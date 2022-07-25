Выборы не без кандидатов

На этой неделе заканчивается этап сбора подписей для регистрации кандидатов в губернаторы. На 14 кресел претендуют 88 человек, каждому из которых нужно было пройти так называемый муниципальный фильтр: собрать определенное число подписей местных глав и депутатов своего региона. В этом году у парламентской оппозиции с этой процедурой проблем не возникло — в том числе благодаря помощи единороссов. А вот «Яблоку», похоже, не удастся зарегистрировать ни одного своего кандидата. Эксперт ожидает, что на фоне спецоперации региональные выборы этого года будут одними из самых спокойных в истории России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У Антона Алиханова, как и у других региональных руководителей, в этом году есть проблемы посерьезнее, чем выборы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ У Антона Алиханова, как и у других региональных руководителей, в этом году есть проблемы посерьезнее, чем выборы

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В Бурятии, Тамбовской и Калининградской областях формирование окончательного списка участников губернаторских выборов завершилось досрочно: избиркомы уже проверили все подписи и зарегистрировали всех кандидатов. Главе Бурятии Алексею Цыденову («Единая Россия») будут противостоять три соперника (от КПРФ, ЛДПР и «Новых людей»), врио тамбовского губернатора Максиму Егорову (ЕР) — четыре (от КПРФ, ЛДПР, «Справедливой России — За правду» и «Коммунистов России»), а калининградскому Антону Алиханову (ЕР) — пять (от КПРФ, ЛДПР, СРЗП, «Коммунистов России» и Партии пенсионеров). Все они успешно преодолели муниципальный фильтр.

В остальных регионах прием документов для регистрации заканчивается в среду, 27 июля. Лидером по количеству участников выборов стала Карелия, за пост губернатора там поборются представители аж 13 партий, «антилидерами» — Бурятия и Томская область, где кандидатов всего по четыре. Самовыдвижение в этом году разрешено в Марий Эл, Ярославской и Кировской областях. В каждом из этих регионов такой опцией воспользовались по два человека, в том числе марийский и ярославский врио губернаторов Юрий Зайцев и Михаил Евраев.

Напомним, для регистрации на губернаторские выборы кандидату необходимо собрать подписи 5–10% муниципальных глав и депутатов. Подписи должны быть собраны не менее чем в 3/4 муниципалитетов, а определенный процент из них должен принадлежать муниципалам «верхнего» уровня, то есть главам и депутатам районов и городов.

Часто преодоление мунфильтра вызывает сложности у оппозиционных кандидатов, так как подавляющее число муниципальных депутатов являются единороссами. Но в этом году у парламентских партий проблем практически не возникло. Так, из кандидатов от КПРФ (партия отказалась от участия в выборах только в Марий Эл) пока только первый секретарь владимирского обкома КПРФ, вице-спикер заксобрания Антон Сидорко заявил о сложностях с территориальной «квотой», но рассчитывает справиться с ней за несколько оставшихся дней. Остальные кандидаты КПРФ или уже сдали подписи на проверку, или заявили “Ъ” о наборе нужного числа автографов.

«Исполнительная власть региона пошла навстречу и решила дать нам шанс участвовать в выборах, потому что своих муниципальных депутатов у нас не хватает»,— призналась “Ъ” кандидат в губернаторы Саратовской области от КПРФ, депутат Госдумы Ольга Алимова, уточнив, что районные власти «не то что помогают, но по крайней мере не препятствуют». О благоприятных условиях “Ъ” также рассказала первый секретарь томского обкома Компартии Наталья Барышникова: «Процедуру прошли без особых проблем, договаривались с другими политическими силами». Коммунисты не скрывают, что подписи в их поддержку ставили и единороссы, но уверяют, что официально за помощью в ЕР они не обращались. Местные представители партии власти якобы говорили, что «недовольны социально-экономическим и политическим курсом регионального правительства», заявил “Ъ” первый секретарь кировского обкома Компартии Сергей Мамаев. На многих муниципалов, избравшихся от ЕР, у партии больше нет «рычага давления», уверяет первый секретарь карельского рескома КПРФ Евгений Ульянов.

У кандидатов ЛДПР, выставившихся везде, кроме Томской области, а также СРЗП, которая уклонилась от участия в гонке в Бурятии, Ярославской и Кировской областях, проблем со сбором подписей тоже не возникло. «Учитывая долгожданную федеральную установку не препятствовать оппозиционным кандидатам в стремлении участвовать в кампании, мы завершим это процесс в установленные сроки и представим все подписи в избирательную комиссию»,— заверила “Ъ” лидер марийского отделения СРЗП Наталия Глущенко.

Парламентские «новички» «Новые люди» выдвинули кандидатов только в трех субъектах — Бурятии, Карелии и Свердловской области. Вероятно, зарегистрированы будут все трое. В предвыборном штабе кандидата в свердловские губернаторы, депутата Госдумы Александра Демина “Ъ” заявили, что подписи за него ставили «представители предпринимательского сообщества, в основном беспартийные самовыдвиженцы».

Из непарламентских партий наиболее активно в губернаторских выборах учувствует Партия пенсионеров. Она выдвинула кандидатов в восьми субъектах и везде рассчитывает на их регистрацию, заявил “Ъ” заместитель председателя партии Владимир Ворожцов: «Где мы не видели шансов пройти муниципальный фильтр, там мы просто не выдвигались». По его словам, единороссы «сняли запрет на поддержку чужих кандидатов».

«Коммунисты России» выдвинули на губернаторские выборы шесть кандидатов (два уже зарегистрированы), «Родина» — четыре. «Яблоко» решило попробовать силы только в двух регионах, но, похоже, неудачно. Как рассказал “Ъ” лидер партии Николай Рыбаков, кандидату в губернаторы Новгородской области Анне Черепановой удалось собрать только 14 подписей из 114 необходимых, а кандидату в губернаторы Ярославской области Сергею Балабаеву — 28 из 50. Госпожа Черепанова заявила, что «принципиально не участвовала в сговорах и играх с властью», а господин Балабаев посетовал “Ъ”, что большинство местных депутатов уже поставили подписи за других кандидатов.

“Ъ” уже отмечал, что в ряде регионов в этом году парламентская оппозиция не стала выставлять на выборы наиболее радикальных кандидатов. Политконсультант, бывший сотрудник администрации президента Мария Сергеева поясняет, что «в этом году все политические силы настроены на консенсус и спокойствие, а не на конкуренцию», поэтому «ведут себя конструктивно». Власти заранее заменили губернаторов, имеющих проблемы с рейтингами, а на фоне спецоперации у избирателей нет запроса на «политическое шоу», считает госпожа Сергеева. Парламентская оппозиция, по ее мнению, также понимает, что сейчас не время «набирать политические очки на скандалах», и это способствует отбору системных кандидатов и беспрепятственному прохождению ими муниципального фильтра. «Думаю, что в плане выборов, это будет один и самых спокойных годов в России»,— заключает Мария Сергеева.

Андрей Прах, корсеть “Ъ”, Андрей Винокуров