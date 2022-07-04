Предмет лизинга попал в переделку

Депутаты хотят дать право лизингополучателям выкупать предмет лизинга в случае роста ставки по договору, независимо от того, была ли такая опция предусмотрена исходно. Участники рынка опасаются недобросовестных действий клиентов. Но сам факт появления таких поправок может быть следствием злоупотреблений, допущенных, со своей стороны, лизингодателями в период роста ключевой ставки Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Комитет Госдумы по финансовому рынку 1 июля опубликовал проект поправок в закон о лизинге. В частности, предлагается дать лизингополучателю право «обратиться к лизингодателю с требованием о передаче ему в собственность предмета лизинга полностью или его части без начисления неустоек», если с 24 февраля по 31 декабря 2022 года была увеличена ставка по договору лизинга. Ранее права выходить из договора в уведомительном порядке у лизингополучателей не было. «Стоимость предмета лизинга, выкупаемого досрочно, определяется в соответствии с договором или, если условия определения этой стоимости не предусмотрены договором, по соглашению сторон»,— говорится в тексте поправок.

Эксперты отмечают, что поправки отчасти запоздали. Ключевая ставка после резкого взлета планомерно снижается, ставки на рынке лизинга стабилизируются, а предложенная мера теряет актуальность, считает старший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Руслан Коршунов. Так, если в марте, когда ставка ЦБ поднималась до 20%, ставки на рынке лизинга могли превышать 30%, то сейчас они опустились как минимум на 10 процентных пунктов (п. п.). Однако по-прежнему актуальны факторы, влияющие на стоимость лизинговых услуг, уточняет замдиректора АКРА Сурен Асатуров. «Кредиторы продолжают консервативно относиться к лизинговой отрасли, видя риски, в частности, на фоне все еще не разрешенной проблемы дефицита предметов лизинга,— говорит он.— Естественным образом эти опасения отражаются в ставке финансирования, что в конечном итоге частично перекладывается на лизингополучателя».

Руководитель управления госрегулирования и комплаенс в «Альфа-Лизинге» Римма Иващук подчеркивает, что лизинговые компании (ЛК) поправки не поддержали. «Договоры лизинга в большинстве случаев уже содержат условия о выкупе, все условия были известны лизингополучателям при заключении договора»,— поясняет она позицию отрасли. Согласны с этим и другие участники рынка. Меры направлены на поддержку клиентов, но не на стабилизацию лизинговой отрасли, подчеркивают в крупной компании, их принятие может привести к массовым неплатежам лизингополучателей, которые будут уведомлять о выкупе объекта лизинга.

Вероятнее всего, поправки могут быть интересны розничному и среднему сегменту, считает другой собеседник в крупной лизинговой компании, в первую очередь — легковому и грузовому автотранспорту, оборудованию и специальной технике. «Таксисты некоторое время назад требовали внести изменения в закон, которые позволят им выкупать предметы техники»,— отмечает госпожа Иващук.

Эксперты отмечают, что причиной внесения поправок стали действия самих лизинговых компаний. «Как представители МСБ, так и крупные корпоративные игроки могли столкнуться со случаями значительного повышения ставок со стороны лизингодателей в период резкого роста стоимости кредитов. Когда ставка Банка России выросла более чем вдвое лизинговые компании были вынуждены пересмотреть ставки, и как следствие, платежи для части лизингополучателей могли стать неподъемными. В этих условиях лизингодатели стали изымать имущество и продавать его по ставшим высокими из-за дефицита техники ценам, обеспечивая себе значительную маржу»,— уточняет Руслан Коршунов.

С одной стороны, предлагаемые меры помогут лизинговым компаниями «разгрузить» портфели от клиентов, которые не способны платить лизинговые платежи. В начале года рынок наблюдал ухудшение качества лизингового портфеля (см. “Ъ” от 9 марта), поправки помогут избежать усугубления ситуации, полагает управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин. С другой стороны, для лизинговых компаний минус этих поправок состоит в сокращении активов. В пессимистическом сценарии, отмечает эксперт, лизинговый портфель может сократиться на 5–10%.

Полина Трифонова