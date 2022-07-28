Банковские клиенты пошли по партнерам

Два крупных российских банка, вслед за рядом других ключевых игроков, расширяют собственную систему идентификации клиента за пределы только финансовых услуг: Тинькофф-банк и Альфа-банк. В теории это призвано увеличить привлечение клиентов, обеспечить более глубокий анализ их трансакционной активности, увеличить кросс-продажи и даже получить прямые доходы от предоставления услуги сторонним организациям. Банки, строящие экосистему, активно расширяют подобные сервисы. Но для тех, кто лишен широкой партнерской сети и не заинтересован в развитии экосистем, такой сервис выглядит бессмысленным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

С июля Тинькофф-банк расширил собственный сервис идентификации — Tinkoff ID — за пределы своей экосистемы, рассказал “Ъ” его представитель. Затраты на развитие сервиса составят до $1 млн. Окупить их планируется за счет синергии с другими продуктами (например, Tinkoff Pay). «Ожидаем увеличение оборотов по уже монетизируемым продуктам»,— отмечают в банке. В будущем планируется монетизация самого Tinkoff ID, когда партнеры будут платить за делегированную идентификацию своих клиентов. Похожие сервисы есть и у других банков (Сбербанк, ВТБ) и компаний («Яндекс», МТС, в «Газпроме» этот сервис только для сотрудников холдинга).

Система ID предполагает, что для входа на какой-либо сторонний сайт или приложение клиенту не нужно заполнять поле логина и пароля. Его аутентификация в случае захода с телефона происходит через перенаправление в мобильное приложение банка, куда он входит по коду, распознаванию лица (Face ID) или отпечатку пальца, а далее переадресуется на сайт партнера. В случае захода через сайт авторизация проходит по номеру телефона, с подтверждением входа по смс-коду.

К сентябрю расширить сервис ID на физических лиц (в настоящее время работает только с корпоративными клиентами) обещает и Альфа-банк. «Сейчас банк активно занимается наращиванием функциональных возможностей сервиса и количества партнерских интеграций»,— поясняют там. В 2022 году число аутентификаций через ВТБ ID превысило 2,7 млн, говорят в банке, где планируют развивать сервис с участием внешних партнеров.

В Тинькофф-банке полагают, что партнеры смогут от использования ID увеличить свою конверсию на 3–5%. Кроме того, там ожидают, что сервис позволит снизить масштаб мошенничеств, связанных с социальной инженерией. В Альфа-банке отмечают, что ID обеспечит «легитимный обмен данными между банком и партнерами для актуализации данных и увеличения KYC» («Знай своего клиента»).

Такой цифровой идентификатор включает совокупность доступных атрибутов клиента: присущие (возраст/биометрия), накопленные (цифровой след, номер карты, местоположение/адрес, поведение в соцсетях), присвоенные (номер мобильного телефона, IP адрес, номер клиента/сотрудника и так далее), поясняет старший менеджер практики консультирования на финансовом рынке «Технологии доверия» (бывшая «ПрайсвотерхаусКуперс») Руслан Мухомеджанов.

«Использование единой платформы идентификации позволяет создавать наиболее комфортный клиентский путь на этапе входа в экосистему. С другой стороны, оператор сможет более активно накапливать трансакционную информацию о клиенте, что позволит улучшить качество прогнозирования»,— отмечает руководитель группы по работе с финансовыми институтами компании «Деловые решения и технологии» (бывший «Делойт энд Туш») Максим Налютин. В Сбербанке число участников-партнеров превышает сотню, рассказала вице-президент по технологическому развитию экосистемы банка Оксана Смирнова-Крелль. В Тинькофф-банке это около 100 сервисов — от ключевых классифайдов до госструктур.

Однако несмотря на дешевизну подобных разработок, реализация такого сервиса интересна далеко не всем игрокам. В одном системно значимом банке пояснили “Ъ”, что, как правило, он нужен для идентификации в экосистеме, которую банк не развивает. По словам Максима Налютина, наибольшей сложностью в подобных сервисах становится работа с партнерской сетью по его внедрению. Для обычных банков, которые не стремятся быть драйвером открытой экосистемы, полагает он, это может стать невозвратной инвестицией.

Ольга Шерункова