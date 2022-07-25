Не уверен — не заявляй

Зачастую новые нормы в РФ становятся предметами моды — и распространяются настолько, что властям приходится изобретать отдельные меры для того, чтобы такую моду прекратить. Так, на минувшей неделе Минэкономики предложило ввести в Гражданский кодекс две новых нормы — дополнить статью 1250 абзацем о том, что лицо, неправомерно инициировавшее прекращение доступа к объектам интеллектуальной собственности в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», сможет привлекаться к гражданско-правовой ответственности в виде взыскания убытков (в порядке, описанном статьей 15 ГК) или компенсации (сейчас такая возможность отсутствует). Поправкой к статье 1252 ГК предлагается считать основанием к взысканию компенсации отмену блокировки контента в связи с тем, что «указанное лицо не подало исковое заявление в срок, установленный определением суда, либо вступило в законную силу решение суда об отказе этому лицу в защите авторских и (или) смежных прав». Вводимую правовую конструкцию планируется распространить на случаи, предусмотренные статьями 1301 и 1311 ГК РФ об ответственности за нарушение исключительных прав на объекты авторского и смежных прав. «Действующая редакция ГК РФ (и ГПК РФ) ее не предусматривает»,— отмечает министерство.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Олег Сапожков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Владельцев ресурсов-посредников, разместивших спорный контент, министерство из-под угрозы участия в спорах из-за правомерности блокировки предусмотрительно выводит: «проект освобождает информационного посредника от доказывания вины лица, по требованию которого прекращен доступ к объектам интеллектуальной собственности» в сети, отмечают его авторы. Цель нормы — чтобы спор возникал «непосредственно между правообладателем и лицом, инициировавшим блокировку контента, а информационный посредник привлекается к участию в деле в качестве третьего лица», что должно избавить его от дополнительных затрат на участие в судебном процессе, снизить юридические риски и сократить сроки рассмотрения споров. В министерстве рассчитывают, что суды также будут учитывать новую норму при оценке оснований для обеспечительных мер.

На деле эта картина описывает попытку справиться с ситуацией, все чаще встречающейся в российском сегменте сети: заглушка «контент заблокирован по заявлению правообладателя», бывшая редкостью лет пять назад, сейчас стала обыденностью и, судя по интересу к теме Минэкономики, инструментом зачастую некорректной конкурентной борьбы. Ведомство вписало правку ГК в контекст плана «Трансформации делового климата», ссылка на это есть в пояснительной записке к документу — хотя применение в IT-контенте нормы правосудия XVII века, вошедшей в поговорку «Доносчику — первый кнут», выглядит несколько необычно.