брашинского «Волны», закрывавший конкурсные показы. Это философский триллер о мужчине (Владислав Абашин), который после самоубийства жены бежит из города в лес, а там натыкается на поселение сектантов, верящих во всеобъемлющую мощь звуковых волн, якобы соединяющих человека с высшими силами, а заодно в грядущее бессмертие, которое им обеспечит некий Проводник (Александр Шепс), ему они слепо подчиняются. Сначала герой решает остаться — его привлекают покой и упорядоченность здешней жизни, а также одна из сектанток (Виктория Толстоганова). Потом, узнав о страшном секрете Проводника, пытается бежать, но, разумеется, оказывается уже слишком поздно. К сожалению, после интригующего начала фильм постепенно выдыхается, а к финалу увязает в ненужных объяснениях того, о чем же это все было.

По традиции, которую ненадолго прервала только пандемия, на фестивале также проходил конкурс «Выборгский счет», победитель которого определяется зрительским голосованием. В этом году им стало роуд-муви Ивана Соснина «Далекие близкие» об учителе географии из Хабаровска, который вместе со взрослым сыном отправляется в путешествие через всю страну, чтобы впервые встретиться с подругой по соцсетям. Фильм выйдет в прокат уже в конце сентября, так что у остальных российских зрителей появится возможность оценить выборгский выбор.