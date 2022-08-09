Отвлекающиеся маневрами

В двух конкурсах фестиваля в Локарно представлено несколько фильмов, в центре которых образы женщин, занятых поисками истины и справедливости. Из Локарно — Андрей Плахов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Антиклерикальный памфлет «Я буду служить» Рут Мадер — не самый яркий фильм фестиваля в Локарно

Фото: Christine A. Maier Антиклерикальный памфлет «Я буду служить» Рут Мадер — не самый яркий фильм фестиваля в Локарно

Фото: Christine A. Maier

В главном конкурсе режиссер из Малайзии Ву Мин Чжинь показал «Каменную черепаху» — причудливую помесь социального очерка, восточной мелодрамы и фольклорной притчи: фильм маневрирует между ними с большим или меньшим успехом. Социальный сюжет в основном сводится к попыткам молодой женщины Захары устроить учиться в школу то ли свою дочь, то ли свою племянницу, в то время как местный бюрократ водит героиню за нос, требуя все новые и новые документы.

Под социальным обнаруживается мелодраматический слой: в свое время Захара, работавшая на рыбной фабрике, забеременела от подвыпившего чужеземца, ее старшая сестра взяла «грех» на себя и поплатилась за это жизнью. Спустя годы Захара, живущая с дочерью на отдаленном острове и нелегально торгующая яйцами редкой разновидности черепах, узнает отца девочки в университетском ученом, который приехал на остров изучать и бороться за сохранение тех самых черепах.

Все это — лишь событийная канва для ритуального спектакля, большой мастерицей которого выступает Захара. Иногда в снах, а чаще наяву она устраивает кровавые акты возмездия — и отцу своего ребенка, и его младшему брату. В ход идут кинжалы, и не только они.

С этим кровопролитным сюжетом контрастирует параллельный, поданный средствами анимации. Черепаха-мужчина нарушает запрет и сжирает в бассейне маленькую вкусную рыбку, за что высшие силы превращают его в каменную черепаху. А черепаха-женщина находит редкий цветок на высокой горе, чтобы расколдовать и оживить друга. Увы, это происходит слишком поздно. Черепаха-женщина уже постарела, так что ее счастье остается под вопросом. В общем, перед нами микс из поэзии, фольклора, этнографии и феминизма, но было бы преувеличением сказать, что этот микс получился удачным.

Не слишком задался и австрийский антиклерикальный памфлет «Я буду служить». Его представила Рут Мадер, имеющая богатый послужной список фестивальных номинаций и наград, но не проявившая на сей раз навыков большой режиссуры. Действие происходит в элитной католической школе, где девушек наставляют на путь веры, но на самом деле только ломают им психику. Судя по всему, такой путь прошла в свое время и монахиня-наставница, а теперь под ее началом оказываются три юных создания. Одна из них изначально виктимна, другая фанатично истязает себя власяницей, третья находит в себе силы противостоять системе психологических манипуляций.

Рут Мадер явно пытается идти по пути, избранному еще Ульрихом Зайдлем в его беспощадной критике австрийского общества с его двойной моралью.

Но, в отличие от этого выдающегося режиссера, она не владеет инструментарием сарказма и напрасно пытается подменить его назойливо нагнетаемой атмосферой хоррора, неумело имитируя ее посредством «зловещей» музыки. В финале, потерпев поражение в борьбе за неокрепшие души, монастырская активистка отправляется с аналогичной миссией в Руанду: ехидный намек на фальшь постколониального дискурса.

Наиболее гармонично социальное и личное соединились в украинской картине «Как там Катя?», представленной во втором конкурсе: он называется «Режиссеры сегодняшнего дня». Анна, тридцатипятилетняя мать-одиночка, отчаянно борется за будущее своей дочери, работая в бригаде ночной скорой помощи и не вылезая из квартирных кредитов. Мир героини начинает рушиться, когда одиннадцатилетнюю Катю сбивает машина, за рулем которой дочь известной политической фигуры, претендующей на кресло мэра.

Сюжет об избирательном правосудии, легко представимый даже в странах с давней традицией демократии, вызывает здесь полное доверие.

В режиссуре Кристины Тинкевич нет никаких декоративных эффектов и отвлекающих маневров, как и в игре исполнительницы главной роли Анастасии Карпенко. В результате получается честный и достойный фильм, который выгодно смотрится на фоне некоторых его конкурентов.