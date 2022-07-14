ЦИК пересчитал кандидатов

Центризбирком (ЦИК) на заседании 13 июля подвел промежуточные итоги выдвижения кандидатов на осенних выборах разных уровней, которые в этом году пройдут в общей сложности в 82 регионах страны.

Напомним, на единый день голосования 11 сентября назначены выборы 15 высших должностных лиц регионов (включая 14 прямых), депутатов шести региональных законодательных собраний и 11 горсоветов административных центров субъектов РФ, а также депутатов других органов местного самоуправления. Всего в России пройдут 4,6 тыс. избирательных кампаний, по итогам которых будут замещены более 31 тыс. депутатских мандатов и прочих выборных должностей.

По словам председателя ЦИКа Эллы Памфиловой, на данный момент в выборах участвуют представители 23 партий. Всего в кампаниях всех уровней выдвинуто 18,7 тыс. кандидатов, среди которых 14,1 тыс. — от партий, 4,4 тыс. — в порядке самовыдвижения. Еще около 200 человек выдвинули общественные организации.

В 14 регионах, где пройдут прямые губернаторские выборы, выдвинулись 87 кандидатов, но выдвижение еще идет в Рязанской, Саратовской и Свердловской областях; завершится этот процесс 27 июля. По подсчетам госпожи Памфиловой, средний уровень конкуренции на выборах глав регионов составляет шесть кандидатов на место. Самая высокая конкуренция — в Карелии, где выдвинулись 13 кандидатов, самый низкий ее уровень — в Бурятии и Томской области, где за должность главы субъекта пожелали побороться всего по четыре человека. «Это тоже о многом говорит: чем более уверенно чувствуют себя кандидаты в том или ином регионе, тем больше конкуренции»,— отметила глава ЦИКа. Она пообещала по итогам кампании проанализировать связь муниципального фильтра в регионах с уровнем конкуренции и заверила, что тема смягчения этого фильтра остается во внимании комиссии.

Выдвижение кандидатов в региональные парламенты пока завершилось только на Сахалине. В целом в шести регионах пока выдвинулись 1013 кандидатов: 872 — по партспискам, 112 — по округам. При этом на данный момент «не было ни одной жалобы ни из одного региона, которая требовала бы рассмотрения на заседании Центральной избирательной комиссии», подчеркнула Элла Памфилова. По итогам кампании она также пообещала проанализировать все аспекты трехдневного, двухдневного и однодневного голосования, чтобы выявить все «плюсы, минусы и нюансики» для «совершенствования избирательной системы».

Елена Рожкова