Из «Окна в Европу» повеяло свежестью

5 августа в Выборге открывается ХХХ фестиваль российского кино «Окно в Европу», который продлится до 10 августа и покажет 80 фильмов, включая выборгские хиты прошлых лет. В основной конкурсной программе, в соответствии с фестивальным слоганом «Российское кино — прогноз на завтра», упор сделан на дебютные картины. Комментирует Юлия Шагельман.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Среди ожидаемых премьер фестиваля — новый фильм Авдотьи Смирновой «Плотник»

Фото: Hype Film Среди ожидаемых премьер фестиваля — новый фильм Авдотьи Смирновой «Плотник»

Фото: Hype Film

Откроет «Окно в Европу» посвященная Василию Шукшину документальная картина Алексея Федорченко «Монета страны Малави», которая вошла в конкурс неигрового кино. Сам автор называет ее «комедией-реквиемом». Это не биографический фильм, а исследование настоящего культа советского режиссера, актера и писателя, который сложился на его малой родине, в Алтайском крае. Странное на первый взгляд название картины основано на реальной и слегка курьезной истории: к 80-летию Шукшина, в 2009 году, по инициативе Алтайского отделения Сбербанка монетный двор Германии отчеканил специальную золотую монету, но эмитировало ее африканское государство Малави, где покойный юбиляр, конечно, ни разу не бывал.

Конкурсная программа фестиваля, как всегда, состоит из трех секций: игрового кино, документального и анимационного. Алексей Федорченко возглавил жюри первой из них (хочется надеяться, что это не помешает объективности его коллег, которые будут оценивать неигровые фильмы). Вместе с ним выбрать лучшие из одиннадцати картин предстоит продюсеру Елене Гликман, актрисе Ингрид Олеринской, журналистке Сусанне Альпериной и оператору Юрию Любшину.

В этом году игровой конкурс отличают две особенности: большинство фильмов в нем дебюты — их восемь, из них шесть поставлены режиссерами-женщинами. Что вполне соответствует словам организаторов «Окна в Европу» об открытости новому и желании фиксировать, а возможно, и определять тренды в развитии отечественного авторского кино. Раньше эту задачу брал на себя «Кинотавр» — возможно, именно его отсутствие на фестивальной карте этого года поспособствовало тому, что выборгская программа выглядит как никогда свежей. В этом, вероятно, есть и заслуга нового программного директора «Окна в Европу» Андрея Апостолова, который также отвечал за наполнение фестиваля «Горький fest» в Нижнем Новгороде.

Еще одна тенденция — рефлексия начинающих кинематографистов на тему самоопределения молодых людей, их поиска себя и своего места в современной российской действительности. Эту тему так или иначе развивают пять конкурсных картин: «1000 дешевых зажигалок» Ирины Обидовой о юношеском бунте, «Император» Альфии Хабибуллиной об адаптации подростка в новой школе, «Накануне» Алисы Ерохиной о конфликте поколений, «Велга» Анастасии Нечаевой и «Миттельмарш» Софьи Мелединой о первой любви и связанных с ней переживаниях.

Среди выборгских дебютантов есть и такие, чьи имена уже знакомы тем, кто следит за российскими фестивалями. Тамара Дондурей, документальные фильмы которой «21 день» и «Новая Москва» в разные годы участвовали в «Кинотавре», представит свою первую игровую картину «Рядом» о кризисе 30-летних. Игорь Поплаухин, в 2018 году занявший второе место в конкурсе Cinefondation Каннского фестиваля и победивший на «Кинотавре» с коротким метром «Календарь», привез в Выборг фильм «На тебе сошелся клином белый свет», посвященный культовой певице Янке Дягилевой. Еще один любимец «Кинотавра» Руслан Братов (его короткометражка победила в Сочи в 2017 году) участвует в конкурсе с авантюрной лентой «Экспресс» о парне, которому невероятно везет в ставках на спорт.

Также в конкурсе участвуют три режиссера-«ветерана», чьи картины в разные годы становились лауреатами фестиваля. Новый фильм якутского режиссера Дмитрия Давыдова, автора титулованного «Пугала», называется «Песни лета». Это сказочная этнофантасмагория, основанная на фольклоре Саха. «Волны» Михаила Брашинского — мрачная драма о человеке, после личной трагедии попавшем в тоталитарную секту. Фильм Юсупа Разыкова «Живитедолго» рассказывает о загадочной череде смертей в провинциальном городе и душевных метаниях расследующего их полицейского.

Закроет фестиваль еще один режиссерский дебют — поставленная актрисой Светланой Устиновой драма «Время года зима» о сложных отношениях матери и взрослой дочери. Кроме того, в рамках «Окна в Европу» состоится несколько интересных премьер, в том числе и нового фильма Авдотьи Смирновой «Плотник». А ретроспектива «30 лет за три сеанса» напомнит о долгой истории фестиваля, который, если судить по его программе, вполне бодро себя чувствует, несмотря на солидный возраст.