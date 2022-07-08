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Коммерсантъ FM
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Контрафакт в параллели

Никита Щуренков о попытке Минпромторога усидеть на двух стульях

Замдиректора департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции при Минпромторге Владислав Заславский 7 июля неожиданно стал главным ньюсмейкером на рынке онлайн-ритейла. Чиновник официально обвинил Wildberries в торговле контрафактом. Маркетплейс как мог отбивался, уверяя, что заявление не соответствует действительности, так как компания «эффективно отсеивает некачественную продукцию».

Никита Щуренков

Никита Щуренков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Никита Щуренков

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Публичная перепалка между Минпромторгом и Wildberries сразу вызвала обеспокоенность пользователей соцсетей, которые испугались, что это приведет к закрытию площадки. Но опасения по этому поводу излишни — господин Заславский выразил надежду, что онлайн-торговцы сами проявят инициативу и внедрят системы по выявлению контрафакта.

Не исключено, что именно эти слова были ключевыми в заявлении. Оно последовало спустя несколько дней после сообщений ряда СМИ о том, что уход иностранных брендов из России из-за военных действий на Украине и параллельный импорт, разрешенный властями, позволят маркетплейсам заработать дополнительно до 100 млрд руб. Вероятно, на фоне ожидания столь соблазнительных сумм пришла пора подключить существующие системы по борьбе с контрафактом.

Проблема с контрафактом на маркетплейсах существовала задолго до украинского конфликта и западных санкций. На Ozon не первый год продают дешевле рынка парфюмерию известных брендов в небольших флаконах, якобы разлитую продавцом из оригинальных емкостей. К Wildberries еще до начала кризиса подавали судебные иски производитель джинсов Westland и продавец кухонных товаров Zepter из-за нарушения прав на товарные знаки. Один из аудиторов на рынке ритейла рассказывал мне, что несколько раз делал «контрольные закупки» товаров для крупных fashion-брендов на основных российских маркетплейсах и каждый раз сталкивался с подделками.

Между тем ряд участников рынка убежден, что параллельный импорт, официально признанный в РФ основным способом избежать дефицита потребительских товаров, неизбежно приведет к дополнительному и бурному расцвету торговли контрафактом. Этот подход, по мнению Fashion Consulting Group, «позволяет неавторизованным дистрибуторам приобретать товар в любых каналах», а контроль за качеством остается на их совести.

Так что Минпромторгу придется либо временно забыть о проблеме контрафакта, либо пытаться усидеть на двух стульях. И в том, и в другом случае неизбежно пострадают граждане. В первом случае – ну понятно, как. Во-втором — расходы на дополнительные системы контроля на онлайн-площадках продавцы неизбежно переложат на покупателей.

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