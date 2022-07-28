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Коммерсантъ FM
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Банковские клиенты пошли по партнерам

Сервисы идентификации выходят за пределы экосистем

Два крупных российских банка, вслед за рядом других ключевых игроков, расширяют собственную систему идентификации клиента за пределы только финансовых услуг: Тинькофф-банк и Альфа-банк. В теории это призвано увеличить привлечение клиентов, обеспечить более глубокий анализ их трансакционной активности, увеличить кросс-продажи и даже получить прямые доходы от предоставления услуги сторонним организациям. Банки, строящие экосистему, активно расширяют подобные сервисы. Но для тех, кто лишен широкой партнерской сети и не заинтересован в развитии экосистем, такой сервис выглядит бессмысленным.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С июля Тинькофф-банк расширил собственный сервис идентификации — Tinkoff ID — за пределы своей экосистемы, рассказал “Ъ” его представитель. Затраты на развитие сервиса составят до $1 млн. Окупить их планируется за счет синергии с другими продуктами (например, Tinkoff Pay). «Ожидаем увеличение оборотов по уже монетизируемым продуктам»,— отмечают в банке. В будущем планируется монетизация самого Tinkoff ID, когда партнеры будут платить за делегированную идентификацию своих клиентов. Похожие сервисы есть и у других банков (Сбербанк, ВТБ) и компаний («Яндекс», МТС, в «Газпроме» этот сервис только для сотрудников холдинга).

Система ID предполагает, что для входа на какой-либо сторонний сайт или приложение клиенту не нужно заполнять поле логина и пароля. Его аутентификация в случае захода с телефона происходит через перенаправление в мобильное приложение банка, куда он входит по коду, распознаванию лица (Face ID) или отпечатку пальца, а далее переадресуется на сайт партнера. В случае захода через сайт авторизация проходит по номеру телефона, с подтверждением входа по смс-коду.

К сентябрю расширить сервис ID на физических лиц (в настоящее время работает только с корпоративными клиентами) обещает и Альфа-банк. «Сейчас банк активно занимается наращиванием функциональных возможностей сервиса и количества партнерских интеграций»,— поясняют там. В 2022 году число аутентификаций через ВТБ ID превысило 2,7 млн, говорят в банке, где планируют развивать сервис с участием внешних партнеров.

В Тинькофф-банке полагают, что партнеры смогут от использования ID увеличить свою конверсию на 3–5%. Кроме того, там ожидают, что сервис позволит снизить масштаб мошенничеств, связанных с социальной инженерией. В Альфа-банке отмечают, что ID обеспечит «легитимный обмен данными между банком и партнерами для актуализации данных и увеличения KYC» («Знай своего клиента»).

Такой цифровой идентификатор включает совокупность доступных атрибутов клиента: присущие (возраст/биометрия), накопленные (цифровой след, номер карты, местоположение/адрес, поведение в соцсетях), присвоенные (номер мобильного телефона, IP адрес, номер клиента/сотрудника и так далее), поясняет старший менеджер практики консультирования на финансовом рынке «Технологии доверия» (бывшая «ПрайсвотерхаусКуперс») Руслан Мухомеджанов.

«Использование единой платформы идентификации позволяет создавать наиболее комфортный клиентский путь на этапе входа в экосистему. С другой стороны, оператор сможет более активно накапливать трансакционную информацию о клиенте, что позволит улучшить качество прогнозирования»,— отмечает руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании «Деловые решения и технологии» (бывший «Делойт энд Туш») Максим Налютин. В Сбербанке число участников-партнеров превышает сотню, рассказала вице-президент по технологическому развитию экосистемы банка Оксана Смирнова-Крелль. В Тинькофф-банке это около 100 сервисов — от ключевых классифайдов до госструктур.

Однако несмотря на дешевизну подобных разработок, реализация такого сервиса интересна далеко не всем игрокам. В одном системно значимом банке пояснили “Ъ”, что, как правило, он нужен для идентификации в экосистеме, которую банк не развивает. По словам Максима Налютина, наибольшей сложностью в подобных сервисах становится работа с партнерской сетью по его внедрению. Для обычных банков, которые не стремятся быть драйвером открытой экосистемы, полагает он, это может стать невозвратной инвестицией.

Ольга Шерункова

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