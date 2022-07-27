ФРС держит шаг

Федеральная резервная система (ФРС) США среду, 27 июля, вновь подняла ключевую ставку, доведя ее до диапазона 2,25–2,5% годовых. Как и в июне, увеличение составило «нестандартные» 0,75 процентного пункта. Объясняя свое решение, регулятор, как и прежде, сослался на рост инфляции в США — в июне она ускорилась до 9,1%. Прежний оптимистичный тон описания состояния американской экономики в заявлении ФРС сменился на более настороженный. Эксперты пока расходятся в оценке риска вхождения США в рецессию, ожидая сохранения роста экономики по итогам второго квартала. В МВФ не исключают, что рецессия может начаться позднее — на фоне снижения темпов роста американского ВВП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран ФРС теперь пристальнее всматривается в данные не только о растущей инфляции, но и о сокращающемся росте ВВП США (на фото — глава регулятора Джером Пауэлл)

Фото: Win McNamee / Getty Images ФРС теперь пристальнее всматривается в данные не только о растущей инфляции, но и о сокращающемся росте ВВП США (на фото — глава регулятора Джером Пауэлл)

Фото: Win McNamee / Getty Images

Комитет по открытым рынкам ФРС США в среду поднял ключевую ставку еще на 0,75 процентного пункта — до уровня в 2,25–2,5%. Таким же повышение было и по итогам заседания в июне. В целом ужесточение политики ФРС по ставкам началось в марте, в мае регулятор объявил еще и о начале сокращения объема активов на балансе c 1 июня 2022 года.

Во заявлении по итогам июльского заседания регулятор сменил тон в оценке состояния экономической активности в США. ФРС указала на «смягчение» показателей потребления и промпроизводства при сохранении низкого уровня безработицы. Инфляция при этом находится на повышенном уровне из-за дисбаланса спроса и предложения, высоких цен на энергоносители и других факторов влияния. Регулятор вновь отметил, что «вторжение России на Украину и сопутствующие события создают дополнительное давление на инфляцию и на глобальную экономическую активность».

Относительно будущего ставки ФРС заявила, что считает обоснованным ее дальнейшее повышение.

Точечный график с прогнозами участников комитета (был опубликован в июне) предполагает рост ставки в этом году до 3,25–3,5% (до конца года, отметим, запланировано еще три заседания), в следующем году — до 3,5–3,75%. Глава ФРС Джером Пауэлл, комментируя в среду итоги заседания, заявил, что и далее участники комитета «не будут сомневаться в необходимости более резкого повышения ставок, если это будет целесообразно».

Нынешнему же увеличению ставки, как и прежде, поспособствовал рост инфляции — в июне показатель ускорился до 9,1% против 8,6% в мае. При этом месячный прирост цен по итогам месяца составил 1,3% после 1% в мае. Стоимость продовольствия выросла на 1% по сравнению с маем, топлива — на 11,2%. За год прирост составил 10,4% и 60% соответственно. Базовая инфляция тем не менее замедлилась с 6% до 5,7%. ФРС в обновленном прогнозе ожидает ускорения инфляции в этом году до 5,2%, на следующий год оценка находится на уровне 2,6%.

У денежных властей США все больше опасений вызывает еще и динамика ВВП — ФРС ждет роста экономики в этом и в следующем году на 1,7%.

Показатель за второй квартал будет опубликован уже сегодня, он может оказаться позитивнее изначально ожидавшихся 1,1% роста в годовом исчислении (то есть если бы экономика росла весь год такими же темпами), отмечают в Capital Economics. Эксперты указывают, в частности, на более высокий спрос на товары длительного пользования (за вычетом оборонных расходов, заказы в июне увеличились на 0,5% месяц к месяцу), а также на сокращение торгового дефицита на фоне роста экспорта. Темпы роста потребления и инвестиций действительно снижаются и будут оставаться ниже линии тренда во втором полугодии, полагают в центре. Промпроизводство в США в июне к маю сократилось на 0,2% после роста в мае на 0,1%, розничные продажи в июне выросли на 1% после спада на 0,3% в мае. Напомним, по итогам первого квартала американский ВВП в годовом исчислении сократился на 1,6%.

Рост позволит избежать технической рецессии (снижения ВВП по итогам двух кварталов), однако эксперты высказывают опасения относительно ухудшения состояния экономики в дальнейшем. Так, в Международном валютном фонде (МВФ) накануне скорректировали свой прогноз как по глобальной экономике, так и по ВВП США — в фонде ждут его роста в этом году на 2,3% и замедления до 1% в следующем. При этом главный экономист МВФ Пьер-Оливье Гуринша не исключил рецессии: «Учитывая текущие условия, вероятность того, что экономика США сможет избежать рецессии, на самом деле довольно мала. Для США темпы роста, согласно квартальным оценкам, в 2023 году составят всего 0,6%, поэтому небольшого потрясения на данном этапе может быть достаточно, чтобы столкнуть американскую экономику с довольно низких показателей роста в рецессию». Пока уровень безработицы в стране остается низким — 3,6%, но дальнейшее ужесточение денежно-кредитной политики может отразиться и на рынке труда. «Вполне вероятно, что уровень безработицы в 2023 году может развернуться и начать расти по мере охлаждения экономики»,— предположил главный экономист МВФ.

На фоне ослабления роста экономики ФРС может замедлить и темпы повышения ставки — в сентябре его шаг составит 0,5 процентного пункта, ожидают в Capital Economics.

Увеличение ставок уже сказывается на объемах кредитования и приведет к сокращению вложений в недвижимость, полагают в центре. Продажи новых домов в США в июне уже упали на 8,1% по сравнению с предыдущим месяцем и составили 590 тыс. в пересчете на годовые темпы, что является минимумом с апреля 2020 года.

Следующее заседание комитета ФРС намечено на сентябрь, однако ориентиры дальнейших действий, вероятно, будут даны в ходе конференции в Джексон-Холле в августе, ожидает аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов, не исключая повышения ставки на 0,75 пункта. Ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова считает, что регулятор будет воздерживаться от более резкого повышения ставки, так как ее увеличение не окажет выраженного влияния на борьбу с инфляцией.

Татьяна Едовина