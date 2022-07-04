Россия — родина технологий

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) представила доклад о приоритетах и долгосрочном прогнозе научно-технического развития Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Определенные им ключевые направления, включая информационно-коммуникационные, био- и машиностроительные технологии, должны развить экономику стран союза до производства и экспорта средне- и отчасти высокотехнологичной продукции. При этом источником большинства технологических решений доклад безальтернативно признает РФ, а главной угрозой для успеха их трансфера в ЕЭК видят высокую долю госфинансирования исследований.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Коллегия ЕЭК опубликовала доклад «О приоритетах и долгосрочном прогнозе научно-технического развития ЕАЭС» — он содержит сценарные расчеты влияния ускоренного научно-технического развития на ВВП стран союза и определяет шесть общих приоритетных направлений научно-технологического прогресса. Это информационно-коммуникационные технологии (ИКТ); биотехнологии, фармакология и медицина, технологии машиностроения и производства новых материалов и топлива; новые технологии в АПК и добывающих отраслях. Коллегия рекомендовала государствам—членам ЕАЭС для реализации стратегических направлений развития евразийской экономической интеграции до 2025 года при исполнении научно-технической политики принять эту работу во внимание.

Доклад признает неравномерность распределения в союзе научного потенциала с высокой его концентрацией в РФ: так, хотя ИКТ обозначены как приоритет не только для всех государств—членов ЕАЭС, но и для всех отраслей экономики, значительные наработки здесь есть в России, по отдельным аспектам — в Казахстане и Белоруссии. Биотехнологии в странах ЕАЭС находятся на начальной стадии развития, и только у РФ есть определенные возможности для их абсорбции. Также РФ обладает научно-технологическим потенциалом в отдельных направлениях биомедицинских технологий и может стать лидером в ключевых технологиях машиностроения и применения цифровых платформенных решений для организации производства (инженерные технологии, математика), Белоруссия и Казахстан же могут лишь развивать отдельные частные направления и адаптировать технологии. Аналогичная ситуация в сфере производства новых материалов и топлива, технологий сельского хозяйства и патентов (но только в части пищевой продукции), на роль технологического донора для всего ЕАЭС РФ может претендовать и в добывающих отраслях.

От трансфера российских технологий во многом будет зависеть ускорение научно-технологического развития государств ЕАЭС: при его успехе ВВП (в сопоставимых ценах) Белоруссии и Киргизии к 2040 году могут быть выше, чем в инерционном сценарии, в 2,7 и в 2,4 раза соответственно. Дополнительный прирост ВВП Армении, Казахстана и РФ может составить 35–40%, при этом эффекты технологических изменений отличаются в зависимости от характеристик каждой из экономик.

Долгосрочное научно-технологическое развитие стран ЕАЭС должно быть направлено на подъем их экономики в иерархии мирового разделения труда до уровня производителя и экспортера средне- и частично высокотехнологичной продукции, отмечается в докладе. Главным препятствием для достижения задачи эксперты называют финансовые ограничения: в отличие от развитых стран, у государств ЕАЭС доля госзатрат на исследования и разработки значительно выше — на уровне 65% (в Германии — примерно 28%, в США — чуть более 20%, в Японии — 15%).

Венера Петрова