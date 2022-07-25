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Коммерсантъ FM
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Покупатели зачитались

Падение трафика в ТЦ Москвы не коснулось книжных магазинов

В отличие от магазинов большинства других товарных категорий, книжные магазины в московских торговых центрах в последние месяцы показывают рост трафика, следует из данных Focus Technologies. Сами сети объясняют тренд увеличением спроса на отдельные категории книг, например комиксы и сегмент young adult, но признают, что доковидных показателей достичь пока не смогли. Пока тенденция ограничивается столицей, в региональных книжных магазинах роста посещаемости не наблюдают, отмечая снижение числа спонтанных покупок и подорожание книг.

Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ

Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ

“Ъ” изучил данные Focus Technologies о трафике в торговых центрах Москвы. Из них следует, что после начала военных действий РФ на Украине стабильный рост посещаемости демонстрируют в первую очередь книжные магазины. Так, если по итогам января—февраля 2022 года их посещаемость была на 8% ниже, чем в аналогичный период прошлого года, то по итогам марта—мая оказалась на 5% выше. И динамика усиливается: в июне рост составил 20%, а в первой половине июля — 35%.

Восстановление посещаемости книжных магазинов происходит на фоне падения общих показателей торгцентров. Так, Mall Index (количество посетителей на 1 тыс. кв. м торговых площадей), по данным Focus Technologies, в Москве по итогам первого полугодия был на 4% ниже аналогичного значения прошлого года, во второй половине июня разрыв увеличился до 6%.

Граждане не просто чаще заходят в книжные, но и совершают покупки. В январе—феврале, по данным Focus Technologies, количество чеков в штуках в книжных магазинах было ниже, чем в прошлом году, на 3%, с марта по май рост составил 2%, в июне — 13%, а в июле — более 23%. Товарооборот за март—май вырос на 22%, в июне — на 33%, в первой половине июля — на 45%.

Руководитель направления исследований и консалтинга Focus Technologies Михаил Васильев связывает рост показателей книжных магазинов с попыткой потребителей компенсировать дефицит контента, сформировавшийся на фоне ухода крупных зарубежных платформ, сокращения числа кинопремьер и так далее. На прирост показателей в июне и июле, по его словам, частично повлияла низкая база: в июне—июле 2021 года ужесточались антиковидные ограничения. В Focus Technologies подчеркивают, что рост товарооборота связан не только с увеличением среднего чека, но и с посещаемостью. Так, в марте—июне средний чек вырос на 19% год к году, а в июле — только на 18%. Абсолютных цифр по чеку в компании не уточняют.

«За последний месяц мы наблюдаем увеличение трафика в магазинах сети примерно на 10%»,— подтвердил “Ъ” представитель крупнейшего в стране книжного ритейлера, объединенной сети «Читай-город—Буквоед». Продажи книг в штуках, по его словам, в марте—июне выросли на 6% год к году. Причиной увеличения показателей в сети называют рост популярности отдельных направлений, «драйверами продаж остаются комиксы и манга, книги в жанре young adult и self-help-литература». О росте тиражей young adult литературы “Ъ” писал 15 июля. Однако доковидных показателей по трафику сеть пока не достигла. Как писал “Ъ” 27 декабря 2021 года, из-за антиковидных ограничений трафик книжных магазинов снизился в пользу интернет-продаж. В «Читай-городе—Буквоеде» рассчитывают на дальнейший рост показателей, поскольку «впереди школьная кампания».

В то же время пока тренд выглядит специфичным для столицы. Например, в магазине «Другое измерение» в ТЦ «Европа» в Екатеринбурге сообщили, что изменений в посещаемости не наблюдают. Руководитель филиала сети «Продалитъ» в ТРК «Модный квартал» в Иркутске Юлия Седова также говорит, что роста трафика в марте—июне не было. Она видит причину в уходе из ТРК ряда брендов и «трафикообразующих магазинов», сформированной в период пандемии привычке заказывать книги в интернете и уменьшении числа спонтанных покупок. Рост выручки происходит в основном из-за увеличения цен, добавила госпожа Седова. Как говорил в интервью “Ъ” 2 июня гендиректор «Альпины» Алексей Ильин, из-за дефицита материалов цены на книги растут на 10–15%. Это тоже может быть одной из причин отсутствия роста в регионах.

Валерия Лебедева, Александра Мерцалова, Влад Никифоров (Иркутск), Роман Сажаев (Екатеринбург)

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