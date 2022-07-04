ArcelorMittal прокатился в Россию

ArcelorMittal в июне вернулся к поставкам стали в Россию, хотя в мае объявил об остановке экспорта. При этом импорт с завода в Казахстане поступает по ценам, которые значительно ниже, чем в РФ и Европе. Возвращение конкурента с выгодными условиями задевает интересы российских металлургов, для которых значение внутреннего рынка заметно выросло. Санкции закрывают для них рынки Европы и США, а наладить экспорт в Азию мешают крепкий рубль и резкий рост логистических затрат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Крупнейший мировой производитель стали за пределами Китая ArcelorMittal возобновил поставки металла в Россию по демпинговым ценам со своего завода в Казахстане. Об этом сообщил Bloomberg. Источники “Ъ” на рынке подтверждают эту информацию. По их словам, активные поставки плоского проката начались с 10 июня. Всего за вторую половину июня было поставлено 77 тыс. тонн стали, среди которых 50 тыс. тонн приходится на горячекатаный прокат, а 15 тыс. тонн — прокат с покрытиями. “Ъ” направил запрос «АрселорМиттал Темиртау».

ArcelorMittal заявил об остановке продаж в РФ в мае после начала боевых действий на Украине. Финансовый директор компании Дженуино Кристино говорил, что завод в Темиртау, продававший основную часть своей продукции в РФ, остановил поставки. По итогам 2021 года завод произвел 3,4 млн тонн стали, из которых 2,6 млн тонн ушло на экспорт, а в РФ — 1,6 млн тонн. Более 50% продаж в РФ составляет горячекатаный прокат. Основная часть (60%) поставлялась в Сибирь и на Урал, но значительный объем (27%) приходится на Центр и Поволжье, рассказывают источники “Ъ”.

По информации «Металл-эксперта», «АрселорМиттал Темиртау» предлагает цену в 43 тыс. руб. за тонну горячекатаного проката СРТ Москва с НДС при текущих ценах в РФ в 62,1 тыс. руб. на этом же базисе. В Европе цены составляют $1,2 тыс.

Тем не менее, несмотря на разницу в цене, поставки в РФ все еще являются для завода более рентабельными, чем в Европу, из-за более короткого транспортного плеча, говорит источник “Ъ”.

Также он отмечает более низкую себестоимость производства у казахстанского комбината относительно российских предприятий.

В условиях санкций значение внутреннего рынка для российских металлургов заметно выросло. ММК Виктора Рашникова, для которого домашний рынок был ключевым, не поставляет сталь на экспорт третий месяц. 24 июня господин Рашников заявлял, что рентабельность компании снизилась с 20–25% до 4%. «Инвестиционная программа останавливается, потому что (чтобы.— “Ъ”) заниматься инвестиционной программой, которую мы сейчас имеем, надо иметь минимум рентабельность 15%, нужно 7–8 млрд руб. зарабатывать, чтобы содержать эти объемы, которые у нас»,— пояснял он (цитата по ТАСС). «Северсталь» Алексея Мордашова, попавшая в SDN-лист, отмечает спад производства на 25–30%. Еще один негативный фактор — укрепление рубля, которое бьет по рентабельности всех экспортеров. «При текущем курсе рубля, безумно крепком, при резко возросших расходах на логистическую цепочку, на фрахт, перевалку, на доставку, мы не можем продавать на вроде бы дружественные нам рынки юго-восточных стран, Тихоокеанского региона и так далее,— говорил 17 июня господин Мордашов.— Экономически это просто невыгодно». НЛМК и Evraz не давали публичных оценок санкционной политики на свой бизнес.

Алексей Мордашов, владелец «Северстали», 17 июня: «Почему мы не инвестируем? А куда инвестировать, если продавать непонятно куда».

По итогам года падение производства стали может составить 1 млн тонн, или 15%, оценивал НЛМК. Наиболее сильное снижение ожидается во втором полугодии. По данным Worldsteel, производство стали за первые пять месяцев года упало на 2,3%. В мае Россия произвела 6,4 млн тонн стали, что на 1,4% меньше, чем в прошлом году. Однако снижение производства показывают все крупные страны-производители.

По мнению Сергея Гришунина из НРА, поставки из Казахстана имеют демпинговый характер из-за короткого плеча. Российские металлурги же вряд ли смогут пойти на снижение цен. С другой стороны, по мнению аналитика, из-за разницы цен на российском и общемировом рынке поставки ArcelorMittal не будут иметь длительного характера, так как мировые рынки с учетом отсутствия на них российских поставок сейчас будут для компании предпочтительнее российского.

Евгений Зайнуллин