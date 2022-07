Инфекция убивает своих детей

Над главным героем борьбы с пандемией COVID-19 в США — инфекционистом Энтони Фаучи — сгущаются тучи. Сразу два влиятельных законодателя-республиканца, которые в случае победы их партии на ноябрьских выборах могут возглавить два из числа ключевых комитетов в Конгрессе, пообещали инициировать расследования действий господина Фаучи до и во время пандемии коронавируса. Сам он обвинения против себя называет политически мотивированными, обещая задержаться в администрации президента США еще на два года.

Республиканцы в Конгрессе США намерены начать расследования в отношении советника президента по борьбе с пандемией COVID-19 Энтони Фаучи. Об этом сообщило издание The Hill со ссылкой на представителей партии. Недовольство врачом республиканцы выражают с завидным постоянством. Однако сейчас Республиканская партия не контролирует ни Сенат, ни Палату представителей, так что начать такие расследования не представляется возможным. Но все могут поменять ноябрьские выборы в Конгресс. Республиканцы, согласно данным социологической компании Rasmussen Reports, увеличили отрыв от демократов до десяти процентных пунктов. И, таким образом, в ноябре вполне могут получить большинство мест в обеих палатах.

Если такой сценарий реализуется, Республиканская партия получит право направлять повестки в суд представителям администрации США, а также получать различные (в том числе и секретные) документы, которые касаются пандемии. Более того, в случае победы республиканцев сенатор от Кентукки Рэнд Пол окажется первым кандидатом на то, чтобы стать председателем сенатского Комитета по здравоохранению, образованию, труду и пенсиям. «Так или иначе, если мы будем в большинстве, то вызовем в суд (Фаучи.— “Ъ”), проанализируем его документы и он даст показания в Сенате под присягой»,— цитирует господина Пола The Hill.

Именно Рэнд Пол с самого начала эпохи ковида был главным оппонентом господина Фаучи. В частности, он с еще несколькими однопартийцами требовал сосредоточить внимание Конгресса на происхождении вируса SARS-CoV-2 и на том, имело ли отношение федеральное правительство США и Энтони Фаучи лично к финансированию небезопасных исследований, которые могли бы сыграть роль в создании этого вируса.

Так, в конце прошлого года (см. “Ъ” от 27 октября) сразу несколько законодателей-республиканцев потребовали оргвыводов в отношении главного инфекциониста. Члены Конгресса были возмущены, во-первых, проведением его институтом жестоких экспериментов над животными, а во-вторых, введением общественности в заблуждение. Тогда руководство американской системы здравоохранения вынужденно признало факт проведения работ по созданию новых разновидностей коронавируса. В то же время господин Фаучи ранее не раз говорил (в том числе и выступая в Конгрессе) о том, что таких экспериментов не проводилось.

Именно Рэнд Пол в прошлом году потребовал увольнения Энтони Фаучи. Однако Белый дом парировал, что никаких сомнений в компетенциях врача нет.

А началу расследования в Конгрессе препятствовало демократическое большинство, полагающее, что все претензии республиканцев к господину Фаучи — чистой воды конспирология.

В марте же сенатор Пол попытался внести поправки в законопроект об оказании помощи при пандемии. Он предлагал реформировать должность господина Фаучи, распределив его обязанности между тремя должностными лицами. Однако и эта инициатива натолкнулась на сопротивление демократов. Тем не менее провалившиеся попытки наказать доктора не заставили сенатора отказаться от своих целей, и он, судя по последним комментариям, по-прежнему настроен решительно.

К слову, Энтони Фаучи грозит расследование не только в Сенате, за которым намерен пристально следить его давний непримиримый оппонент, но и в Палате представителей. Конгрессмен Джим Джордан (республиканец от штата Огайо) — первый претендент на то, чтобы стать председателем юридического комитета Палаты представителей,— тоже заявил о намерении начать расследование. Как сообщает The Hill со ссылкой на политика, он планирует расследовать неограниченный круг вопросов, которые касаются пандемии и лично господина Фаучи. Несколько месяцев назад в интервью правому изданию Just The News конгрессмен также говорил о возможности расследования, цель которого — раскрыть «всю ложь и дезинформацию» со стороны Энтони Фаучи.

Однако угрозы расследований господина Фаучи, похоже, не пугают. Согласно его недавнему интервью CNN, 81-летний доктор планирует оставаться на своей должности до конца текущего срока президента Джо Байдена.

Всего Энтони Фаучи занимался вопросами эпидемиологии более пяти десятилетий при семи президентах, консультируя каждого из них, начиная с Рональда Рейгана. Господин Фаучи был советником и Дональда Трампа. Однажды тот заявил, что подумывает об увольнении главного инфекциониста, но этого не произошло, и 45-й президент продолжил прислушиваться к мнению доктора. Тем не менее растущее в обществе недовольство пандемией спровоцировало и недовольство главным ответственным за противодействие ей врачом. Господину Фаучи и его семье даже усиливали охрану, чтобы защитить от возможных покушений.

Теперь же карьера Энтони Фаучи подходит к концу, но исключительно по его собственному желанию. «Я говорил это уже давно… К тому времени, когда мы подойдем к концу первого срока Байдена, я, скорее всего, уйду (в отставку.— “Ъ”)»,— сказал Энтони Фаучи телеканалу CNN. Несколькими днями ранее в интервью CBS он заявил, что возможность более раннего ухода им пока не рассматривается. «Я буду продолжать делать это (занимать свой пост.— “Ъ”) до тех пор, пока эта вспышка COVID-19 не пойдет на спад, независимо от того, что кто-то говорит обо мне или распространяет дезинформацию, фабрикуя сумасшедшие измышления исходя из политических соображений»,— отметил инфекционист.

При этом господин Фаучи считает, что на спад пандемия пойдет не скоро, а значит, опыт его будет востребован и в дальнейшем. И действительно, по данным Университета Джонса Хопкинса, США по-прежнему находятся на первом месте в мире по числу заражений и смертей от коронавируса: 90,6 млн заболевших и более 1 млн погибших.

Екатерина Мур, Вашингтон