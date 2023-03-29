Как реализовывается инклюзивное образование в России

Что такое инклюзивное образование, чем оно отличается от обычного, развитие этой формы обучения в России и мире — в материале “Ъ”.

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Инклюзивное образование (от англ. inclusion — включение) — это форма обучения, при которой люди с физическими или умственными ограничениями обучаются вместе с остальными, а не в специальных образовательных учреждениях. При этом образовательные организации создают условия для совместного обучения.

В чем преимущество инклюзивного образования над другими формами обучения

Инклюзивное образование позволяет детям с особенностями здоровья и без них социализироваться в одной среде. Это способствует гармоничному развитию человека, который с самого детства учится контактировать с разными людьми. Для ребенка с проблемами со здоровьем — это шанс расти и развиваться наравне с другими, не сталкиваясь с психологическими проблемами из-за своих отличий от большинства.

Наталья Авилочева, руководитель Экспертно-аналитического центра Всероссийской организации родителей детей-инвалидов (ВОРДИ):

«Если в детских садах и школах детей разделяют по группам и классам в соответствии с их особенностями, то соответственно 95% и 93% детей без особенностей развития растут, не представляя, что бывают и другие дети. И что это нормально, что они такие же добрые, общительные, талантливые.

Когда дети получают образование совместно, независимо от наличия или отсутствия особенностей развития, для них становится нормой, что все могут быть разными. И согласно исследованиям, во взрослом возрасте дети без особенностей развития, обучавшиеся в инклюзивной среде, более успешны профессионально, так как умеют выстраивать взаимодействие с любыми людьми.

И все дети однажды становятся взрослыми, и при рождении в их семье ребенка с особенностями развития, видя ранее таких детей и взрослых, зная, что они могут быть счастливыми, успешными в своей сфере деятельности — родителям гораздо легче принять особенности своего ребенка».

При этом образовательный процесс идет при участии специальных педагогов. Их задачей является создание образовательной среды, в которой будет комфортно как здоровым детям, так и тем, кто имеет ограничения. Занятия в инклюзивных школах направлены не только на освоение общеобразовательной программы, но и на укрепление физического и психологического здоровья ребенка. Это помогает разным детям учиться сочувствию и воспринимать врожденные ограничения как норму, а не как странность. Люди, прошедшие инклюзивное образование, проявляют больше сочувствия и понимания, а также испытывают меньше проблем в общении.

Проблемы реализации инклюзивного образования в России

В российских школах для детей с особенностями развития применяются методики, разработанные Министерством образования: индивидуальный подход, работа с психологом, специальная оценочная система домашних заданий, внеклассная работа с родителями или законными опекунами, методы рефлексии. В период летних каникул детям дошкольного и школьного возраста по социальным льготам предоставляются путевки в оздоровительные инклюзивные лагеря.

Однако инклюзивное образование в России находится на стадии развития. Несмотря на то, что в организации дошкольного образования (то есть в детские сады) ходит более 60% детей с ограничениями здоровья, то в общеобразовательные школы ходит только около 30% от общего числа. К тому же существует множество проблем с обеспечением школ нужным оборудованием и педагогами со специальным образованием, способных наладить отношения между обычными детьми и детьми с ограничениями здоровья, а также разработать учебную программу. Кроме того, из-за небольшого количества детей с ограничениями здоровья в каждой отдельной школе администрация часто просто не нанимает нужных специалистов.

На темпы развития инклюзивного образования влияет и неоднозначное мнение родителей о нем.

Наталья Авилочева, руководитель Экспертно-аналитического центра Всероссийской организации родителей детей-инвалидов:

«Согласно результатам мониторингов ВОРДИ, мнение родителей разделяется 50/50. Половина предпочли бы, чтобы их ребенок обучался в отдельной специализированной организации образования, так как там возможно:

создать физические условия доступной среды,

нанять специальных педагогов,

организовать все коррекционно-развивающие мероприятия, а также реабилитационную помощь и медицинское сопровождение.

Другая половина родителей предпочла бы для своего ребенка инклюзивное образование, указывая основными причинами:

отсутствие в шаговой доступности специализированной образовательной организации,

в связи с тем, что их дети однажды тоже вырастут, то, ограничивая их общение только детьми со схожими особенностями развития, такие дети не получают опыта взаимодействия с людьми без особенностей и с другими особенностями развития, что во взрослом возрасте становится препятствием для успешного профессионального обучения и самореализации».

Инклюзивное образование за рубежом

Великобритания

Одним из лидеров в интеграции инклюзивного образования является Великобритания. Законами об образовании и законом «об особых образовательных потребностях и инвалидности» создана система SEN (Special Education Needs). Ребенок получает статус SEN в том случае, если имеет степень инвалидности или испытывает трудности в обучении. Существует несколько видов поддержки детей и подростков со статусом SEN: это обучение в отдельных, специально оборудованных школах или обучение в общеобразовательной школе, где детям предоставляют оборудование или педагогов.

США

В США образовательная система также взяла курс на инклюзивное образование. Государство дает школам свободу в выборе методов обучения детей с ограничениями здоровья. В связи с этим качество образования и уровень интеграции детей с ограничениями и без них напрямую зависит от штата, города и конкретного учреждения.

Более того, принятый в 2001 году законопроект NCLB (No Child Left Behind Act) устанавливает для всех школ жесткие показатели успеваемости учеников. Если учреждение не справляется с «нормой», правительство сокращает ей финансирование.

Германия

В Германии инклюзивное образование развито меньше. Всего 25% детей с ограничениями здоровья учатся в обычных школах. Остальные посещают специализированные учреждения. Администрация школы может через суд добиться перевода ребенка в спецшколу, если родители против.

В стране нет тенденций развития инклюзивного образования. Германия является страной с самым большим количеством спецшкол в Европе.

Илья Акимов, Анастасия Черемисина