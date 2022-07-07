Евгению Малкину грозит свобода

Одной из главных интриг нынешнего межсезонья в НХЛ является та, что связана с выдающимся российским хоккеистом Евгением Малкиным. В ближайшие дни форвард «Питсбург Пингвинс» приобретет статус свободного агента, но до сих пор нет окончательной ясности с тем, сможет ли клуб договориться с 35-летним хоккеистом, зарабатывавшим почти $10 млн в год, о новом контракте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В «Питсбурге» Евгений Малкин провел всю свою североамериканскую карьеру, которая началась в 2006 году, после того как он покинул магнитогорский «Металлург»

Фото: Keith Srakocic / AP В «Питсбурге» Евгений Малкин провел всю свою североамериканскую карьеру, которая началась в 2006 году, после того как он покинул магнитогорский «Металлург»

Фото: Keith Srakocic / AP

Тема, связанная с будущим Евгения Малкина, превратилась в одну из центральных для ведущих североамериканских медиаресурсов, уделяющих много внимания НХЛ. Причина этого вполне понятна. В середине июля в НХЛ открывается рынок свободных агентов, то есть игроков, у которых истекли сроки соглашения с их клубами. И Малкин, возможно, наиболее яркая фигура из списка хоккеистов, получающих такой статус.

Евгений Малкин — это одна из двух ярчайших хоккейных российских звезд нынешнего столетия, наряду с форвардом «Вашингтон Кэпиталс» Александром Овечкиным. А еще это один из двух безусловных лидеров клуба «Питсбург Пингвинс» в нынешнем столетии наряду с выдающимся канадским нападающим Сидни Кросби.

В «Питсбурге» Малкин провел всю свою североамериканскую карьеру, которая началась в 2006 году, после того как игрок покинул магнитогорский «Металлург». По ходу нее центрфорвард выиграл с клубом три Кубка Стэнли, а также завоевал множество индивидуальных призов. Среди них — два Art Ross Trophy, который вручается лучшему бомбардиру регулярного чемпионата, а также один Hart Trophy для самого ценного хоккеиста лиги: он достался Малкину в 2012 году.

В последнее время Евгений Малкин довольно часто выбывал из строя из-за травм, но при этом нельзя сказать, будто бы его роль в команде с возрастом стала менее значительной.

Например, Малкин пропустил всю первую половину прошедшего сезона из-за повреждения колена, однако это не помешало ему сразу же после возвращения на лед в январе этого года заиграть с прежней эффективностью. В 41 матче регулярного чемпионата Евгений Малкин набрал 42 очка, забив 20 голов. Хорошая статистика была у него и в play-off — шесть баллов в семи играх. Правда, она не помогла «Питсбургу» пройти в стартовом раунде «Нью-Йорк Рейнджерс». Впрочем, североамериканские хоккейные эксперты не сомневались, что без Малкина «Питсбург» рисковал вообще остаться без кубковой части сезона.

Интрига в том, что, невзирая на репутацию и популярность Евгения Малкина, клуб заранее не договорился с ним о продлении договора. Предыдущее соглашение позволило Малкину войти в шорт-лист наиболее высокооплачиваемых игроков НХЛ. Оно вступило в силу в 2014 году, и по этому договору, рассчитанному на восемь лет, россиянин зарабатывал $9,5 млн ежегодно.

Между тем, трактуя оценку перспектив переговоров с Евгением Малкиным со стороны генерального менеджера «Питсбурга» Рона Хекстолла, ESPN назвал ее «не слишком оптимистичной», дав понять, что интрига по поводу того, останется ли российский форвард в клубе или покинет его, сохраняется. Сам же Хекстолл, комментируя ситуацию, ограничился чрезвычайно сдержанным заявлением. Он лишь отметил, что клуб «продолжает работать» с представителями хоккеиста и «надеется» на то, что все-таки сможет заключить с ним новый контракт.

Оптимизма поклонникам «Питсбурга», для которых расставание с Евгением Малкиным наверняка превратится в сильнейший удар, может, однако, добавить важный нюанс.

Как правило, основным препятствием для переподписания дорогих хоккеистов для клубов НХЛ является жесткий потолок зарплат, действующий в лиге. В следующем сезоне он будет установлен на отметке $82,5 млн. Так вот, «Питсбург» пока не столкнулся с проблемой «перегрузки» платежной ведомости. По данным CapFriendly, в настоящий момент «под потолком» у него остается еще более $20 млн резервов, которые можно потратить на контракты.

Алексей Доспехов