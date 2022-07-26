Наблюдательный завет

В Москве стартовали прием в общественные наблюдатели для работы на осенних муниципальных выборах и их обучение. Об этом было объявлено на первом заседании столичного общественного штаба. На том же заседании член КПРФ Екатерина Енгалычева пожаловалась на «технологию двойников», массово применяемую против ее партии. Глава Мосгоризбиркома (МГИК) Ольга Кириллова наличие проблемы признала, но заявила, что решить ее пока нет возможности — разве что «выдавать талончики» тем, кто пришел в избирком первым, пошутила она.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вадим Ковалев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Вадим Ковалев

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

О начале набора общественных наблюдателей и их обучения было объявлено 25 июля на первом заседании общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве. По словам главы штаба Вадима Ковалева, планируется подготовить более 10 тыс. наблюдателей, которые будут присутствовать на всех участках. Более половины из них уже работали на прошлых кампаниях, но им все равно придется пройти обучение, уточнил господин Ковалев. Он также предложил подумать, кого из ярких медийных личностей вроде блогеров и авторов Telegram-каналов можно было бы пригласить работать в наблюдательский штаб.

О подробностях обучения рассказал сопредседатель движения «Голос» (внесено в реестр иноагентов) Григорий Мельконьянц. По его словам, главное отличие кампании-2022 — законодательные новеллы и, в частности, упразднение института членов избиркомов с правом совещательного голоса, которые раньше тоже участвовали в наблюдении. Из-за этого, как и из-за трехдневного голосования, нагрузка на наблюдателей вырастет. Напомним, в этом году регионы сами определяли число дней для голосования, и в Москве оно пройдет с 9 по 11 сентября.

Вопросов по набору и обучению наблюдателей у участников совещания практически не было, только депутата Госдумы от ЛДПР Андрея Свинцова интересовало, сможет ли Общественная палата Москвы обучить и партийных наблюдателей тоже. А политолога Павла Данилина взволновал статус Григория Мельконьянца как руководителя организации-иноагента. У руководства штаба этот вопрос удивления не вызвал: о статусе сопредседателя «Голоса» Вадим Ковалев обещал уведомить господина Данилина позднее, когда штаб будет окончательно сформирован. А заместитель главы штаба Илья Массух напомнил, что председатель Центризбиркома Элла Памфилова, отвечая на вопросы об иноагентах, не раз подчеркивала, что этот статус не дискриминирует участников избирательного процесса, а лишь добавляет информации для членов избиркомов.

Еще одну проблемную тему подняла депутат Мосгордумы от КПРФ Екатерина Енгалычева. По ее словам, сейчас в Москве используется популярная технология выдвижения «двойников» и назревает скандал уровня прошлогоднего петербургского: тогда на выборах в городской парламент у известного в городе «яблочника» Бориса Вишневского было сразу два конкурента, сменивших имя, фамилию и даже внешность, чтобы максимально походить на «оригинал» на информационных плакатах. Весной 2022 года Госдума отреагировала на этот инцидент, урезав возможности «двойников»: теперь, если кандидат менял фамилию, или имя, или отчество в течение года до назначения выборов, то в бюллетене будут указываться его прежние фамилия, имя и отчество.

Госпожа Енгалычева сообщила, что против кандидатов КПРФ чуть ли не в каждом районе Москвы выдвигаются спойлеры-однофамильцы: например, против известного в Раменках действующего депутата Нины Хохловой выдвинута неизвестная активистка Людмила Хохлова. Отметим, что на кандидатов с теми же или созвучными фамилиями жалуется и партия «Яблоко».

Екатерина Енгалычева потребовала от горизбиркома принять меры для решения этой проблемы. Однако зампред МГИК Дмитрий Реут обратил внимание, что в избирательном округе №2 в районе Алтуфьево КПРФ сама выдвинула двух кандидатов с одинаковой фамилией. Примечательно, что в данном случае речь снова идет о двух Вишневских: Маргарите и Евгении.

В свою очередь, глава МГИК Ольга Кириллова предложила КПРФ выдвинуть свои идеи по борьбе с технологией «двойников», пообещав, что комиссия их обязательно рассмотрит. Проблема, по ее словам, действительно есть, но на уровне закона ее сегодня решить невозможно. «Мы смеемся: может, нам талончики выдавать, кто первый пришел с такой фамилией»,— пошутила госпожа Кириллова. Она не стала обнадеживать кандидатов, что сможет решить этот вопрос, но обязалась выслушивать все жалобы и предложения.

Елена Рожкова