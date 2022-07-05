С пионерами и агентами разобрались по-стахановски

Предпоследнее пленарное заседание весенней сессии Госдумы прошло во вторник в ударном темпе: в повестке значились 83 вопроса, и почти все они были рассмотрены. Наибольшие споры вызвали законопроекты о новом детском движении и об очередных ограничениях для иностранных агентов. В обоих случаях в активную дискуссию с единороссами вступили представители фракции КПРФ, но результата не добились.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран По мнению депутатов от КПРФ, некоторые рассматриваемые Госдумой законопроекты, направленные на защиту интересов России, входят в противоречие с интересами простых россиян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ По мнению депутатов от КПРФ, некоторые рассматриваемые Госдумой законопроекты, направленные на защиту интересов России, входят в противоречие с интересами простых россиян

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Законопроекты третьего чтения споров не вызвали. Одним из них стал документ о создании банка данных экстремистских материалов. Его в марте 2021 года внесло правительство, но ко второму чтению депутаты «Единой России» (ЕР) Василий Пискарев и Анатолий Выборный предложили создать еще и реестр сведений о лицах, причастных к деятельности экстремистских и террористических организаций. Как пояснил господин Пискарев, это поможет «повысить эффективность профилактической работы, выявить региональные связи и методы работы экстремистов по привлечению новых адептов в их организации».

А вот при рассмотрении во втором чтении законопроекта о детском движении возникла дискуссия. Представлявший проект председатель комитета Думы по молодежной политике и соавтор документа Артем Метелев (ЕР) напомнил, что общероссийское движение создается «с целью охватить абсолютное большинство школьников, студентов колледжей и помочь обрести миллионам детей цель в жизни». Изначально оно называлось «Большая перемена», но ко второму чтению название из текста было исключено — определить его решили по итогам специального конкурса. В проект также добавили нормы о финансировании: правительство будет выделять ежегодные субсидии «в объемах, которые необходимы движению». Среди других новаций — создание советов при губернаторах, которые будут «содействовать развитию движения», и поддержка его деятельности со стороны правительства и федеральных ведомств.

Последняя поправка не понравилась соавтору документа, главе комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нине Останиной (КПРФ). Согласно новой редакции, программы движения утверждаются и разрабатываются совместно с органами исполнительной власти, недоумевала она: «Ну и какое тогда это детское самоуправление?» Господин Метелев возразил, что «невозможно сегодня разрабатывать программы воспитания, не учитывая мнение Министерства просвещения».

Некоторые депутаты настаивали на том, чтобы закрепить в законе название движения. Так, Сергей Леонов (ЛДПР) хотел дать ему имя Юрия Гагарина, Олег Смолин (КПРФ) предложил вариант «Орлята России», а его коллега по фракции Михаил Матвеев счел правильным вернуться к «пионерам». Заодно господин Матвеев внес поправку о красном галстуке как о символе движения. Глава профильного комитета в ответ уверял, что все эти вопросы дети должны решить сами на съезде. «За всеми детьми стоят взрослые, и этот съезд будет проходить под четким руководством дядь и теть, которые скажут, что целесообразно вот такое название»,— не поверил Михаил Матвеев. Но, несмотря на все споры, поправки в итоге были приняты в редакции комитета.

Законопроект об угрозах госбезопасности, который ранее подвергся критике за нечеткость формулировок со стороны не только оппозиции, но и профильного комитета и даже правительства, напротив, был принят во втором чтении без обсуждения.

Первый зампред комитета по законодательству Ирина Панькина (ЕР) признала, что документ «вызвал бурную дискуссию, были высказаны серьезные замечания, но ко второму чтению они учтены». Спорить с этим никто не стал.

Зато законопроект о новых запретах для иноагентов, поставленный в самый конец повестки, вызвал бурю эмоций. Он был внесен в Госдуму 9 июня и рассматривался в первом чтении. Его авторы предложили внести изменения в 16 федеральных законов, чтобы запретить иноагентам проводить митинги, участвовать в образовательной деятельности и госзакупках, быть членами избиркомов, жертвовать деньги партиям, вести упрощенный бухгалтерский учет и т. п. Одновременно этими же поправками значительно расширяется список мест, где нельзя проводить массовые мероприятия не только иноагентам, но и любым россиянам. В частности, в него предложено включить вокзалы, аэропорты, пристани, образовательные и медицинские организации, здания соцзащиты, детские и спортивные площадки, территории органов публичной власти, культовые здания и сооружения, а также «иные места», если запрет будет «обусловлен» историческими, культурными или «иными объективными особенностями субъекта РФ».

Именно эти ограничения вызвали бурное негодование у коммунистов. Алексей Куринный поинтересовался, почему нельзя проводить митинги около зданий органов власти: «А где их тогда проводить? Около мэрии, около правительства, чтобы слышали, чтобы внимали! А проводить их на окраине города нет никакого смысла». Представлявший проект его соавтор Андрей Альшевских (ЕР) на вопрос не ответил, предложив вносить поправки ко второму чтению. «Мы работаем для граждан РФ — вот почему мы их так не любим? — возмутился другой коммунист, Евгений Бессонов.— Принимаем закон об иноагентах, а права ущемляем граждан РФ!» Господин Альшевских в ответ заверил: «Граждан мы любим и уважаем, мы беспокоимся и заботимся об их безопасности и здоровье».

«Вы, конечно, о любви сказали очень громко,— саркастически заметил Вячеслав Мархаев (КПРФ).— Это попытка однозначно очередного закручивания гаек. Не кажется ли вам, что установленные на сегодня ограничения и требования по проведению митингов достаточно уже регулируют эти вопросы? Не приведет ли очередное ужесточение к дополнительному злоупотреблению этим правом на местах и не вызовет ли это негативную реакцию общественности в регионах?» К злоупотреблению это не приведет, не сдавался единоросс: «Потому мы и принимаем нормы федерального закона, чтобы для всех было ясно и понятно, чтобы это был единый подход на территории РФ». «Ключевое — это глупость с объектами инфраструктуры,— подключился к атаке КПРФ Сергей Обухов.— Теперь в аэропортах мы никого не сможем встречать — например, наших олимпийцев или воинов, возвращающихся со специальной военной операции. Жизнь покажет всю глупость и дебильность данного законопроекта».

Тут к спору подключился другой соавтор документа, Анатолий Выборный (ЕР), который обиделся на столь резкую характеристику своего законотворчества и даже пригрозил обратиться в комиссию по депутатской этике. По его мнению, эта законодательная инициатива — «ответ на сформировавшийся запрос нашего общества». Думское большинство с такой трактовкой согласилось и проект одобрило. Впрочем, торопиться с его принятием депутаты, похоже, не станут: как сообщил “Ъ” источник в Думе, второе и третье чтения пройдут уже осенью, после парламентских каникул.

Ксения Веретенникова