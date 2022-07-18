Вологодский премьер возглавил правительство Запорожья

Первый вице-губернатор и председатель правительства Вологодской области Антон Кольцов назначен главой правительства Запорожской области. Об этом «РИА Новости» сообщил член пророссийской военно-гражданской администрации Запорожья (создана на подконтрольных российским военным территориях этого украинского региона) Владимир Рогов. По его словам, господин Кольцов приступил к обязанностям 18 июля.

Антону Кольцову 49 лет, он уроженец Череповца. Окончил Ярославскую медицинскую академию по специальности «педиатрия» и Череповецкий госуниверситет по специальности «обработка металлов». С 2000 по 2012 год работал в ЗАО «Фирма Стоик», в 2010 году прошел переподготовку в РАНХиГС (так называемая школа губернаторов), а затем возглавил управление охраны труда ПАО «Северсталь». С 2016 года — первый заместитель губернатора Вологодской области, с 2017-го по совместительству — глава правительства региона.

По словам Владимира Рогова, параллельно с назначением Антона Кольцова «в Запорожской области приступили к формированию правительства». «Антон Викторович поможет нам интегрироваться в российские реалии и перезапустить все то, что нам необходимо делать по российскому законодательству и правилам»,— пояснил господин Рогов.

Напомним, что ранее в Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) высадился целый десант российских региональных чиновников. Так, премьер-министром ДНР стал выходец из Минпромторга РФ Денис Хоценко, заместителем руководителя администрации главы ЛНР — бывший вице-губернатор Липецкой и Ульяновской области Александр Костомаров, первым вице-премьером ЛНР — бывший челябинский вице-губернатор Владислав Кузнецов, а зампредом правительства ДНР — помощник министра строительства и ЖКХ России Евгений Солнцев.

Андрей Прах