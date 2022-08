Назад в бунтующее

Всего за неделю новый клип группы ДДТ «Не с вами», снятый режиссером Ксенией Шуткой, подобрался к отметке в миллион просмотров в YouTube. Для поп-артистов, вливающих серьезные бюджеты в продвижение своих роликов на видеоплатформах, такой показатель, может быть, и не сенсация. Но для группы, проходящей по категории «ветеранов» и всегда ведущей честную игру, это беспрецедентный рывок. Борис Барабанов рассказывает о том, как на съемочной площадке ДДТ встретились «Курьер» Карена Шахназарова и The Rolling Stones.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Юрий Шевчук и ДДТ не появляются в кадре нового клипа ДДТ «Не с вами»

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ Юрий Шевчук и ДДТ не появляются в кадре нового клипа ДДТ «Не с вами»

Фото: Антон Белицкий, Коммерсантъ

Песня «Не с вами» вошла в 21-й студийный альбом группы ДДТ «Творчество в пустоте», вышедший в октябре 2021 года. «Не кантовать, мы здесь живем. Но кто послал нас всех на это?», «Вырвите зубы, чтобы стал неопасным, все равно я никогда не буду с вами» — эти и прочие строки песни написаны и того раньше. Премьера композиции состоялась в 2019 году на фестивале «Нашествие». Так что «Не с вами» — не песня на злобу дня. И, вероятно, не пророчество, а констатация очевидного. А клип, он же короткометражный фильм,— вариация на вечную тему «отцов и детей».

Первые комментаторы клипа в сети мгновенно заметили сходство первой, игровой части фильма со сценой из фильма «Курьер» Карена Шахназарова.

Монолог Владимира Меньшова о новом поколении отлично помнят зрители старшего поколения. Однако это не буквальная цитата, точнее, цитата, но не из фильма. «Это абсолютно реальный, подслушанный и зафиксированный монолог живого человека, блестяще сыгранный актером Олегом Алмазовым,— рассказывает “Ъ” Ксения Шутка.— По структуре я его действительно делала похожим на монолог Меньшова из "Курьера", и это специально, чтобы указать на сходство времен».

«Курьер» вообще весь, от начала до конца, звучит современно. Фильм давно живет жизнью, отдельной от своего создателя Карена Шахназарова, ныне востребованного телевизионного пропагандиста. Тема людей в погонах и грядущей воинской службы присутствует и в «Курьере», и в клипе. Один из героев «Не с вами», художник и фотограф, уходит в армию, и его письмо оставшемуся на гражданке другу — финал клипа.

«Типажи действительно срисованы с моих друзей, когда те были в возрасте героев, но я абсолютно убеждена, что в корне молодежь, вернее, определенные ее группы, не меняется,— говорит госпожа Шутка.— Текст в финале — реальное сообщение парня из армии своему другу. Но отправленное два года назад. Он просто переслал мне его… Я вставила это сообщение в виде письма, не редактируя».

Здесь стоит сказать, что сам Юрий Шевчук в свое время как следует поездил по горячим точкам, а его сын Петр учился в Кронштадтском морском кадетском корпусе и служил в морской пехоте (о последнем факте режиссер узнала из разговора с корреспондентом “Ъ”). Об этом стоит помнить, когда слышишь, что Шевчука обвиняют в дискредитации армии.

При желании в клипе «Не с вами» можно найти все «токсичные» мотивы, которые сейчас охотно используют разного рода охранители-патриоты и родительские организации, атакуя рок-музыкантов. Здесь и бутылка вина, летящая в граффити со словом «стабильность», и игра с темой суицида, и митинги, и поцелуи без разбора на вечеринках. Ксения Шутка объясняет: «Для меня эти темы не запретны. Просто это квинтэссенция маркеров протестного возраста определенных типажей, показанных в клипе. В 17 лет в человека вшит бунт и тяга к запретному. Через это, наверное, начинается сепарация от родителей. И это один из вечных двигателей человечества».

В клипе вообще нет музыкантов ДДТ. «Не с вами» перекликается с поздними видео The Rolling Stones — «Streets Of Love», «Ride Em On Down», «Scarlet», «Criss Cross».

С годами, снимая постановочные (не концертные) видео, «роллинги» стали постепенно уходить в тень, появляясь лишь в редких кадрах и выдвигая на передний план молодых, переполненных жизнью персонажей, бунтующих и тянущихся к запретному. Эта мудрая стратегия свойственна и 65-летнему Юрию Шевчуку.

«Многие строки били в меня, особенно "в твоих глазах не гаснет свет, здесь все умрет, а правда — нет",— говорит Ксения Шутка.— Мне очень понравился юношеский бунт, заложенный в этой фразе».

В клипе много мелочей, которые хочется разбирать и разгадывать. Сейчас фразу героя-призывника «Осталось только дотерпеть и вернуться домой» или портрет Дзержинского на стене во время банкета поколение «родителей» волей-неволей примеряет к 2022 году. А молодой зритель еще и отслеживает дерзкие челленджи, которые устраивают себе главные герои.

Все это задумывалось режиссером и группой еще в 2021 году, но время, никого не спрашивая, стало полноправным соавтором фильма.

И у него появился дополнительный смысл. Как говорит режиссер, «новый и страшный».